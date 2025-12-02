Главная проблема в ситуации со «схемой Долиной» не в самой певице, а в прецеденте избирательного правосудия, когда суды применяют разные стандарты к людям в историях с «бабушкиными квартирами». Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она сообщила, что вместе с депутатом Госдумы Алексеем Корниенко направила обращения министру юстиции и в Верховный суд с просьбой дать разъяснения судам по таким делам.

История продажи квартиры певицы Ларисы Долиной вызвала широкий резонанс и привела к появлению термина «схема Долиной». Речь идет о практике, когда продавец недвижимости через суд аннулирует сделку, утверждая, что заключил ее под влиянием мошенников. Таким образом многим удалось вернуть проданные квартиры. Покупатель же далеко не всегда может получить назад свои деньги.

«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо. Помните выражение «советский суд — самый справедливый»? Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», — отметила Останина.

Депутат подчеркнула, что суд не вправе вставать на чью-то сторону только потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами».

«Поэтому вместе со своим коллегой Алексеем Корниенко мы обратились и к министру юстиции, и в Верховный суд», — добавила она.

Собеседница RTVI напомнила, что у Госдумы есть свой представитель в Верховном суде — депутат Даниил Бессарабов.

«И я вообще хотела, если получится, сегодня дать поручение с тем, чтобы Верховный суд дал разъяснения, комментарии судам нижестоящей инстанции по подобного рода случаям, каким образом они должны принимать решения, и представил нам мониторинг. Вот [спикер Госдумы Вячеслав] Володин говорит, что в 2024 году было 20 тысяч таких прецедентов. Мы этого не знаем», — сказала Останина.

Ранее в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по защите семьи назвала ситуацию с квартирой Долиной и Полины Лурье «симптомом системной проблемы, которая бьет по сотням добросовестных покупателей».

«Когда суды, опираясь лишь на заявления о мошенничестве без приговора, массово расторгают уже завершенные и зарегистрированные сделки, это подрывает основы гражданского оборота. Люди остаются и без денег, и без жилья, взятого часто в ипотеку. Это кричащая несправедливость», — отметила Останина.

Депутат добавила, что в равной степени должны быть защищены права не только продавца, но и покупателя: «Закон должен работать на восстановление справедливости для всех сторон, а не карать одних в ущерб другим».

Также тему «схемы Долиной» прокомментировала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Она отметила, что в 2024-2025 годах, по предварительным данным, было несколько тысяч случаев, связанных с так называемыми «бабушкиными квартирами», а ущерб покупателям может составлять миллиарды рублей.

Абрамченко отметила, что в Госдуме уже работают над изменениями в законодательство — предлагается ввести период охлаждения (как в кредитных договорах), чтобы дать сторонам время подумать о сделке, — однако она сама предлагает более жесткое решение: запретить отбирать квартиру у добросовестного покупателя до тех пор, пока бывший владелец не вернет всю сумму за проданное жилье.