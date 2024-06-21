В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Ее участники столкнулись с серьезными проблемами из-за поднявшейся волны общественного возмущения. Гостям вечеринки пришлось многократно приносить извинения за случившееся, их концерты отменяли по всей стране, а в суды поступали иски с требованием миллиардных компенсаций и лишения государственных званий. RTVI рассказывает, как спустя полгода сложилась судьба звезд, посетивших самое громкое светское мероприятие последнего времени.

Анастасия Ивлеева

После «голой» вечеринки представители общественных организаций «Зов народа» и «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» попросили Генпрокуратуру проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* из-за поцелуя двух мужчин на мероприятии. Общественный деятель Виталий Бородин, известный по своим жалобам на звезд, также попросил Генпрокуратуру проверить Ивлееву на соответствие доходов декларируемым суммам.

Ивлеева, в свою очередь, заявила, что «обожает», когда после ее вечеринок пишут, что это «разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм». Она добавила, что россияне с пониманием относятся к аналогичным мероприятиям на Западе. Она также призвала своих оппонентов «писать больше комментариев и высказывать больше негодования».

Позднее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ* в нескольких фото- и видеоматериалах с «голой» вечеринки. Он добавил, что сотрудники ведомства приступили к удалению и блокировке этих материалов и выразил надежду на то, что МВД заведет административные дела на участников вечеринки.

Через четыре дня после вечеринки Ивлеева опубликовала видеообращение, в котором принесла извинения. Она признала, что было неуместно снимать и распространять видео с мероприятия и выразила сожаление в связи с тем, что участники вечеринки вели себя подобным образом. Ивлеева отметила, что само событие было задумано как презентация фотографии для журнала Playboy. Она подчеркнула, что направит вырученные деньги на благотворительность.

Несмотря на принесенные извинения, руководство компании МТС приняло решение об исключении Ивлеевой из числа лиц бренда, а также отказалось от рекламы с ее участием. По данным источника телеграм-канала Baza, банк «Тинькофф» также прекратил сотрудничество с ведущей из-за скандала.

В следующем видеообращении Ивлеева попросила у россиян дать ей второй шанс и заявила, что «готова к любым исходам». При этом она отметила, что не считает заслуженными наказания, с которыми пришлось столкнуться участникам вечеринки.

Продюсер Александр Иншаков подал иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей за причинение морального вреда. Хамовнический суд принял иск 26 декабря, однако в начале января вернул его заявителям. Причиной такого решения в суде назвали отсутствие данных о проживании Ивлеевой на территории района Хамовники. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы отметили наличие информации о ее регистрации на территории другого субъекта России.

Иншаков назвал такое решение суда «недоразумением», после чего подал второй иск, в котором потребовал взыскать 1 млрд рублей с Ивлеевой и еще $1 млрд — с компании МТС, чьи представители якобы присутствовали на вечеринке. В удовлетворении этого иска также было отказано. В МТС заявили RTVI, что не компания не является спонсором или организатором мероприятия.

В конце декабря стало известно, что Генпрокуратура проверит модель Бориса Махмурова на пропаганду ЛГБТ*. Обращение с просьбой о проверке направили в ведомство члены религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст». Ранее возник слух о романе между Махмуровым и Ивлеевой из-за их поведения на вечеринке.

29 декабря Лефортовский суд назначил Ивлеевой штраф в размере 100 тысяч рублей за организацию массового мероприятия, которое повлекло за собой нарушение общественного порядка. В решении суда было указано, что в ходе проведения вечеринки «были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте».

Сама Ивлеева не признала вину за организацию вечеринки, так как ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», следует из постановления суда. Ответственность за произошедшее она возложила на ивент-агентство Departament, так как ее ИП числилось заказчиком мероприятия, а агентство — исполнителем. Само агентство заявило о самоликвидации 12 января.

В начале февраля 2024 года депутат Госдумы Николай Валуев призвал относиться к Ивлеевой снисходительно и сравнил наказание за «выходку» ведущей с травлей. Сама Ивлеева впервые появилась на публике в середине февраля — ее заметили в одном автомобиле с Борисом Махмуровым.

В конце февраля компания-прокатчик «Атмосфера кино» сообщила, что фильм «Мальвина» с участием Ивлеевой не выйдет на экраны 28 марта, как планировалось ранее.

29 февраля Ивлеева опубликовала текст, посвященный посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Он написала, что в первый раз посмотрела послание главы государства и что пытается погрузиться и разобраться в вопросах, которым раньше «не уделяла внимание». В ответ на это Ольга Бузова укорила ее за то, что Ивлеева не смотрела выступления президента раньше.

