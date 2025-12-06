Купившая квартиру у Ларисы Долиной и потом лишившаяся ее по решению суда Полина Лурье впервые прокомментировала этот скандал. Ее заявление было зачитано в спецвыпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, посвященном «делу Долиной».

Лурье пояснила, что «сознательно» не хотела давать комментарии по поводу происходящего, пока не закончится судебный процесс по делу о расторжении сделки купли-продажи квартиры, — потому что не хотела, чтобы ей впоследствии предъявили обвинение в попытке повлиять на решение.

Недавно, напомним, она обратилась с жалобой в последнюю инстанцию — Верховный суд России — и ее обращение было принято в работу на следующий же день.

Покупательница квартиры Долиной пояснила, что не является публичной личностью и поэтому решила отказаться от приглашения Первого канала принять участие в спецвыпуске ток-шоу с певицей.

«Я хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. <…> И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции, после чего можно будет что-то комментировать», — обратилась Лурье к аудитории «Пусть говорят».

Ранее адвокат покупательницы квартиры Долиной Светлана Свириденко сообщила, что ее клиентка, посмотрев выпуск ток-шоу с оправданиями певицы, не передумала жаловаться в Верховный суд на решение о признании сделки недействительной.

По словам юриста, Лурье настаивает на том, чтобы сделка была признана действительной, а квартиру вернули ей — «чтобы на неё всё было оформлено, как и положено».

Свириденко подчеркнула, что Долина, которая после подачи жалобы в ВС РФ согласилась вернуть деньги за квартиру и пришла на Первый канал с объяснениями по этому поводу, так и не связалась с покупательницей лично, хотя еще на предварительном заседании ее представителям предлагали организовать такую встречу и подписать мировое соглашение.

По словам адвоката Лурье, недавно ее коллега, представляющий Долину, вышел с предложением о возмещении стоимости квартиры ежемесячными выплатами. Свириденко добавила, что они с покупательницей жилья певицы отказались, поскольку эта схема не учитывает инфляцию и компенсацию, а также не предусматривает четкие сроки.

Напомним, в ток-шоу «Пусть говорят» Долина рассказала о том, как мошенники убедили ее передать им накопления и продать квартиру. Она утверждала, что злоумышленники следили за ней самой и ее родными, а также угрожали. Также певица пообещала полностью выплатить Лурье сумму сделки по купле-продаже квартиры — речь о 112 млн рублей.

Покупательница квартиры со своей стороны продолжает настаивать на том, что при совершении сделки Долина отдавала себе отчет в собственных действиях, и требует вернуть жилье ей.