Лефортовский суд районный Москвы вынес решение о приостановке деятельности ночного клуба «Мутабор» (ООО «Арт Центр») на 90 дней месяца, сообщил корреспондент RTVI из зала заседания. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований на «голой» вечеринке Ивлеевой. Срок закрытия заведения отсчитывается с 27 декабря 2023 года.

На заседании присутствовали представители и юристы Роспотребнадзора, а также адвокат юрлица, владеющего клубом. Он ходатайствовал о том, чтобы слушание проводилось в закрытом режиме из-за приведенных в деле медицинских данных конкретного пациента, составляющих врачебную тайну. Суд удовлетворил просьбу защитника.

Речь шла о личных данных отравившегося пивом посетителя «Мутабор». Административный протокол на заведение о нарушении санитарно-эпидемиологических норм составили именно из-за отравления гостя.

В конце декабря Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению (ст. 6.6 КоАП). Максимальное наказание, предусматриваемое этой статьей, — админисративная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Предположительно обвинения были связаны с тем, что на вечеринке Ивлеевой присутствовал больной инфекционным заболеванием. Издание «Медиазона»* уточняет, что в числе документов, на основе которых составлялся протокол, указаны карта инфекционного больного и кассовый чек о покупке пива.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Когда фото и видео с мероприятия распространились по соцсетям, Ивлеева и другие участники подверглись критике; депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить их на пропаганду ЛГБТ**.

Многие участники мероприятия, в том числе Ивлеева и Vacio, после резонанса принесли извинения и попытались объяснить свое присутствие на мероприятии. Несмотря на это, участников вечеринки начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях. Клуб «Мутабор» был опечатан, а Ивлееву Лефортовский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

* Внесено Минюстом России в реестр иноагентов

** решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России