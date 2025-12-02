Купившая у певицы Ларисы Долиной московскую квартиру Полина Лурье, у впоследствии по иску артистки отобрали недвижимость без возврата ее стоимости, обратилась в Верховный суд России с просьбой удовлетворить ее собственный иск и вернуть жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката истицы Светлану Свириденко.

В Верховный суд была подана жалоба с требованием отменить решения предыдущих судебных инстанций, отклонить иск певицы об аннулировании сделки купли-продажи и удовлетворить иск покупательницы квартиры к Долиной, пояснила адвокат Лурье.

По ее словам, покупательница уверена в том, что на момент продажи квартиры Долина полностью отдавала себе отчет в собственных действиях. Соответственно, Лурье не видит оснований для признания сделки недействительной.

Напомним, в середине августа 2024 года СМИ узнали, что за несколько месяцев до этого мошенники неоднократно звонили Долиной с территории Украины и запугивали ее перспективой потери накоплений. Якобы под их влиянием певица перевела сбережения на «безопасный счет», продала квартиру за 112 млн рублей и вырученные средства тоже отдала.

В какой-то момент, осознав обман, Долина подала заявление в полицию, а потом обратилась в Хамовнический районный суд Москвы с требованием аннулировать продажу квартиры. Ее иск был удовлетворен на том состоянии, что в момент совершения сделки она была введена мошенниками в заблуждении, а значит, не могла в полной мере осознавать суть и последствия своих действий.

Лурье попыталась оспорить это решение в Мосгорсуде, но безуспешно. 27 ноября 2025 года ее жалобы на решение предыдущих инстанций были отклонены Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Верховный суд России остался последней инстанцией, в которую покупательница квартиры может обратиться.

Эта история стала самым громким прецедентом в волне аналогичных судебных решений о возврате проданных квартир, так что ее даже стали называть «схемой Долиной» или «кейсом Долиной». Из судебной практики следует, что в год в России рассматривается около 3 тысяч исков, оспаривающих сделки купли-продажи недвижимости. В 77% случаев такие процессы заканчиваются решениями в пользу продавцов квартир.

Из-за массового применения «схемы Долиной» россияне стали с опаской относиться к покупке жилья у пенсионеров и подвергли певицу «отмене«: билеты на ее концерты массово сдают, компании по доставке еды объявляют об отказе обслуживать дом, где живет артистка, а пользователи соцсетей пишут в ее аккаунтах оскорбительные комментарии.