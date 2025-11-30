Как считает Гаврилов, такое постановление позволит изменить практику по спорам о сделках купли-продажи жилья, в том числе вторичного, и закрепит позицию, согласно которой добросовестный покупатель не будет подвержен рискам обмана другого лица.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — сказал Гаврилов.

27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице. Адвокат истицы сообщила, что та намерена подать жалобу в Верховный суд на признание сделки купли-продажи недействительной.

Решение Второго кассационного суда, оставившего в силе акты нижестоящих инстанций, превратило частный спор в демонстрацию рисков на рынке вторичного жилья, отметил Гаврилов. В свою очередь граждане, которые годами копят на квартиру, закономерно воспринимают это как негативный «сигнал», указал депутат.

Любые риски перекладываются на покупателя

После дела Долиной судебная практика идет по пути, при котором даже очень тщательная проверка объекта и продавца не гарантирует сохранность приобретенного имущества, констатировал Гаврилов. Таким образом, сейчас любые риски фактически перекладываются с продавца и его окружения на конечного приобретателя, тогда как в Гражданском кодексе (ГК) заложен иной принцип, объяснил собеседник РИА Новости.

«Общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции: каждая сторона возвращает все полученное, а при невозможности вернуть вещь возмещает ее стоимость», — рассказал парламентарий.

Он уточнил, что отход от заложенного в ГК порядка допускается лишь в редких случаях. В связи с этим решение суда по делу Долиной воспринимается как «разворот», поскольку покупательнице не только отказали в сохранении права на квартиру, но и оставили без возврата уплаченной суммы, отметил Гаврилов.

По словам главы думского комитета, в законодательстве прописана возможность получения добросовестным покупателем разовой компенсационной за счет казны в случае, если у него изъяли жилье, а взыскать убытки с конкретных лиц не удалось. Однако после решения суда по делу народной артистки у тех, кто захочет прибегнуть к такой мере, могут возникнуть трудности, признал Гаврилов.

«Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее», — считает депутат.

«Раскручивается маховик вторичного уровня мошенничеств»