В середине марта она опубликовала фотографию, сделанную на участке для голосования на президентских выборах. К фотографии она добавила комментарий «та самая дверь».

Позднее стало известно об открытии в центре Москвы лапшичной Nudles, обыгрывающей в названии сходство в звучании английских слов лапша («noodles») и обнаженные («nudes»), а также давний конфликт с Бузовой из-за фотографий в ванне с быстрорастворимой лапшой. В качестве основателя заведения был указан Александр Пичугин, соучредитель Ивлеевой в ООО «Блеск». Позднее Ивлеева вышла из числа учредителей ООО. Пичугин также является полноправным владельцем лапшичной.

После открытия заведения, на него подали в суд представители организации «Сорок сороков», которые сочли оскорбительным слоган «suck it» («соси это»), использованный в рекламной кампании лапшичной, а также самое название заведения.

В середине апреля на Ивлееву завели административное дело о дискредитации армии в Тверском районном суде. Причиной для возбуждения дела назвали посты ведущей в соцсетях, в которых она критиковала проведение СВО. Посты, ранее скрытые Ивлеевой, к этому моменту снова были доступны для других пользователей. По решению суда ей был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Ивлеева не признала вину. В начале мая ее адвокат заявил, что она обжаловала штраф.

В конце апреля Ивлеева удалила все публикации из социальной сети Instagram**, где на нее были подписаны 18 млн пользователей. Свои действия она позднее объяснила испугом. Она также призналась, что всегда с симпатией и уважением относилась к президенту России Владимиру Путину.

Тогда же Ивлеева сделала первую публикацию в своем телеграм-канале за месяц. В ней она выразила скорбь в связи с 40 днями, прошедшими с момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Федеральная налоговая служба приступила к выездной проверке в отношении ведущей. По данным телеграм-канала Mash, ФНС провела обыски в офисах Ивлеевой, а также начала сбор данных о незадекларированной выручке с продажи чипсов «Изи пизи», газировки, рекламы в социальных сетях и курса похудения.

В частности, вопросы вызвала выручка с продажи чипсов в размере 445 млн рублей при заработке в 37 млн рублей, а также выручка студии «Ивлеева продакшн в 122 млн рублей при прибыли в 45 млн рублей.

В интервью, которое Ивлеева дала в апреле, она назвала сообщения об обысках в своих офисах не соответствующими действительности.

Телеграм-канал Mash сообщил, что чипсы и энергетические напитки от ведущей начали исчезать с полок российских магазинов. Сообщалось, что поставщики перенаправляли жалобы к производителю, по словам которого Ивлеева не оплатила новую партию.

Счета компании «Коленки пчелы» были заблокированы Федеральной налоговой службой. Компания специализируется на производстве чипсов и энергетиков, 45% акций принадлежат Ивлеевой. Сообщалось, что выручка «Коленок пчелы» за 2023 год составила 2,8 млн рублей, а чистая прибыль — 93 млн рублей, при недоимках в размере более 800 тысяч рублей.

В начале мая Ивлеева рассказала, что совершила на свое 33-летие (8 марта) поездку в Донбасс, однако не стала широко афишировать поездку, так как согласна с тем, что «Донбасс не прачечная». По словам ведущей, она проехала несколько городов, в том числе Мариуполь, а также постояла 15 минут на линии соприкосновения.

Тогда же Ивлеева показала своим подписчикам в телеграме, как смотрит церемонию инаугурации президента России. Позднее она сообщила, что возвращается в проект «Орел и решка». Однако бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в ответ заявила, что этот бренд принадлежит ее компании и у Ивлеевой нет прав на создание новых выпусков «Орла и решки». Телеканал «Пятница!» также сообщил, что не планирует никаких съемок шоу с ее участием.

В конце месяца Ивлеева вернулась в Instagram**, где опубликовала свои фотографии из Тихвинского Богородичного успенского монастыря, с прогулки с доберманом, а также после процедуры массажа.

Позднее телеграм-канал Baza сообщил, что долг Ивлеевой перед ФНС составил 11 млн рублей. После появления публикаций о том, что из-за задолженности счета ведущей заблокированы с 14 июня, адвокат ведущей пояснил RTVI, что ФНС заморозила счет ИП из-за задолженности за 2023 год.

