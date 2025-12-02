На фоне скандала с певицей Ларисой Долиной россияне чаще отказываются от заключения сделок купли-продажи жилья с пожилыми собственниками. Об этом «Ленте.ру» рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы. Коллеги жалуются, что с пожилыми продавцами становится потяжелее продавать объект», — объяснил он.

При этом, по словам Барсукова, многие люди осознают, что масштабы скандала «преувеличены». Сам эксперт считает, что реакция в обществе не совсем адекватна тому «небольшому количеству дел», которые были.

При покупке жилья специалист посоветовал покупателям внимательно изучать схему сделки и проверять «легенды» продавца. Барсуков также порекомендовал обращаться за услугами риелторов и юристов.

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Согласно материалам дела, весной злоумышленники, прикидываясь сотрудниками Росфинмониторинга, написали певице в Telegram и убедили ее продать недвижимость, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Жилье перешло в собственность преподавательницы английского языка Полины Лурье.

В марте 2025 года суд вернул Долиной квартиру, а Лурье отказал во встречном иске о выселении певицы. В ноябре того же года женщина подала кассационную жалобу на решение вернуть артистке квартиру, но снова проиграла. Суд оставил за Долиной право собственности.

Причастные к обману певицы мошенники получили сроки от четырех до семи лет колонии, а также штрафы от 900 тыс. до 1 млн рублей. По данным «Осторожно, новости», махинации по большей части осуществляли злоумышленники за рубежом.

В то же время глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал суд принять новое постановление пленума, которое должно изменить практику по спорам о сделках купли-продажи жилья и закрепить позицию, которая минимизирует риски обмана добросовестных покупателей.

Сама певица после решения суда в свою пользу столкнулась с волной хейта в социальных сетях как со стороны пользователей, так и компаний.