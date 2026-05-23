Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ахмад Вахиди, который находится в розыске Интерпола и под санкциями США, оказался ключевой фигурой в формировании военной стратегии Тегерана. Об этом сообщает Egypt Independent.

Личность Вахиди, чья биография неразрывно связана с КСИР (США признали его иностранной террористической организацией), сложилась в горниле ирано-иракской войны 1980-х. Он находится в розыске Интерпола за предполагаемую причастность к взрыву еврейского общинного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, где погибли 85 человек. В 2022 году Минфин США ввел против него санкции за жестокое подавление протестов после смерти Махсы Амини.

Вахиди занял пост после гибели своего предшественника Мохаммада Пакпура в результате американо-израильских ударов 28 февраля — в первый день войны. Эксперты характеризуют его как одного из самых непримиримых противников компромисса с Вашингтоном, причем даже более радикального, чем Пакпур.

Как отмечает эксперт Али Ваез из International Crisis Group, Вахиди обладает очень большим весом при принятии решений, а его выдвижение доказывает, что попытки США и Израиля обезглавить иранское руководство не привели к появлению более умеренной элиты.

Под началом Вахиди КСИР фактически парализовал движение танкеров через важнейший нефтяной пролив, а требования Тегерана к Вашингтону стали жестче прежних.

Бывший глава иранского отдела военной разведки Израиля Дэнни Ситринович называет Вахиди «очень доминантным» и «радикальным» человеком, глубоко преданным идеалам Исламской революции, без одобрения которого в Тегеране теперь невозможно согласовать ни одно решение.

По словам Ситриновича, Вахиди входит в число «тех, кто заявляет: если Трамп хочет возобновить войну — что ж, добро пожаловать».

Сам президент США на этой неделе заявил, что был на грани нанесения нового удара по Ирану: он пригрозил возобновить атаки, если Тегеран не заключит сделку, но позже добавил, что готов подождать, хотя «часы тикают». Трамп также пообещал, что Иран получит либо сделку, либо «кое-какие неприятные последствия».

В ответ Вахиди предупредил, что любая дальнейшая агрессия со стороны США превратит сдерживаемый ограниченный региональный конфликт в «пламя, которое перешагнет все границы», и пообещал «сокрушительные удары».

Хотя на публике Вахиди появляется редко, а некоторые его фото (например, со встречи с министром внутренних дел Пакистана) иранские СМИ назвали старыми или вообще фейковыми, эксперты полагают, что именно он за кулисами лоббирует самые жесткие решения Тегерана.