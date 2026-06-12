Верховный суд США запретил штату Алабама использовать азот для казни заключенных, признав такой метод нарушением Восьмой поправки к Конституции, которая запрещает жестокие и необычные наказания. Об этом сообщает ABC со ссылкой на решение высшей судебной инстанции.

Суд отклонил апелляцию властей Алабамы, подтвердив тем самым решение предыдущей инстанции, которая ранее заблокировала приведение приговора в исполнение с использованием этого метода. Таким образом отсрочку получил заключенный Джеффери Ли, осужденный за двойное убийство в 1998 году.

В своем решении суд указал, что азот создает «существенный риск причинения сильной боли перед смертью». Журналисты и адвокаты ранее сообщали, что приговоренные к такой казни обычно мучаются от конвульсий, боли и рвоты, а это, по мнению суда, является «неоправданными нечеловеческими страданиями».

«Существенный риск причинения сильной боли перед смертью», — говорится в решении Верховного суда.

При этом в серии решений, датированных 2008 годом, Верховный суд постановил, что осужденные на смерть, оспаривающие метод казни, должны предложить альтернативный способ, не нарушающий Восьмую поправку. В данном случае Ли предложил привести приговор в исполнение путем расстрела.

Решение было вынесено на фоне роста числа смертных казней в США. Президент страны Дональд Трамп пытается расширить применение высшей меры наказания. Согласно данным Центра информации о смертной казни, в 2025 году в штатах были казнены 47 человек — самый высокий показатель за более чем десятилетие. В 2026 году количество казненных уже достигло 15.

Организация Объединенных Наций (ООН) неоднократно предупреждала, что казни через азотную гипоксию «могут представлять собой пытки или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания» в соответствии с международными нормами в области прав человека.