Певица Лариса Долина в эфире Первого канала рассказала, как продала квартиру под влиянием мошенников, и пообещала вернуть покупательнице деньги. Но ее откровения и обещания у многих вызвали сомнения. Что по этому поводу думают военкоры и другие авторы телеграм-каналов — в материале RTVI.

Окончательную точку в этом деле должен поставить Верховный суд, считает военблогер Юрий Подоляка. По его словам, решение по жалобе покупательницы квартиры Долиной — Полины Лурье — станет «ориентиром, как поступать в таких случаях российским судам всех уровней».

«А еще, конечно, российское общество ждет, чтобы коллегия судей дала оценку тем своим коллегам, которые это самое “решение” узаконили. Со всеми для них вытекающими. Это было бы важным сигналом обществу по возврату доверия (которое вот такие “решения” очевидно подрывают) к судебной системе страны», — пишет он в своем телеграм-канале.

По словам Подоляки, сейчас дело уже не в самой Долиной и ее квартире, поскольку певица «своим поведением вынесла сама себе общественный приговор».

С этим мнением согласен и военный волонтер Алексей Живов. «Проблема давно уже не в квартире или в Долиной», — пишет он в своем телеграм-канале. По его мнению, надо разобраться с практикой применения «телефонного права», обеспечить россиянам гарантии при покупке недвижимости, отрегулировать судебную систему и устранить «бездействие закона».

«Показное раскаяние»

Бывший нардеп Украины Олег Царев обвинил крупные российские СМИ, включая Первый канал, и телеграм-каналы в «отмывке» репутации Долиной. По его словам, певица проявила «показное раскаяние» — причем лишь после того, как «ситуация вызвала сильнейший общественный резонанс, а за дело серьезно взялся Верховный суд».

«Нам надо, чтобы не Долина с барского плеча вернула деньги Лурье. Нам надо, чтобы суд исправил свою ошибку. И чтобы суды больше её не повторяли», — пишет политик.

Ведущий Радио КП Иван Панкин сравнил Долину с участниками «голой вечеринки», которых, в отличие от певицы, не приглашали высказаться на Первый канал. Он также допустил, что Долина могла получить оплату за свое участие в ток-шоу (это предположение в беседе с RTVI подтверждал музыкальный критик Сергей Соседов — и даже называл возможную сумму гонорара).

По словам Панкина, в скандале вокруг Долиной внимание привлекает «отсутствие внятного порицания со стороны власти», которое свидетельствует о наличии у нее высокопоставленных покровителей.

Военкор Сергей Колясников отметил, что Верховный суд истребовал дело Долиной к рассмотрению уже на следующий день после подачи жалобы Лурье, и это «хороший знак».

«С этим невразумительным беспределом, когда добросовестные приобретатели на раз становятся бомжами с ипотекой, невзирая ни на какие справки и нотариусов, пока кончать», — подытожил он.

На то, что дело было передано на изучение судье Верховного суда через день после подачи жалобы, обратил внимание и телеграм-канал «Zlawyers. Русские юристы». «Это просто феноменально молниеносно. Значит, существовала предварительная договорённость между судами», — делают вывод его авторы.

«Должна будет вернуть деньги в течение пары месяцев»

Верховный суд должен аннулировать решение предыдущих инстанций, поскольку сделка о продаже квартиры Долиной «никакая не недействительная», пишет адвокат Наталья Шатихина в своем телеграм-канале «Приговорчики в строю».

По ее словам, «если Верхушка применит хотя бы реституцию, которую обязана, Долина должна будет вернуть деньги в течение пары месяцев, а если этого не сделает, деньги начнут взыскивать приставы — и там есть на все 112 миллионов».

Шатихина отметила, что в своих откровениях на Первом канале певица «не извиняется, а пытается принудить покупателя подписать невыгодное той мировое на варварских условиях».

Если Верховный суд не примет «правовое решение, позволяющее остановить вакханалию нарушения прав всех добросовестных покупателей по “схеме Долиной”», это будет «ужасающее поражение для всей России», считает директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, член Научного совета РВИО Александр Дюков.

«Призываю написать на Долину заявление о мошенничестве»

Адвокат Вадим Багатурия посоветовал купившей квартиру Долиной Полине Лурье после решения Верховного суда подать на певицу заявление о мошенничестве «просто ради принципа» — «не мириться, не прощать, а поступить единственно должным способом, невзирая на знаменитое заключение психиатрической экспертизы по певице (тут хочется съязвить, что она действительно всем напела)».

Военкор Роман Сапоньков называет Ларису Долину «нулевой бабкой» — по аналогии с термином «нулевой пациент», который применяется для обозначения первого заразившегося в начале эпидемии.

По его словам, обещание певицы вернуть деньги за проданную квартиру — это «ни разу не победа», поскольку «только Верховный суд может дать определение для судов, которые будут использовать его в делах остальных бабок-скамщиц», а до тех пор «люди продолжат лишаться квартир».