В середине июня она поздравила своих подписчиков с Днем России цитатой из «Героя нашего времени»: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить, не знаю, достойно порицания или похвалы — это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла…»

Vacio (Николай Васильев)

После того, как общественники попросили Генпрокуратуру проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ* из-за поцелуя двух мужчин на танцполе, а также из-за образа рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на мероприятие в одном носке, сам рэпер пояснил, что соответствовал дресс-коду. Он также сказал, что не видит ничего страшного в том, что кого-то «излишне возбудил» его вид и не планирует извиняться.

Позднее он сообщил в своем телеграм-канале, что получил 15 суток административного ареста. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы пояснили, что 22 декабря 2023 года Лефортовский суд осудил Васильева за мелкое хулиганство и за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Адвокат рэпера Роман Попов рассказал, что изначально сотрудники правоохранительных органов сказали артисту, что его не будут привлекать к аресту.

Помимо административного ареста, ему был назначен штраф за «пропаганду ЛГБТ*» в размере 200 тысяч рублей. В ходе заседания суда он заявил, что осуждает сторонников этого движения: «Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ* и не хотел сделать никакой пропаганды. В этом я осуждаю сторонников ЛГБТ*».

Суд рассмотрел апелляцию по делу Васильева 26 декабря. В ходе заседания суда он рассказал, что пообещал сотрудникам полиции не устраивать больше подобных выходок, а сам носок подарил девушке, которая ему понравилась на вечеринке. Несмотря на обещания рэпера, суд оставил его под арестом.

Позднее Васильев обжаловал штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда же стало известно, что ему грозит второй административный арест. Он был повторно задержан, в отношении артиста составили новый протокол за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления полиции. За это Васильева арестовали на 10 суток.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в свою очередь, рассказала о возмущении, которое вызвало творчество Васильева у одной из ее подписчиц, которая является матерью двоих детей. Она пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить производимый им контент.

Издание «Московский комсомолец» сообщило, что после ареста на 15 суток Васильева доставили в военкомат, где он получил повестку в армию. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Лобарев рассказал телеграм-каналу Mash, что артист выразил готовность отправиться на СВО.

После того, как пользователи соцсетей обратили внимание на фотографию Сергея Шнурова в одном носке на гениталиях, опубликованную в его соцсетях в 2016 году заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала простить старые посты артистам, у которых «есть очень талантливые вещи».

Телеграм-канал Shot сообщил, что Васильев может начать проходить военную службу весной 2024 года. Отмечалось, что он уже посетил московский военкомат Савеловского района, где прошел медицинскую комиссию. Причем ранее комиссия, проводившая осмотр Васильева в Екатеринбурге до скандала вокруг вечеринки, не вынесла решения о его призыве из-за псориаза. Его адвокат Роман Попов заявил, что не обладает информацией о том, что молодой человек прошел медицинскую комиссию.

Сам Васильев возложил ответственность за произошедшее на бывшую вокалистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову. По его словам, она специально занималась съемкой компромата на звезд в ходе вечеринки, спрятав лицо.

Адвокат рэпера подтвердил, что Васильев не снимал видео со своим участием и не публиковал их, так как не имел доступа к этим материалам. Телеграм-канал Mash отметил, что в ходе проверки телефона артиста на компрометирующие материалы не было обнаружено ничего, что нарушало бы российское законодательство.

В ответ на обвинения рэпера Орлова заявила «Газете.Ru», что не снимала кадров с носком Васильева и не видела их. Она добавила, что также не избежала негативных последствий случившегося.

Позднее издание сообщило, что Васильев бросил вызов певцу Ярославу Дронову (SHAMAN), предложив пройти службу в российских Вооруженных силах. Представитель Дронова выразил облегчение в связи с тем, что Васильев «бросил перчатку, а не носок».

После освобождения из-под административного ареста Васильеву предложили пройти Военно-оркестровую службу с правом возвращаться домой на выходные и получать зарплату в размере около 60 тысяч рублей с возможностью жить на съемной квартире, писали СМИ. Его адвокат опроверг эту информацию.

В середине мая издание «СтарХит» сообщило, что Васильев получил повестку в военкомат 13 мая, после чего покинул страну. Его подруга подтвердила отъезд рэпера в разговоре с телеграм-каналом Baza. По ее словам, исполнитель не планирует возвращаться в Россию. Телеграм-канал Mash написал, что лейбл Rocket Records, предоставивший Васильеву финансовую поддержку во время суда, разорвал контракт с артистом из-за его отъезда. Адвокат рэпера заявил RTVI, что ему неизвестно об отъезде Васильева.

