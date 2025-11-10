Народной артистке России Ларисе Долиной и ее адвокату Ксении Апариной угрожали убийством из-за уголовного дела о мошенничестве с квартирой. Об этом Апарина заявила в Балашихинском городском суде, где началось рассмотрение дела по существу, передает ТАСС.

По словам защитницы, угрозы начали поступать в сентябре 2024 года. Неизвестные требовали от адвоката забрать заявление и прекратить уголовное дело, угрожая в противном случае взорвать машину Долиной.

По факту получения угроз было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно приостановлено, поскольку подозреваемых установить не удалось, сообщила Апарина.

«Лица, которые нам угрожали, не изобличены, в связи с чем имеется опасность угрозы в том числе жизни и здоровью Ларисы Александровны [Долиной] из-за активного освещения [судебного процесса] в СМИ», — пояснила адвокат.

Она попросила закрыть процесс еще и потому, что в уголовном деле есть сведения о психолого-психиатрической экспертизе Долиной. Суд удовлетворил ходатайство.

Днем 10 ноября в Балашихинском городском суде Московской области провели заседание по делу о мошенничестве с квартирой певицы. По нему проходят четыре фигуранта — сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимый уроженец Казани Артур Каменецкий, житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев и 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

Последний утверждает, что сам стал жертвой обмана. Он якобы оформил банковскую карту, на которую Долина переводила деньги, по просьбе друга и ничего не знал о мошеннической схеме.

Как Долина стала жертвой мошенников

Мошенники связались с Ларисой Долиной в апреле 2024 года. Под их влиянием за несколько месяцев она перевела на различные расчетные счета 180 млн рублей, в том числе наличными. Кроме того, артистка продала свою квартиру стоимостью более 130 млн рублей. Новой собственницей стала Полина Лурье — преподавательница английского, которую источник ТАСС называл матерью-одиночкой.

Лурье утверждала, что не имеет никакого отношения к сделке с квартирой и не понимает, как ее имя оказалось в договоре о задатке в 1 млн рублей. По ее словам, ни полиция, ни представители Долиной с ней не связывались.

В августе 2024 года артистка подала иск об оспаривании сделки на сумму 123,3 млн рублей, обвинив Лурье в «наивности, неосмотрительности и постоянном давлении». Лурье направила встречный иск, но в удовлетворении требований ей было отказано.

В марте 2025 года Хамовнический суд удовлетворил исковые требования Долиной к женщине, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. В сентябре Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

В ноябре суд установил, что Долина в момент продажи московской квартиры была дееспособна, но находилась в состоянии, из-за которого не могла осознавать значение своих действий. В связи с этим сделка была признана недействительной.