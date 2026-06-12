Певица Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песню Bye в видеоролике, посвященном рейдам Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Свой комментарий артистка оставила под публикацией в TikTok, назвав массовое выдворение мигрантов «варварской, бесчеловечной и бессмысленной жестокостью».

Белый дом опубликовал 14-секундный клип 10 июня — после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более $70 млрд на финансирование иммиграционных служб до конца своего президентского срока.

В ролике под звуки песни Гранде агенты ICE надевают наручники на задержанных. Описание к видео гласит: «Bye-bye. Президент Трамп обеспечил самую безопасную границу в истории». В комментарии под этим постом, который довольно быстро удалили, Гранде написала:

«Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной и бессмысленной жестокостью. К черту ICE».

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заочно ответила Гранде, которая сейчас находится в туре со своим шоу Eternal Sunshine:

«Мы скажем это в последний раз: по-настоящему варварские, бесчеловечные и ужасные вещи творят нелегальные иммигранты-преступники, которые ранили и убивали невинных американских граждан».

Это не первый конфликт Гранде с командой Трампа. В сентябре 2025 года она раскритиковала рейды ICE и трансфобную риторику администрации. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи тогда ответил артистке сообщением, в котором обыграл названия ее песен:

«Прибереги свои слезы, Ариана. Действия президента Трампа положили конец кризису инфляции при Джо Байдене и привлекают миллиарды новых инвестиций. Он даже подписал указ, который проложил путь FTC к решительным действиям против Ticketmaster за обман фанатов Арианы Гранде на ее концертах. Поправляйся скорее, Ариана!»

На президентских выборах 2024 года Гранде поддержала кандидата от демократов Камалу Харрис и выступала для Барака Обамы и Мишель Обамы на предвыборном мероприятии в 2014 году.

Певица присоединилась к растущему списку музыкантов, требующих от администрации Трампа не использовать их песни. Сабрина Карпентер в прошлом году написала:

«Никогда не привлекайте ни меня, ни мою музыку для продвижения вашей бесчеловечной повестки».

Бейонсе через своих юристов направила команде Трампа требование прекратить использование ее трека Freedom. Селин Дион также осудила использование ее песни My Heart Will Go On на митинге Трампа в Монтане в 2024 году:

«Это не разрешено ни в коей мере, и Селин Дион не одобряет это или любое другое подобное использование ее песни. И, серьезно, ЭТА песня?»

Особо громким стал случай с Брюсом Спрингстином, когда Трамп без разрешения использовал его песню Born in the USA во время своей предвыборной кампании 2016 года. Певец тогда публично поддержал Хиллари Клинтон и назвал Трампа «идиотом».

Нэнси Синатра, ABBA и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр также жаловались на использование их музыки администрацией Трампа в агитационных и пропагандистских целях.