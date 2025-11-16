Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил обязать россиян старше 60 лет предоставлять документ подтверждающий дееспособность при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи квартиры. Соответствующее обращение он направил главе Минюста Константину Чуйченко (есть в распоряжении RTVI). Мнения опрошенных юристов по этому поводу разделились.

Речь в документе идет о гражданах, достигших пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет), кто решил продать свое единственное жилье. По словам Гибатдинова, требование подтверждать дееспособность защитит добросовестных участников сделки и может быть использовано в суде.

«Зачастую, к сожалению, участниками подобных мнимых сделок по продаже жилья выступают пожилые граждане, которые, в некоторых случаях требуют признать оспоримую сделку недействительной в целях получения денежной выгоды от пользования чужими денежными средствами в период судебных споров», — сказано в письме.

Гибатдинов привел данные Российской гильдии риелторов за 2024 и 2025 годы, согласно которым, число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть жилье после продажи выросло на 15-20%. По статистике решений судов, квартиры возвращаются бывшим владельцам, а сделки признаются недействительными по различным основаниям. Сенатор подчеркнул, что это наносит удар по рынку недвижимости.

Член правового комитета Российской гильдии риэлторов (РГР) Николай Зырянов рассказал РБК, что покупатели сейчас настроены избегать заключения сделок с продавцами из «группы риска». Основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков также заявил изданию, что способы обмана становятся «все более изощренными» и число случаев с продажей квартир в таких преступлениях будет неизбежно расти.

Адвокат Михаил Сазанов в беседе с RTVI назвал происходящее «Бабка-террором» и «бичом нашего времени». По его словам, последние пять лет риелторы отказываются вести дела с владельцами квартир старше 60 лет, потому что зачастую после сделки продавцы заявляют, что в момент продажи квартиры находились в состоянии стресса или недееспособности.

«Недобросовестные начали продавать жилье и впоследствии отказываться от сделки, ссылаясь на состояние недееспособности. После того как на страну обрушился вал отказов от продажи недвижимости, покупатели потеряли веру в то, что их безопасность может быть гарантирована», — рассказал он.

Сазанов подчеркнул, что у пожилых часто наблюдается так называемый «синдром потерпевшего» — человек намеренно занимает позицию жертвы ради внимания окружающих.

«Они мастерски провоцируют конфликты, а потом с упоением погружаются в роль «мученика»: собирают «доказательства несправедливости», пишут бесконечные жалобы в МВД, кричат на каждом углу что в их обмане виноваты не они сами, а бездействие правоохранительных структур и коварство мошенников», — рассказал адвокат.

Сазанов добавил, что законодательный проект инициативы об обязательном нотариальном удостоверении продажи и мены недвижимости с обязательной проверкой продавца на дееспособность защитит от недобросовестных продавцов.

«Внедрение данной меры позволит существенно снизить риски недобросовестных сделок и защитить интересы всех участников рынка недвижимости», — резюмировал он.

В свою очередь, юрист Дмитрий Аграновский в разговоре с RTVI назвал инициативу «унижением» и предрек «минимальный эффект», в случае ее одобрения. По его мнению, это «дискриминация по возрастному признаку».

«Позитивный эффект, как выявление недееспособности, будет минимальный, потому что будут выявлены, может быть, единицы. А негативный эффект, фактически унижение людей старшего возраста, будет тотальный. Так что, я думаю, здесь овчинка выделки не стоит», — сказал он.

По мнению юриста, подобные сделки недвижимости должен сопровождать муниципалитет.

«Может быть, сделки надо как-то тщательнее проверять, может быть надо их юридически сопровождать, например, была идея замечательная, что как раз сделки людей старшего возраста должен сопровождать муниципалитет, как-то проверять дополнительно», — подвел итог Аграновский.

Между тем, сенатор Гибатдинов также предложил установить единый федеральный тариф страховых премий при заключении договора титульного страхования недвижимости в указанных случаях. По его словам, россияне отказываются от достаточно эффективной меры защиты при покупке квартир из-за стоимости. По данным сенатора, сейчас она составляет от 0,1% до 0,5% от цены квартиры.