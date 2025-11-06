За последние месяцы в России участились случаи мошенничества на рынке вторичной недвижимости. Как правило, преступники используют в качестве «наживки» пожилого человека, который после получения денег объявляет себя недееспособным. В результате суд признает сделку ничтожной, а покупатель квартиры лишается и жилья, и, зачастую, денег. Практика показывает, что суды чаще встают на сторону продавца квартиры.

Как стало известно RTVI, в Госдуме собираются противостоять волне жульничества с недвижимостью. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подготовил законопроект об обязательном периоде охлаждения во время сделки — чтобы деньги не сразу поступали продавцу, а в течение недели находились в банке, пока покупатель получит все необходимые документы, свидетельствующие о вменяемости контрагента. Период охлаждения с сентября уже действует при выдачи кредитов на крупные суммы.

«Распространение этого вида мошенничества разрушает вторичный рынок недвижимости как таковой. Похоже, это связано с тем, что из-за недоступности ипотеки и безумно задранных застройщиками цен первичный рынок просто встал — и вторичный начал рассматриваться как его конкурент, подлежащий уничтожению. Тем более, что на вторичном рынке понятно качество дома, понятны соседи, а часто и условия жизни — зелень и транспорт — намного лучше», — сказал Делягин в беседе с RTVI.

Известно, что проект направлен точечно именно против наиболее распространенной схемы мошенничества. Она выглядит так. Злоумышленники находят пожилого дееспособного родственника или знакомого, уговаривают его продать квартиру, а после заключения сделки — обратиться в полицию с заявлением о том, что она была совершена в период помутнения рассудка. Экспертиза доказывает, что человек не отдавал отчета своим действиям, сделка признается недействительной, и квартира возвращается изначальному владельцу.

Однако помутнение рассудка не может быть быть продолжительным. Согласно действующему законодательству и сложившейся судебной практике, человек не может пребывать в нем более суток. Введение периода охлаждения сделает эту схему принципиально не эффективной. У участников сделки будет неделя на то, чтобы прийти в себя. Соответственно, признать сделку по суду недействительной больше не получится.