Почти половина опрошенных россиян (52%) как минимум один выходной в месяц остаются лежать дома. К такому выводу пришла девелоперская компания Level Group, результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Согласно опросу, 28% респондентов практикуют такой отдых каждую неделю, 24% — от одного до трех раз в месяц.

Более трети участников исследования (38%) воспринимают «день в кровати» как нормальный способ восстановления, хотя и не единственный. Почти четверть (23%) приравнивают его к полноценному отдыху — например, прогулкам или занятиям спортом.

Только 19% считают такое времяпрепровождение признаком усталости или лени — это мнение характерно в основном для людей в возрасте от 46 лет.

Bed rotting (дословно с английского — «гниение в постели») — это тренд, популярный в TikTok, который обозначает осознанный отдых, когда человек намеренно проводит целый день в кровати. Сторонники такого формата расценивают его как форму заботы о себе, позволяющую восстановить силы и справиться со стрессом.

Самыми активными сторонниками формата выходного дня «в кровати» оказались зумеры (18-28 лет): 61% из них проводят целый выходной дома почти каждую неделю. Это втрое чаще, чем россияне старше 46 лет, и вдвое чаще миллениалов (29-38 лет).

Более того, 67% зумеров считают лежание в кровати или на диване нормальным способом восстановиться — это самый высокий показатель приятия такого вида отдыха среди всех возрастных категорий.

«Для молодого поколения bed rotting — это не прокрастинация, а осознанный выбор. Зумеры переосмысливают само понятие продуктивности: для них полноценный отдых дома — такая же часть здоровой жизни, как спорт или прогулки», — отметили в пресс-службе Level Group.

Люди в возрасте 39-45 лет тоже часто предпочитают провести субботу или воскресенье в кровати: 39% из них почти каждую неделю выбирают такой формат выходного дня. Однако их отношение к этому отдыху сдержаннее, чем среди зумеров: 42% назвали его нормальным, а 30% — полноценным.

Каждый третий респондент старше 46 лет заявил, что проводит выходной в постели один-три раза в месяц. Участники опроса из этой возрастной категории чаще других отказывались признать такое времяпрепровождение полноценным видом отдыха.