В Госдуме прошел круглый стол, участники которого обсуждали борьбу с мошенничеством на рынке недвижимости. Как передает корреспондент RTVI, были озвучены некоторые предложения, среди них: принятие закона о риелторской деятельности, введение реестра добросовестных риелторов и механизма «сначала деньги — потом имущество», установление периода охлаждения при покупке квартир, проведение сделок с недвижимостью только через нотариусов, а также создание компенсационного фонда.

Резонансные сюжеты о мошеннических схемах при продаже квартир, когда одно и то же жилье продается по два-три раза, и истории пострадавших с их сложными жизненными ситуациями, в том числе певицы Ларисы Долиной, подтолкнули участников встречи к обсуждению темы изменения законодательства.

«У нас война. Мы в таком противостоянии, которого не было после Великой Отечественной. Тут вопрос выживания страны, все понятно. Эти суровые решения не потому, что государство плохое, а потому, что это принцип предотвращения. Мы должны показать остальным, что так делать нельзя», — заявил депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Он выразил недоумение, почему суды так лояльны к людям, которые, по их словам, были обмануты украинскими мошенниками и передали им деньги.

«Мы понимаем, что эти деньги пошли на финансирование ВСУ, терактов и так далее. Они избегают любой ответственности. Объясните мне, пожалуйста, как это так? Каким образом? Принцип “бабушку жалко, дедушку жалко” — это не юридический принцип, не правовой принцип», — сказал он.

«Не верит больше ни во что и никому»

Депутат Госдумы Евгений Попов сообщил, что, по разным оценкам, в стране произошло около 5,7 тысячи случаев мошенничества с участием пенсионеров. В этих ситуациях добросовестный покупатель остается ни с чем. Он уточнил, что в России, где в год совершается до 500 тыс. сделок с жилой недвижимостью, — это небольшой процент.

«Однако 5,7 тыс. преступлений — это личные трагедии, сломанные жизни, и — это важно — они не только дестабилизируют отдельную сферу экономики, но и наносят просто колоссальнейший ущерб репутации власти и правовой силовой системе. Это не фигура речи, не громкие слова. Вдумайтесь: человек отдал заработанные потом и кровью сбережения за квартиру, соблюдал все нормы действующих законов, потерявший и деньги, и жилье, и нервы, и здоровье, обратился в правоохранительные, судебные органы за помощью. И когда государство в ответ разводит руками, а у нас именно это и происходит, он после этого не верит больше ни во что и никому. Это проблема фундаментальная, она имеет колоссальное значение», — подчеркнул парламентарий.

Попов также заявил, что «у нас институт риелторов и вообще сфера недвижимости в полудиком состоянии». Он предложил прибегнуть к опыту США и проводить сделки через риелтора.

«Но комиссия риелтору не должна быть просто вознаграждением, это должна быть страховка. Во многих странах при возникновении сложностей все участники сделки остаются, по крайней мере, при своих. В любом случае, ответственность лежит не на покупателе, не на продавце, она лежит на агенте, и он за это получает деньги. Это его работа. Поэтому нам действительно надо искать решение», — подчеркнул депутат.

Где орудуют мошенники

Замглавы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов во время заседания привел следующие данные. По его словам, схемы по реализации квартир присущи крупным городам с высокой стоимостью недвижимости — Москва, Санкт-Петербург, а также распространены в Новосибирской, Челябинской и Московской области.

При этом, добавил он, «у нас на уровне МВД не ведется официальная статистика по количеству преступлений, где предметом хищения являются денежные средства, полученные от продажи квартиры».

Вместе с тем Филиппов привел данные, полученные «в ручном режиме».

«Например, в 2024—2025 годах реализовано 38 квартир в Московской области, в Новосибирской — 34, в Челябинской — 22, в Санкт-Петербурге — 70. В Москве только в 2025 году реализовано 75 квартир. В Красноярском и Пермском краях — по 6, в Алтайском — 7, в Краснодарском — 3. В Саратове — 6, в Мурманской области — 6», — перечислил он.

Он уточнил, что, проанализировав полученные сведения, в 40% случаев продавцы обращались в риелторские агентства, в 32% — к частным риелторам, в 27% — сами размещали объявления на информационных ресурсах, а в дальнейшем сделки проходили через сервисы Сбербанка и банка ВТБ.

Филиппов рассказал, что после того, как жертва отдает деньги и оправляется от так называемого воздействия «социальных инженеров», они идут в суды и пытаются вернуть право собственности на проданные квартиры.

«Мы зафиксировали: после реализации 251 квартиры подано 90 исков в суд, из которых 9 не приняты в связи с ненадлежащим составлением искового заявления. Из 89 исков 55 еще не рассмотрены, то есть в процессе находятся. По 20 искам право собственности оставлено за покупателями, по 14 — за продавцами», — рассказал он.

