«Целый ряд» нарушений санитарно-эпидемиологических норм стал причиной приостановки деятельности на 90 суток московского клуба «Мутабор», в котором в декабре 2023 года прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказались материалы соответствующего дела.

Как пишет издание со ссылкой на источник, Роспотребнадзор выявил в столичном заведении «целый ряд» недостатков, в их числе:

следы жизнедеятельности грызунов в помещении,

неправильное проведение дезинсекционных мероприятий,

отсутствие термометров и приборов контроля температурно-влажностного режима хранения в складских помещениях, где хранится пиво,

следы грязи и пыли на стенах, потолке, напольном покрытии, барных стойках и технологическом оборудовании,

трещины и сколы на стенах и полу,

отслаивание покрытия с потолка.

По итогам проверки «Мутабора» Роспотребнадзор оценил состояние клуба как «крайне неудовлетворительное», отмечает издание. В своем вердикте сотрудники ведомства указали, что выявленные нарушения затрудняют уборку и дезинфекцию помещений, а также могут стать причиной проникновения в клуб насекомых и грызунов, переносящих заболевания.

«Проверяющие не исключили «попадания в пищевую продукцию инородных предметов», что может привести, в свою очередь, «к механическим повреждениям внутренних органов» посетителей», — пишет «Коммерсантъ».

Пресс-служба Роспотребнадзора, а также юрист Ирина Чапайкина, представлявшая интересы ООО «Арт-центр», отказались комментировать решение суда, сославшись на то, что дело слушалось в закрытом режиме.

В конце декабря «Мутабор» опечатали. По данным источника РЕН ТВ, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии. 10 января Лефортовский районный суд Москвы вынес решение о приостановке деятельности ночного клуба на 90 дней. Слушание прошло в закрытом режиме. Срок приостановки работы отсчитывается с 27 декабря, отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В декабре Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, но конкретные претензии ведомства не раскрывались. Административный протокол на юридическое лицо клуба — компанию «Арт Центр» — был составлен по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 6.6 КоАП) из-за отравления посетителя заведения пивом.

Агентство РИА Новости сообщило, что в деле также фигурируют личные данные и диагноз в карте инфицированного больного, который находился в «Мутаборе». Роспотребнадзор вычислил его личность по кассовому чеку за пиво, которое было оплачено по банковской карте.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. Роскомнадзор усмотрел в некоторых снимках и роликах с мероприятия признаки ЛГБТ*-пропаганды.



После того, как фото и видео с «голой» вечеринки распространились в Сети, Анастасия Ивлеева и другие российские звезды, пришедшие в клуб, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на мероприятие в одном носке, дважды арестовали.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России