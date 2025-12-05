Слова певицы Ларисы Долиной, объяснившей молчание подпиской о неразглашении, содержат лишь «долю правды» и свидетельствуют, скорее, о том, что на деле ей «особо нечего сказать» по этой истории. Таким мнением в беседе с RTVI поделился адвокат Михаил Сазанов.

Эксперт отметил, что подписка о неразглашении действительно накладывает определенные ограничения на участников судебного процесса. Это касается следующих случаев: уголовных дел, связанных с гостайной, резонансных дел, расследуемых центральным аппаратом СКР, или когда есть «реальная угроза безопасности участников судебного процесса».

«Доля правды в этом [словах Долиной] есть. <> Но подписка о неразглашении не распространяется на информацию из открытых судебных заседаний и на сведения, содержащиеся в процессуальных документах. Лариса Долина предпочитает “отмалчиваться” и выбрала для себя такую стратегию, потому что особо тут и нечего ей даже сказать, при всей очевидности произошедшего!» — считает адвокат.

Сазанов напомнил, что Долина сама нашла риелтора, который зарегистрировал квартиру на платформе ЦИАН, после чего недвижимость закрепили за двумя агентствами недвижимости — WhiteWill и Monumental. Далее артистка, напомнил собеседник RTVI, вместе с риелтором и выбранными Долиной агентствами недвижимости обговорила сумму, за которую продаст жилье, и она ее устроила.

Помимо этого, продолжил Сазанов, между Долиной и Лурье сначала был заключен предварительный договор, к которому прилагалась детальная опись всего имущества, передаваемого вместе с квартирой. Позже стороны подписали дополнительное соглашение, переносящее срок заключения основного договора купли-продажи. Задаток от Лурье был принят Долиной, о чем составлена официальная расписка. Все эти этапы, по мнению адвоката, «свидетельствуют о добросовестности сделки со стороны Лурье как покупателя».

«Таким образом, у Долиной, при всем уважении, было невероятное количество времени, исчисляемое месяцами, для того, чтобы отказаться от сделки, передумать, посоветоваться с друзьями, родными, с сотрудниками полиции по данной ситуации. Чего, собственно говоря, она не стала делать. И где же здесь Хамовнический суд усмотрел сделку под влиянием заблуждения?» — задался вопросом эксперт.

Он подчеркнул, что факт передачи Долиной денег третьим лицам не имеет отношения к гражданскому делу и рассматривается отдельно в рамках уголовного производства.

«Именно поэтому и возбуждено уголовное дело, следствие по которому идет самостоятельно, и оно не “сковано” доводами гражданского дела. Именно поэтому, чтобы не смешивать “мух с котлетами”, у нас законодатель разделил категории дел на гражданское, уголовное и административное», — подчеркнул собеседник RTVI.

Решение Хамовнического суда, который встал на сторону Долиной, Сазанов назвал «странным» и нелогичным. По его мнению, если следовать логике этого суда, то для покупки квартиры потенциальному покупателю пришлось бы «ходить спрашивать разрешение не только у собственника, но и у всех соседей по дому, чтобы подтвердить свою добросовестность».

Адвокат высказал свое видение справедливого решения: «Хамовнический суд должен был обязать платформу ЦИАН и два агентства недвижимости WhiteWill и Monumental, которые сопровождали сделку, выплатить полную стоимость квартиры покупателю Лурье, у которой по итогу и “квартиру забрали”, и “деньги ее потратили”».

«Глядя на это дело, я прихожу к выводу, что есть закон, а есть логика, и не всегда эти два понятия идут вместе друг с другом, а чаще всего — в разные стороны! Однако в данном конкретном случае я как адвокат склонен верить в торжество здравого смысла. Уверен, что Верховный суд России под руководством нового председателя найдет возможность пересмотреть это неоднозначное дело в пользу логического решения», — резюмировал Сазанов.

Ранее в эфире «Пусть говорят» на Первом канале Долина объяснила свое молчание по поводу истории со своей квартиры «шоковым состоянием» после осознания обмана, а также подпиской о неразглашении, которую она, по ее словам, дала в интересах следствия.

«Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия подписку дала о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс. <…> физически не могла это сделать», — рассказала певица.

По ее словам, только сейчас «люди узнают правду».

Также она заявила, что мошенники следили за ней и за ее дочерями. «“А ваши девочки сейчас на даче, да?”. Я говорю: “Да”. Они мне говорят: “Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними”». В 2024 году Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже она заявила, что заключила сделку под давлением мошенников и подала в суд оспорить решение о продаже жилья. Ее иск был удовлетворен на том основании, что в момент совершения сделки артистка была введена мошенниками в заблуждении, а значит, не могла в полной мере осознавать суть и последствия своих действий. Лурье попыталась оспорить это решение в Мосгорсуде, но безуспешно. 27 ноября 2025 года ее жалобы на решение предыдущих инстанций были отклонены Вторым кассационным судом общей юрисдикции. «Недопустимо»: Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной»

Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала телеграм-каналу «112», что в день, когда ее подзащитная обратилась с апелляцией в Верховный суд, представители Долиной предложили мировое соглашение с «поэтапной» выплатой денег — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет.

Лурье, по словам адвоката, отказалась от этого варианта, настаивая на возврате квартиры, так как считает себя добросовестной покупательницей. Кроме того, девушка уже оплатила налог на имущество за 2024 год, несмотря на то, что фактически не пользуется квартирой, и то же самое ей предстоит сделать за 2025-й.

О том, что Лурье отказалась от мирового соглашения с Долиной в споре за квартиру, Свириденко также сообщила ТАСС: «Моя доверительница на условия Долиной не согласна. Она предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции».

Верховный суд запланировал рассмотрение апелляции Лурье на 16 декабря. В случае положительного решения для покупательницы это может остановить распространение так называемого «эффекта Долиной» — когда продавцы недвижимости, ссылаясь на мошенничество, возвращают себе квартиры, оставляя покупателей без денег и жилья.

Юристы отмечают, что в подобных ситуациях, согласно статье 167 ГК РФ, должна применяться двусторонняя реституция, когда обе стороны возвращаются в первоначальное состояние, что в данном случае не было сделано.

Из судебной практики следует, что в год в России рассматривается около 3 тыс. исков, оспаривающих сделки купли-продажи недвижимости. В 77% случаев такие процессы заканчиваются решениями в пользу продавцов квартир.

Из-за массового применения «схемы Долиной» россияне стали с опаской относиться к покупке жилья у пенсионеров и подвергли певицу «отмене«: билеты на ее концерты массово сдают, компании по доставке еды объявляют об отказе обслуживать дом, где живет артистка, а пользователи соцсетей пишут в ее аккаунтах оскорбительные комментарии.