Филиппов также раскрыл данные по судебной практике. По его словам, в 41% случаев после того, как сделка признается недействительной, добросовестный покупатель квартиры остается и без денег, и без квартиры. В 29% случаях в исковых требованиях истцу отказывают, жертва сама несет ответственность за свои действия, а в 20% В 20% сделку признают и квартиру оставляют за добросовестным покупателем, сообщил Филиппов.

Он отметил, что нужно определить критерии, которые станут определенными маркерами для выявления состояния заблуждения или факта обмана продавца квартиры.

Внедрить в стандарт

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на встрече рассказала, что в разработке находится законопроект о требованиях к риелторам. Она подчеркнула, что на этом рынке должны «работать только квалифицированные люди, подтвердившие, в том числе, отсутствие судимости и так далее».

«Но при том, что мы должны повышать требования к риелторам, мы, на мой взгляд, должны давать им дополнительные возможности для доступа к базам данных своих клиентов, в том числе к сведениям об их психиатрической истории, сведениям об истории квартиры, каким-то вещам, связанным с судимостями и так далее», — сказала она.

Кроме того, продолжила она, очень важно создать «некую единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судом, нотариусами, банками, страховыми компаниями, риелторами».

Информирование населения и ответственность нотариусов

Заместитель директора департамента экономического и гражданского законодательства Минюста Константин Гультяев во время мероприятия заявил, что государство активно борется с цифровым мошенничеством. Он подчеркнул, что помимо неотвратимого наказания для преступников и тех, кто им помогает, важно информировать граждан о таких преступлениях и их схемах.

«Сейчас уже только что из утюга нет новостей о том, каким образом совершаются мошеннические сделки. В подъездах развешена информация и тому подобное. <…> Очень часто говорится и во многом демонизируется пожилое поколение, которое совершает сделки под влиянием мошенников. <…> Человеку нужен человек, и общение человека с другими людьми помогает предотвращать преступления в общем и целом», — отметил Гультяев.

Представитель Минюста подчеркнул важность реформы законодательства о нотариате. По его словам, проекты уже разрабатываются, и в Госдуму внесли законопроект об обязательной видеофиксации всех нотариальных действий. Нотариальное удостоверение сделок, напомнил он, сейчас не обязательно для сторон, как и обращение к риелтору — это добровольный выбор.

Если в России будет введена обязательная нотариальная форма для сделок, «то все станет гораздо дороже», заявил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. Он отметил, что сейчас сделки с нотариусом — это только 9% сделок от всего рынка.

«Это значит, что должны быть готовы информационные системы, люди, помощники нотариусов, офисы, места ожидания и так далее. Если нотариальная система готова к этому решению, <…> то есть увеличению в 10 раз нагрузки, тогда мы встраиваемся в такую общемировую систему, что все — к нотариусу», — сказал Бутовецкий.

Вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко поддержал идею ответственности нотариусов без вины за сделки, однако предупредил о рисках.

«Все же должны это понимать: мы либо обанкротим всех нотариусов на мошенниках, либо нам придется закладывать риск в нотариальный тариф, а нотариус будет перекладывать его на страхование нотариальной ответственности. Дальше эта страховая компания поднимет свои тарифы, и все это в итоге переложится все равно на гражданина, который приходит к нотариусу за нотариальными услугами. То есть сама по себе идея, в принципе, возможная. Вопрос в том, насколько это хорошо на самом деле», — отреагировал он.

Если нотариусы готовы работать и работать много, то возникает вопрос ответственности, заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

«Мне здесь важна ответственность — готов ли нотариус? Когда я недавно проводила сделку, я была совершенно уверена, что, придя к нотариусу, я защищена. Нам очень важно, что если нотариусы <…> готовы пойти вместе с нами, то мы готовы эту идею двигать, <…> готовы давать вам полномочия и вместе с этим выгружать вам полную ответственность. Иначе в противном случае вы как институт доверие потеряете, а нам за вас краснеть как-то не хочется», — сказала депутат.

«Все едут и страдают»

Президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников считает, что ситуация с мошенническими схемами при сделках с квартирами сильно преувеличена. По его подсчетам, это «три-четыре случая в месяц». Банников отметил, что сейчас такие квартиры стало сложнее продавать, а риелторы работают по чек-листам, которые создало профессиональное сообщество, следуют рекомендациям органов внутренних дел.

«Сейчас ситуация так выглядит: едет автобус на сто человек, один высунул руку в форточку, повредил ее. И решение такое: давайте мы теперь все закроем форточки, запаяем в автобусе, пусть все едут и страдают. То есть, на мой взгляд, если мы сейчас хотим принять какие-то оперативные, скорые решения, то давайте их все-таки анализировать относительно широкого рынка, всех участников широкого рынка», — сравнил Банников.

Он также высказался по поводу предложения о введении периода охлаждения при сделках с наличными. По его словам, операции, где нет наличных, мошенников не интересуют, а в иных случаях средства снимаются, передаются курьеру, и тот «их везет в криптообменник».