Телеграм-канал Shot сообщил, что артист проходил недельный курс по подготовке к военной службе, однако передумал и уехал сначала в Армению, а потом в США.

В конце мая также стало известно, что суд оштрафовал на 200 тысяч рублей стилиста Павла Бабака, который изображал на видео, что якобы лижет носок Васильева. В суде он признал вину и объяснил свои действия растерянностью.

Филипп Киркоров

После скандала, вызванного «голой» вечеринкой, стало известно, что Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе более 12 млн рублей. В конце декабря телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на источник, что участникам вечеринки дали три дня на то, чтобы закрыть все задолженности перед налоговой службой.

После этого «Московский комсомолец» написал, что Киркоров погасил свою налоговую задолженность на 30 декабря. Однако 28 декабря в картотеке «Электронное правосудие» был зарегистрирован иск к артисту со стороны «Российского авторского общества» на 2 млн рублей. В пресс-службе РАО пояснили, что певец не выплатил отчисления авторам песен, которые он исполнил на концертах в Государственном Кремлевском Дворце с 27 по 30 апреля 2022 года.

Через несколько дней после вечеринки охранник площадки «Крокус Сити Холл» обвинил Киркорова в причинении легких телесных повреждений в ходе столкновения, которое произошло на концерте Ани Лорак 27 сентября. В полиции отказались возбуждать уголовное дело.

Как сообщила Ксения Собчак, директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман в преддверии Нового года запретил проведение корпоратива с участием Киркорова на частном мероприятии в театре. Как отметила журналистка, «речь шла о крупной компании», которая дополнительно заплатила 5 млн рублей «за обязательный кейтеринг».

Издание «СтарХит» сообщило 24 декабря о встрече Киркорова с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за кулисами ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». В ходе встречи Киркоров рассказал, что пришел на вечеринку, так как Ивлеева снималась в его клипе, а увидев костюмы остальных участников, сразу решил уйти. Сам Песков отказался комментировать разговор с артистом.

Через два дня после этой встречи Киркоров опубликовал видеоролик, в котором попросил извинения за участие в «голой» вечеринке и объяснил, что «зашел не в ту дверь». Публицист и военный волонтер Алексей Живов рассказал в своем телеграм-канале, что участники специальной военной операции России на Украине не приняли извинения Киркорова и предложил ему пожертвовать миллиард рублей организации «Общероссийский народный фронт».

Тогда же стало известно, что из новогодних передач с участием Киркорова было решено вырезать его выступления. Также сообщалось, что сцену с участием артиста в фильме «Иван Васильевич меняет все» пересняли с участием Никиты Кологривого, а изображение певца на плакате фильма заменили на Павла Волю. Киркорова также убрали из списка актеров в фильме «Самоирония судьбы».

Общественный деятель Виталий Бородин обратился в Министерство культуры с обращением, в котором предложил лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста после вечеринки Ивлеевой. Однако после извинений со стороны артиста в ведомстве пояснили, что государственной награды возможно лишить только за приговор в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

После блокировки официального сайта артиста провайдер «Спринтхост» связал произошедшее с техническими причинами. Представители обслуживающей сайт компании добавили, что ведут работу над тем, чтобы возобновить работу сайта в ближайшее время.

После появления публикаций о том, что руководство таких компаний, как МТС, VK, ТНТ и НТВ приняло решение о расторжении контрактов со звездами-участниками вечеринки, адвокат артиста Александр Добровинский рассказал Daily Storm о том, что рекламодатели продолжают сотрудничать с Киркоровым.

После публикации артистом афиши «Зимнего Show» с его участием стало известно, что на мероприятии его заменят другие артисты. В своем новогоднем поздравлении, опубликованном в соцсетях, артист рассказал, что прошедший год показал ему, кто является настоящим «другом», а также посетовал на то, что у него «немерено» врагов.

В начале января стало известно, что в компании «Филипп Киркоров Продакшн» сменился генеральный директор — эту позицию занял бывший телохранитель артиста Владимир Пономарев. Как пояснил директор Киркорова Максим Ситник, этот шаг был связан с отъездом прежнего гендиректора компании.

Как сообщал телеграм-канал «Светский хроник», после вечеринки Киркоров выступил с концертом перед аудиторией в Дубае, где планирует провести несколько рождественских концертов. На одним из прошедших выступлений он сказал, что «не мыслит жизни без России», отметили журналисты.

