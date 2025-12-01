Россияне выступают против решения суда, который вернул Ларисе Долиной квартиру, а не лично против певицы. Такое мнение высказала в разговоре с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По словам депутата, недовольство вызывает не личность Долиной как певицы или актрисы, а решение суда, который россияне сочли несправедливым. Она пояснила, что есть решение по «закону, а есть по справедливости».

«Тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — заключила парламентарий.

В августе 2024 года Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. В материалах дела указано, что весной того же года с певицей через Telegram связались злоумышленники— под видом сотрудников Росфинмониторинга они убедили ее продать недвижимость, а вырученные средства перевести на якобы безопасные счета.

Квартира перешла в собственность преподавательницы английского языка Полины Лурье. В марте 2025 года суд вернул жилье Долиной, отказав Лурье во встречном иске о выселении певицы. 27 ноября Второй кассационный суд отклонил жалобу женщины на решение возврате квартиры Долиной и оставил за артисткой право собственности.

Люди, причастные к обману Долиной, получили сроки от четырех до семи лет колонии и штрафы от 900 тыс. до 1 млн рублей. Как писал канал «Осторожно, новости», прокуратура признала, что основную часть работы по обману певицы выполняли мошенники за границей.

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд должен принять новое постановление пленума по делу обманутой мошенниками Долиной.

По словам Гаврилова, постановление должно изменить практику по спорам о сделках купли-продажи жилья, в том числе вторичного, и закрепить позицию, в которой добросовестный покупатель не будет подвержен рискам обмана.

Он подчеркнул, что кейс Долиной превратил частный спор в демонстрацию риска на рынке вторичного жилья, а россияне, копящие на квартиру на протяжении нескольких лет, воспринимают решение Второго кассационного суда как «сигнал».

После того как суд сохранил за Долиной право собственности на квартиру, певица столкнулась с волной хейта в соцсетях со стороны пользователей и компаний. Например, канал Baza писал, что россияне стали массово стали возвращать билеты на юбилейный концерт артистки во Владивостоке 2 декабря. Однако представители «Концерт-холла», где должен пройти концерт, опровергли эту информацию.

Как сообщал «Абзац», сцены с Долиной могут убрать из музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», премьера которого в кино запланирована на 11 декабря. Издание утверждает, что создатели остерегаются провала в прокате, поэтому в «сжатые сроки» ищут певице возможную замену.

На фоне скандала сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сообщила, что не будет доставлять еду в дом в Ксеньинском переулке, где находится квартира артистки. Про ситуацию пошутила и сеть доставки азиатской кухни «Много лосося», написав про «Сет Долиной», который после оплаты забирают обратно, а деньги не возвращают.