Певица Лариса Долина, вернувшая себе пятикомнатную квартиру в центре Москвы после того, как продала ее за 112 млн рублей под воздействием мошенников, в своем иске обвинила покупательницу Полину Лурье в неразумности и неосмотрительности. Это следует из текста судебного решения по делу, с которым ознакомился ТАСС.

Как говорится в документе, Долина при подаче иска с требованием вернуть квартиру указала, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельность — это аренда и управление недвижимостью. На этом основании певица сделала вывод, что женщина виновата сама.

«Истец (Долина — прим. ТАСС) указывает, что ответчик, <…> заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — цитирует текст агентство.

Эта позиция Долиной не нашла подтверждения в решении суда, прокомментировала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«У нас не было сомнений во вменяемости Долиной», — сказала она, пояснив, что певица как преподаватель музыкального вуза «должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование».

Лариса Долина с 2016 года заведует кафедрой эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры (МГИК).

О том, что Долина сочла саму покупательницу виновной в отсутствии бдительности, стало известно практически сразу после того, как история с квартирой всплыла в августе 2024 года. Mash тогда писал, что певица обвинила Лурье в «наивности, неосмотрительности и постоянном давлении».

«Артистка уверяет, что Лурье шарит в рынке недвижимости и даже не поинтересовалась, почему квартиру так дешево продают. Ведь даже кадастровая стоимость (всегда ниже рынка) — 123 млн», — говорилось в публикации.

В декабре нынешнего года Лурье, которая в результате судебных решений в пользу Долиной осталась без квартиры и без денег, обратилась в Верховный суд России как в последнюю из возможных инстанций. Она не отозвала своей жалобы и после того, как певица в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале обещала вернуть ей деньги.

«[Отзыва жалоб] не будет, [действие продолжится] в правовом поле, в Верховном суде. Абсолютно неприемлемые условия были предложены. [Мирного урегулирования] не будет, рассмотрение [дела] назначено на 16 декабря», — сообщила «Абзацу» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Как она отметила, Долина решила объясниться на ТВ и дать какие-то обещания лишь после того, как «резонанс пошел в СМИ, когда дело уже находилось в [Верховном] суде». При этом озвученные артисткой условия, в частности, выплату утраченной суммы «поэтапно», Свириденко назвала «кабальными».

«Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром», — заявила адвокат.

Она обратила внимание, что за все это время Долина ни разу не связалась с Лурье и не извинилась перед ней, хотя такой звонок «мог снять напряжение» и не стал бы нарушением тайны следствия.

По словам Свириденко, они с клиенткой ожидают, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры законной, то есть вернет жилье покупательнице.

Сама Лурье в обращении, которое было зачитано в эфире «Пусть говорят», попросила всех дождаться решения Верховного суда, после которого можно будет давать комментарии. Она объяснила, что отказалась от приглашения Первого канала поучаствовать в выпуске, потому что является непубличным человеком и не хочет лишнего внимания для себя и своих детей.