Сам Киркоров 8 января написал в своем телеграм-канале о планах пожертвовать свой гонорар за участие в проекте НТВ «Новогодняя маска» пострадавшим от атаки на Белгород. Белгородский фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 11 января сообщил в соцсетях о пожертвовании со стороны Киркорова на сумму 5 млн рублей.

Имя Киркорова убрали с афиши музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге, сообщили 18 января «Аргументы и факты». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе премии, его участие в концерте также отменили. Камео певца также вырезали из сериала «Сваты» в версии, показанной по каналу «Дом кино». Позднее стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри телепроекта «Маска» на НТВ.

В конце января телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы написал, что с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам на общую сумму в 7,9 млн рублей.

Позднее артиста заметили в Нью-Йорке на концерте певицы Мадонны. По данным СМИ, Киркоров улетел в США вместе со своим директором.

В феврале РЕН-ТВ сообщил, что счета певца в трех российских банках были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы из-за долга по страховому взносу в 47 тысяч рублей. Его директор Максим Ситник назвал эту информацию недостоверной и подчеркнул, что Киркорова нет проблем с задолженностями. Адвокат Киркорова Александр Добровинский, в свою очередь, рассказал, что эта задолженность образовалась из-за того, что Киркоров находится за пределами страны. Он добавил, что после возвращения певец погасит этот долг.

Источник сообщил 13 февраля телеканалу «360» о том, что Киркоров посетил Донецкую народную республику. Телеграм-канал Shot написал, что певец исполнил композицию «Снег» перед российским военнослужащими в одной из больниц Горловки. Он также привез с собой гуманитарную помощь для солдат, а также компьютеры и другую технику для детского центра в Горловке. Главврач больницы призналась, что не ожидала визита Киркорова и рассказала, что артист пообещал оплатить протезы трем военным. Помимо этого, певец посетил обстрелянный ДК «Шахтер» в Горловке, где впервые исполнил со сцены песню. «Атлантида»

Поездку Киркорова в Горловку прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая отметила, что тот «всегда помогал» детям, раненым и социальным учреждениям. Он также добавила к своему сообщению хэштег «Тадверь».

В видеообращении российских военных к участникам «голой» вечеринки, которое опубликовала в своем телеграм-канале Яна Поплавская, они назвали их выступления в зоне СВО «петушиными концертами» и призвали звезд «надеть маскхалат, средства бронезащиты <…> и получить оружие».

Журналистка издания «Блокнот Донецк» Юлия Скубаева, в свою очередь, упрекнула Киркорова за то, что он спел перед участниками СВО песню украинской певицы Ирины Билык «Снег». Сама Ирина Билык посвятила Киркорову стихотворение, в котором назвала его «гением срама и наготы», а также выразила уверенность, что своим поступком он «поглумился» над Украиной.

Депутат Госдумы Александр Шолохов, ранее выразивший уверенность в том, что Киркоров не заслуживает звания Народного артиста, обратился с призывом не критиковать певца за выбор композиции.

«Мы песни не по национальности автора оцениваем, а по содержанию. В этом наше отличие от националистов», — сказал он.

Позднее стало известно, что Киркоров также посетил Макеевку, где его встретил глава города Владислав Ключаров. Певец посетил городской Дворец детского творчества, воспитанники которого исполнили танец под его песню «Зайка моя». Он также подарил детям из творческого коллектива «Родничок» игрушки, краски и куклы в виде себя.

После поездки Киркорова в ДНР Российское авторское общество подало ходатайство об отзыве иска на 2 млн рублей. В РАО пояснили, что отказались от исковых требований, так как долг был выплачен ответчиком добровольно до судебного заседания.

Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила 22 февраля о том, что Киркоров появится в музыкальном шоу «Конфетка». Телеграм-канал Mash также написал, что Киркорова «передумали» вырезать из шоу «Сокровища императора».

Несмотря на заявление пресс-службы премии «Золотого граммофона» об отмене выступления певца на концерте в Санкт-Петербурге, 28 февраля он все же вышел на сцену Ледового дворца в рамках мероприятия, что стало его первым появлением на большой сцене в России после вечеринки.

В начале марта издание «Газета.Ru» обратило внимание, что Киркоров удалил из своих социальных сетей публикации, в которых анонсировал премьеру новой песни Аллы Пугачевой и признавался ей в любви.

В середине марта СМИ сообщили о том, что Киркоров пришел на участок для голосования на выборах президента России вместе со своим отцом назвал участие в голосовании давней семейной традицией.

