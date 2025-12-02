Так называемая «схема Долиной», когда продавец жилья заявляет, что якобы находился «под воздействием» мошенников, после чего по решению суда сделка аннулируется, и покупатель остается и без денег, и без квартиры, теперь «перекочевала» и на авторынок. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Та же самая история. И уже есть конспирологические версии. Мы видим, что цены на новое жилье взлетают. <…> Так это специально делается, это застройщики делают. Если говорить об авторынке, то это для того, чтобы покупали новые дорогие автомобили. <…> Но я не буду гадать, кому это выгодно. Хочу сказать, кому это невыгодно — государству. Потому что нарушается право, право собственности человека, люди в растерянности, государство их не защищает», — сказал парламентарий.

По мнению Миронова, Верховный суд в ситуации со «схемой Долиной» должен «сказать свое слово для всех нижестоящих судов, чтобы было понятно, что здесь творится». Он напомнил и о внесенном в Госдуму законопроекте о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир, и о предложении, чтобы все переводы были только по безналичному расчету.

«Кстати, Росреестр молодцы. Они вышли с инициативой, что в случае расторжения сделки квартира возвращается после возвращения денег. Тоже правильно. Любые механизмы нужно включать, потому что теряется самое главное — доверие граждан к своей стране. <…> Судебная система <…> все время решает вообще в пользу непонятно кого. Это неправильно. И здесь давным-давно нужно наводить порядок», — заключил депутат.

2 декабря глава комитета Госдумы Нина Останина рассказала RTVI, что вместе с коллегой-депутатом Алексеем Корниенко направила обращения министру юстиции и в Верховный суд по поводу «схемы Долиной». Она отметила, что главная проблема во всем этом не в самой певице, а в прецеденте избирательного правосудия, когда суды применяют разные стандарты к людям в историях с «бабушкиными квартирами».

Депутат также обратилась к представителю Госдумы в Верховном суде Даниилу Бессарабову, чтобы он прояснил позицию судебной инстанции.

Ранее о «схеме Долиной» высказался вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что каждый гражданин может стать «потерпевшим» в таких делах, сравнив ситуацию с «бабушкиными квартирами» с делом Ивана Голунова.

«Было дело Голунова, когда каждый почувствовал, что ему могут просто подложить наркотики и он может стать обвиняемым. Поэтому мы провели целый круглый стол с экспертами, с риелторами, страховыми компаниями для того, чтобы подумать вместе, как избежать таких случаев. Потому что не должен покупатель отвечать за действия продавца», — сказал парламентарий.

При этом Даванков уточнил, что во время обсуждения выяснилось: «ничто не может спасти, уберечь покупателя от ситуации, когда он лишится и денег, и квартиры, ещё и останется должным, например, по ипотеке».

Депутат добавил, что он вместе с Сарданой Авксентьевой и главой «Новых людей» Алексеем Нечаевым обратились в Верховный суд за разъяснениями.

«Потому что вы видите, как люди сейчас реагируют. Они требуют от нас, от депутатов, законодательных решений для того, чтобы такие ситуации не допускать. А сейчас, когда мы говорим о самой Ларисе Долиной, люди чувствуют, <…> что мошенники были найдены, наказаны, и при этом в итоге все равно покупатель своих денег не получил. Мы вместе с коллегами <…> будем делать все для того, чтобы такие случаи не повторялись», — заявил Даванков.