Сапоньков считает, что решение Долиной пойти на Первый канал с откровениями обусловлено сменой ее позиции с сильной на слабую и осознанием риска «проиграть по суду».

«Нет бы одуматься и отменить всё, что она натворила, скольким людям сломала жизнь, но нет, решила отыгрывать свой шкурняк до конца», — пишет военкор.

«Осталось только выступить в зоне СВО»

Критикует певицу и телеграм-канал «НгП раZVедка». Его авторы считают, что если бы Долина «была склонна к честному исходу», то «платила бы за свои ошибки самостоятельно, а не пыталась выехать на чужом горбу, потому что есть связи».

«Слышать о мировом соглашении после года судебных тяжб — очень смешно, когда не прокатило, раздались слова о мире. Компромиссы невозможны с теми, кто их презирает. Специальный отменительный джихад должен продолжаться до победного, а вот там и посмотрим», — пишет канал.

После откровений на Первом канале Долиной «осталось только выступить в зоне СВО — и карма [станет] как слеза младенца», иронизируют авторы телеграм-канала «Солдатская правда».

С иронией оценивает ситуацию и канал «Старше Эдды». Его автор смеется на тем, что обманувший Долину мошенник воспользовался паспортом с фотографией, мужчина на которой поразительно напоминает голливудского актера Тома Холланда, сыгравшего Человека-паука.

«Долину, оказывается, обманул Человек-паук, и она это поняла только спустя 4 месяца. Как говорили древние греки, бойтесь Человека-паука, Бэтмена и Супермена, дары приносящих», — пишет канал.

Авторы провоенного телеграм-канала «МИГ России» отмечают, что какие-то там «срочные заявления» Долиной стали главной темой в русскоязычном Telegram — и это наводит на аналогию с замещением в психологии. «Это защитный механизм психики, когда человек перенаправляет свои эмоции, влечения или реакции с недоступного или неприемлемого объекта/ситуации на другой, более безопасный или доступный, чтобы снизить тревогу», — объясняют они интерес россиян к делу Долиной.

«Жалкие человечишки обязаны понять»

Пранкер Сурен Каграманов в своем телеграм-канале «Товарищ Сорян» призывает россиян продолжить бойкотировать концерты Долиной, несмотря на ее заявления на Первом канале. Он называет певицу «зазнавшейся и зажравшейся», а историю с продажей и возвращением ее квартиры — «цирком с недвижимостью», из-за которого «весь рынок вторички встал».

«Она думает, что всё схвачено? Контракты, суды, адвокаты? Что можно отжать у честной покупательницы и квартиру, и сотни миллионов, а потом просто выйти на сцену под софиты, как ни в чём не бывало? Народ помнит все. Народ видит. И народ может ответить. Рублем. И самой простой и понятной валютой — пустым залом», — убежден пранкер.

Он обратился к «обычным людям» с призывом показать «небожителям, оторвавшимся от реальной жизни, что помимо контрактов есть еще и человеческое лицо, и его потеря дороже любых гонораров».

По словам журналиста ВГТРК Андрея Медведева, неприязнь россиян к Долиной вызвана пониманием того, как артистка «решила свой вопрос» — с помощью «каких-то покровителей, неких государственных мужей». Он напомнил, что раньше певица хвасталась в интервью «ГАИшным спецталоном, запрещающим проверку ее машины».

«Может, не так оно и было все, но для людей так вот выглядит. Вот что людей полностью выморозило. <…> И что жалкие человечишки обязаны понять, простить, прийти на концерт и продолжать любить, и вообще непонятно, чем они, человечки эти мелкие, возмущены. Она звезда, ей же можно», — пишет Медведев.

Он считает, что на примере истории Долиной выявилось снижение доверия россиян к государству, поскольку большинство людей в этой ситуации ассоциируют себя не с певицей, а с потерявшей деньги Полиной Лурье.

«Каждый буквально человек ставит себя на место покупательницы и думает, что делал бы он, окажись в такой ситуации. И понимает, что ничего бы он не смог сделать. Укатали бы его», — резюмирует журналист.

«Должна назвать имена и должности покровителей»

Долина должна обнародовать имена и должности всех, кто «в ее интересах и с использованием служебного положения обеспечил фактическую отмену правосудия в России», считает депутат Госдумы Михаил Делягин. При этом он признал, что «ее слово стоит не дороже, чем она сама».

«Странно сознавать это, но на фоне Долиной даже Пугачева выглядит человеком с чувством собственного достоинства», — констатировал Делягин.

Его коллега по Госдуме, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин обвинил государство в потакании «капиталистам-застройщикам», которым выгоден «паралич вторичного рынка жилья» из-за дела Долиной. Он пояснил, что крупному стройбизнесу выгодно отпугнуть покупателей от «вторички», чтобы они скупали дорогие и застоявшиеся в продаже новостройки.

«Слабая и неопределённая позиция государства в этой ситуации недопустима. Государство не должно потакать интересам капитала, оно обязано защищать всех своих граждан. И, конечно, должен торжествовать принцип: все граждане равны перед законом», — пишет Афонин в своем телеграм-канале.