В начале апреля телеграм-канал «Светский хроник» подсчитал, что выручка компании Киркорова «ФК Продакшн» заработала за год около 200 млн рублей, а ее чистая прибыль увеличилась на 1000%.

Первым выступлением артиста в Кремле после «голой» вечеринки стал концерт в конце апреля, посвященный 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

После слов специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швдыкого о том, что после «голой вечеринки» артисты должны понимать, какие сценические образы могут оскорбить чувства россиян, Киркоров заявил, что артистам, живущим в непростое время, необходимо подстраиваться, но не «пристраиваться».

Лолита Милявская

После критики, вызванной публикацией фотографий с вечеринки, Лолита Милявская выступила со словами поддержки в адрес Ивлеевой. Она сказала, что ей понравилась задумка, целью которой была «не нагота, а ироничное и красивое отношение к наготе». Лолита также рассказала, что использовала для этой вечеринки комбинезон, который лежал у нее два года и пояс для чулок, «чтобы прикрыть живот», а также призналась, что готова также одеться на свое семидесятилетие.

Позднее певица ответила критикам, требовавшим вырезать ее выступления из новогодних программ и подчеркнула, что «привыкла брать на себя ответственность». Она также рассказала, что многие из участников вечеринки хотели «оторваться» под конец года из-за накопившейся усталости, а сама она сначала не придала значения недовольству людей.

Затем певица назвала травлей новость о том, что зрители начали массово сдавать билеты на ее концерт в Чехове, однако в интервью РБК рассказала о том, что «ничего не может сделать» с отменой ее концертов.

После этого появились сообщения о приостановке продаж билетов на выступление Лолиты в Кургане, концерт в Барнауле исчез из расписания ее гастролей, Минкультуры Омской области сообщило об отмене мероприятия в Омской филармонии, а в Новосибирске отменили ее концерт без уточнения конкретных причин.

Активисты движения «Зов народа» обратились к губернатору Тюменской области с требованием отменить ее выступление в Тюменской филармонии. Комментируя эту новость, глава пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения Маргарита Нарыкова подчеркнула, что продажа билетов не прекращалась, однако позднее стало известно об официальной отмене выступления. Позднее из-за жалобы «Зова народа» также был отменен концерт в подмосковном городе Раменское.

Лолита также не появилась в клипе на песню «На Титанике», которую она спела с Инстасамкой. Руководство Первого канала и ВГТРК удалило фрагменты с ней из новогодних эфиров. В конце декабря Лолиту вместе с Филиппом Киркоров убрали из списка артистов, чье выступление было заявлено на «Зимнем Show».

В январе Лолита обратилась к своим поклонникам с призывом принять участие в сборе средств для жителей Белгорода, организованном Ксенией Собчак. В конце месяца она сообщила об отмене всех ее концертов в рамках тура Подмосковье, который должен был включать в себя выступления в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве, Подольске, Королеве и Раменском.

После того, как в Перми и Екатеринбурге также приостановили продажу билетов на концерт Лолиты, певица обратилась к активистам общественных организаций. Она напомнила, что несколько лет выступала в госпиталях в ходе различных вооруженных конфликтов, занималась закупкой аппаратуры для больниц, спонсировала операции и была награждена медалью (по словам певицы Аниты Цой, речь идет о медали «За содействие»).

Лолита добавила, что не предавала огласке свою благотворительную деятельность, т.к. считала такое поведение «неинтеллигентным». Позднее она сообщила, что сделала первый взнос для росписи храма во имя Георгия Победоносного в Мелитополе.

В конце февраля стало известно, что Лолита уехала из России на «дальнюю дачу» в Болгарию. В социальных сетях она написала, что купила обратные билеты в Россию, однако позднее сдала их из-за травмы у собаки и необходимости обеспечить питомцу уход.

Первым публичным появлением певицы в 2024 году стало ее участие в пресс-завтраке «Премии Муз-тв» в марте. В ходе мероприятия организаторы премии объявили, что Лолита станет одной из ведущих премии. Сама артистка также заявила на мероприятии, что не планирует посещать Донбасс на фоне скандала из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой, так как ранее уже посещала Донецк и Луганск и не хочет, чтобы такие действия «выглядели нарочно».

В беседе с изданием «Телепрограмма» певица призналась, что ее «не накрывала» депрессия, однако ей пришлось вызвать «скорую» из-за усталости и сильно повысившегося давления. В интервью YouTube-каналу «Повесточка», она рассказала, что бойкот выступлений оставил без зарплаты многих ее сотрудников и выразила готовность платить штрафы и отчисления с выручки за концерты, на которых был бы зафиксирован факт неприличного поведения.

