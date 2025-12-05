Певица Лариса Долина объяснила свое долгое молчание в истории с проданной и возвращенной квартирой тем, что пребывала «в шоковом состоянии», а потом дала следствию подписку о неразглашении. Отрывки ее выступления в ток-шоу «Пусть говорят», которое выйдет в пятницу вечером, показал Первый канал.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше», — сказала Долина в интервью ведущему Дмитрию Борисову.

Затем начались судебные разбирательства и, как утверждает артистка, она уже по юридическим основаниям не могла ничего рассказывать.

«Я в интересах следствия подписку дала о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс. Официальный запрет», — заявила народная артистка.

То что она продолжала молчать и после возвращения квартиры по решению суда, которое было еще в марте, певица объяснила тем, что она «физически не могла это сделать».

«Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. И только сейчас люди узнают правду», — сказала Долина.

В другом отрывке, показанном Первым каналом, она сообщила, что мошенники следили не только за ней, но и за «детьми». У Долиной есть дочь Ангелина Миончинская и внучка Александра.

«Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, и мне звонит Князев (один из мошенников. — прим. РИА Новости) и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче, да?” Я говорю: “Да”. — “Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними”», — пересказала певица один из эпизодов такой слежки.

Телеканал анонсирует интервью как «предельно откровенное» и обещает, что Долина расскажет все подробности о том, как она стала жертвой мошенников и какие технологии они применяли. Также сообщается, что артистка «сделает важное заявление».

В беседе с RTVI бывший сотрудник органов ФСБ, адвокат Михаил Сазанов предположил, что Долиной «особо нечего сказать» в связи с этой историей. По его оценке, в словах артистки есть доля правды.

«Но подписка о неразглашении не распространяется на информацию из открытых судебных заседаний и на сведения, содержащиеся в процессуальных документах. Лариса Долина предпочитает “отмалчиваться” и выбрала для себя такую стратегию, потому что особо тут и нечего ей даже сказать, при всей очевидности произошедшего», — прокомментировал юрист.

Об афере с квартирой Долиной в центральном столичном районе Хамовники стало известно в августе 2024 года. Звезда тогда заявила, что стала жертвой «очень изощренных и спланированных мошеннических действий». Она сообщила, что, по предварительным данным, аферисты находятся на территории Украины.

Долина оспорила совершенную сделку по продаже квартиры в суде, однако купившая ее москвичка Полина Лурье подала встречный иск к певице и ее представителям. Как тогда писал Mash, сумма сделки за пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м составила 112 млн рублей. Канал называл цену справедливой. В то же время MSK1.RU пишет, что «эта сумма в два раза меньше рыночной стоимости».

В мае 2025 года Хамовнический суд лишил Лурье права собственности и признал хозяйкой квартиры Долину. Встречный иск покупательницы к певице был отклонен, при этом без возврата москвичке ее миллионов, отданных за жилье.

Лурье оспорила решение в Мосгорсуде, однако снова получила отказ. Право владения квартирой осталось за Долиной.

Лишенная и квартиры, и денег Полина Лурье обратилась в Верховный суд России — последнюю инстанцию, в которой у нее остается шанс на отмену предыдущих судебных решений в пользу Долиной.

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной были осуждены четверо: уроженцы республики Марий Эл 28-летний Артур Каменецкий и 43-летний Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии строгого и особого режима соответственно, 53-летняя жительница Кирова Анжела Цырульникова — семь лет лишения свободы, 20-летний Андрей Основа из Тольятти — четыре года. Также им назначили штрафы в размере 900 тыс. рублей каждому.

Эта история получила широкий резонанс и усилила опасения россиян по поводу сделок с жильем на вторичном рынке. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко написала в своем телеграм-канале, что с 2024 года было зафиксировано несколько тысяч случаев мошенничества с так называемыми «бабушкиными квартирами», а потенциальный ущерб покупателям исчисляется миллиардами рублей. Саму Долину стали повеместно «отменять»: билеты на ее концерты массово сдают, сервисы по доставке еды отказываются обслуживать дом, где живет певица, а пользователи соцсетей пишут в ее аккаунтах оскорбительные комментарии.