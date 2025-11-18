Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как приняла участие в телевизионной программе лотерейного бренда «Столото», посвященной розыгрышу жилой недвижимости, исполнила свой хит «Главней всего — погода в доме» и поздравила победителей лотереи, назвав получение жилья большим счастьем.

Появление артистки в программе вызвало вопросы у части зрителей и ее поклонников, которые высказали предположение, что Долина стала новым амбассадором или лицом «Жилищной лотереи».

Некоторые пользователи соцсетей и, в частности, подписчики телеграм-канала «Столото» напомнили, что певица в 2024 году сама оказалась жертвой крупной мошеннической схемы, в результате которой ей пришлось передать все свои сбережения и оформить продажу квартиры стоимостью 112 млн рублей.

Позднее в пресс-службе «Столото» телеграм-каналу «Осторожно Media» опровергли слухи о том, что Долина стала лицом лотереи, заявив, что она была просто приглашенной артисткой в юбилейном выпуске, посвященном 13-летию шоу, наряду с певцом Глебом Матвейчуком. В компании отметили, что формат передачи предполагает не только лотерейные розыгрыши, но и развлекательную программу.

Вечером 18 ноября из телеграм-канала «Столото» исчез пост о программе «Жилищная лотерея» с упоминанием Долиной. В публикации от 16 ноября было размещено видео, на котором артистка поздравляет участников и победителей программы. «Сегодня она пришла на шоу „У нас выигрывают!“, чтобы поздравить „Жилищную лотерею“ с Днем рождения — и сделала это так, что праздник заиграл новыми нотами!», — говорилось в сообщении.

Позднее в пресс-службе «Столото» пояснили РБК, что решение об удалении публикации с упоминанием Долиной связано с атакой ботов. Несмотря на то, что пост был стерт, обсуждения об этичности появления артистки в программе продолжаются под другими публикациями в телеграм-канале лотереи.

В июне 2024 года Лариса Долина сообщила, что под влиянием мошенников была вынуждена продать свою квартиру, стоимость которой превышала 130 млн рублей. В марте 2025 года суд в Москве удовлетворил требования артистки, признав сделку недействительной, и постановил вернуть ей право собственности на жилье, одновременно отклонив встречный иск покупательницы Полины Лурье о выселении Долиной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Позднее, в ноябре, адвокат певицы заявил о том, что в адрес его и самой Долиной поступали угрозы убийством с требованием прекратить уголовное преследование. В связи с этими угрозами также были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время приостановлены.