В интервью изданию «Мир новостей» Лолита подчеркнула, что не прервала общение с Ивлеевой и не держит на нее обиды, так как та была «лицом вечеринки и даже не организатором».

Отвечая на призыв Ксении Собчак об участии в президентских выборах, она рассказала, что уже проголосовала, однако «скрин сделать не додумалась».

В апреле телеграм-канал Mash сообщил, что Лолита возвращается к частным выступлениям, подняла ценник технического райдера на 500 тысяч рублей и прописала в условиях «адекватных заказчиков».

В интервью для Ксении Собчак, певица также рассказала о реакции на произошедшее со стороны Аллы Пугачевой.

«Кстати, после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — сказала она.

В апреле стало известно, что Лолита вернется на федеральное телевидение в качестве ведущей нового шоу НТВ «ВИА Суперстар!».

Ксения Собчак

На следующий день после вечеринки журналистка Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что «куда и когда взрослым людям ходить с голой попой — это их личное дело». «Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Ничто не может длиться вечно», — добавила она.

Позднее Собчак принесла извинения тем, кого задел ее наряд на мероприятии. Она объяснила свое участие тем, что за два года до вечеринки Ивлеева организовала «очень красивое мероприятие» в Праге и Собчак рассчитывала, что «здесь будет также». Однако на вечеринку в клубе «Мутабор» пришли люди, чье «чувство прекрасного не всегда совпадало» с ее собственным.

Она подчеркнула, что не стала бы записывать видео с извинениями, если бы сама Ивлеева в аналогичном обращении не рассказала о последствиях произошедшего.

Режиссер Сарик Андреасян рассказал в соцсетях, что отказался от интервью с Собчак, которое должно было пройти в феврале, из-за ее участия в вечеринке». Позднее Собчак рассказала, что у нее отменилось три корпоратива из-за чего звезда потеряла около 15 млн рублей.

Первым появлением Собчак на публике стала премьера фильма «Воздух» в кинотеатре «Октябрь» 16 января. Для этого мероприятия она выбрала кожаную юбку, жакет, коричневый топ, а также сумку с золотой цепочкой.

В конце месяца Собчак написала в своем телеграм-канале со ссылкой на два источника, что скандал из-за «голой вечеринки» достиг таких масштабов после того, как видеоролик с мероприятия показал президенту России режиссер Никита Михалков.

В ответ на это Михалков подчеркнул, что редко видится с президентом и у них есть более интересные темы для разговора, «нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни».

В марте Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что проголосовала на выборах президента с помощью системы дистанционного электронного голосования.

В начале мая она выступила с резкой критикой в адрес «хейтеров» Ивлеевой после интервью, в котором ведущая рассказала о своей поездке в Донбасс и уважении к Владимиру Путину.

Дима Билан

В новогодние праздники Дима Билан выступил в эфире Первого канала, «России 1» и «НТВ». Сам певец опубликовал видеоролик с извинениями за участие в «голой вечеринке» в соцсетях. В частности, он сказал, что получил приглашение на «арт-выставку» Ивлеевой и пришел туда поздороваться в пристойной одежде.

Билан выразил понимание в связи с негодованием, которое вызвало мероприятие и признался, что «включен в новостную повестку», но не показывает этого, «как и 95% своих переживаний и волнений». Он добавил, что 5 декабря дал концерт для семей российских военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО, и пообещал еще выступить «не раз».

Позднее Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что руководство Первого канала и ВГТРК распорядилось вырезать выступления участников вечеринки из эфиров всех новогодних программ, а Билан стал единственным, кого «удалось отвоевать».

Как сообщил «Коммерсантъ», руководство ряда компаний, включая МТС, VK, ТНТ и НТВ, приняло решение о заморозке рекламных контрактов со звездами, среди которых оказался Билан.

В конце декабря Филипп Киркоров опубликовал афишу новогоднего «Зимнего Show», в котором должен был принять участие Билан. Позднее организаторы концерта сообщили, что Киркоров не примет участие в мероприятии, однако выступление Билана осталось в программе.

В середине января Билан выступил в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР. В частности, он привез детскому центру в Горловке кондиционеры, оказал финансовую помощь участникам СВО, нуждающимся в протезах, передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей и забрал к себе кота, которому дал кличку Шахтер.

Билан вернулся на телевидение в конце января — певец выступил в шоу «Конфетка», где исполнил песню «Проводница из Рязани». В феврале Билан поделился планами по организации вокального конкурса с элементами благотворительности.

Анна Асти

Новогоднее певицы Анны Асти в клубе Gipsy перенесли после скандала из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой. Сообщение о переносе выступления было опубликовано в социальных сетях заведения. Представители клуба пообещали назвать новую дату выступления позднее. Телеграм-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что из-за этого певица лишилась гонорара на сумму около 6,5 млн рублей. Также сообщалось об отмене выступления Асти в «Барвихе Luxury Village» с аналогичной суммой вознаграждения.

Также стало известно, что сцены из фильма «Иван Васильевич меняет все!» с ее участием было решено переснять с участием Клавы Коки.

Позднее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что управление по вопросам миграции МВД приступило к проверке «обоснованности наделения гражданством» в отношении артистки.

В конце декабря стало известно об отмене выступления Асти на новогоднем корпоративе в «Сима-ленде» в Екатеринбурге. Маркетплейс заменил ее на Полину Гагарину. Также сообщалось, что бывший муж Ивлеевой рэпер Элджей вышел из лейбла Анны Асти Fenix Music. При этом стоимость корпоративов певицы снизилась с 10 млн рублей до 7 млн рублей, сообщал Mash.

После того, как концерты Анны Асти сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Тольятти, источник сообщил Mash, что под угрозой оказался весь тур певицы по России.

Издание также сообщило 30 декабря, что руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о снятии ограничений с артистки, если будет установлено, что она присутствовала на вечеринке в качестве приглашенного исполнителя, а не в качестве гостя.

По данным Mash, после отмены концертов Асти покинула Россию, чтобы переждать зиму за границей. Сама звезда сообщила 26 января, что восстанавливается после операции на ногах, которая была запланирована еще в 2023 году. Она также анонсировала новый проект со своим участием, однако не стала приводить подробностей.

Первым публичным выступлением Асти стал концерт на выставке «Россия» 8 марта. Первым светским мероприятием, которое она посетила в 2024 году стала премия «Виктория» в середине месяца, где она получила награду как «Певица года». В апреле онлайн-кинотеатр Kion представил цифровую версию трехдневного концерта Асти «Феникс».

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

В конце декабря продюсер Максим Фадеев заявил о решении перезапустить проекта Глюк’oza из-за участия Натальи Ионовой в таких мероприятиях, как вечеринка Ивлеевой. Он напомнил, что образ артистки был направлен на детскую аудиторию и выразил мнение, что Ионова уже «выросла» из него.

В начале января телеграм-канал «Осторожно, новости!» сообщил, что ее выступление было вырезано из итоговой версии концерта «Рождество с Григорием Лепсом», съемки которого прошли 24 декабря. Позднее стало известно, что Ионова вместе с семьей отправилась отдыхать на Сейшельские острова. Об этом она сама сообщила в своих соцсетях.

В апреле телеграм-канал Mash сообщил, что певица отказалась уступать Фадееву свой сценический псевдоним, а стоимость выступления Глюк’ozы составляет 2 млн рублей.

В мае телеграм-канал Shot написал о блокировке счетов Ионовой из-за задолженности перед налоговой службой на сумму в 1,2 млн рублей.

Джиган

На следующий день после вечеринки рэпер Джиган рассказал Super, что в разгар мероприятия играл в карты на телефоне, саму вечеринку он назвал «отвратной» и выразил мнение, что Ивлеева «пранканула всех адекватных людей, кто там был».

В мае телеграм-канал Shot сообщил, что Джиган стал совладельцем фирмы по производству пива и энергетиков «Чилл кинг». Как отметило издание, два других совладельца компании также имеют долю в ООО «Коленки пчелы» Ивлеевой.

Ольга Орлова

Через несколько дней после вечеринки певица Ольга Орлова написала в соцсетях, что организаторы и гости не хотели задеть чьи-либо чувства и извлекли урок из возникшей ситуации. Она признала, что на известных личностях лежит большая ответственность за их действия, однако подчеркнула, что никто не идеален. Орлова также напомнила, что мероприятие было закрытым и большинство участников отнеслись к дресс-коду с юмором.

Алена Водонаева

В конце декабря модель Алена Водонаева рассказала в своем телеграм-канале, что стала получать большое количество негативных комментариев под снимками в купальнике или нижнем белье и предположила, что «ящик Пандоры» открылся из-за недавних событий.

* решением Верховного суда «международное движение «ЛГБТ»» признано экстремистским, его деятельность в России запрещена

** деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена