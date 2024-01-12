Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру более жестко реагировать на ситуации, когда «кто-то дверь не ту открыл». Об этом он сказал на заседании в честь Дня работника прокуратуры. Спикер Думы сделал отсылку к заявлению певца Филиппа Киркорова, объяснившего свое появление на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой словами «зашел не в ту дверь».

«Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — подчеркнул Володин.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. Роскомнадзор усмотрел в некоторых снимках и роликах с мероприятия, попавших в социальные сети, признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Киркоров, Ивлеева и другие российские звезды, посетившие «голую» вечеринку (Лолита Милявская, Ксения Собчак, Дима Билан и др.), столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. На фоне резонанса и волны критики участники скандального мероприятия записали видео с извинениями.

Комментируя свое участие в «голой» вечеринке, Киркоров заявил, что в нынешнее «трудное, героическое» время народный артист «не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких либо мероприятиях».

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но я не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — сказал певец.

С какими последствиями «голой вечеринки» столкнулся Киркоров

После «голой вечеринки» федеральные телеканалы вырезали выступления Киркорова из своих новогодних эфиров. В то же время певца стали отстранять от участия в различных концертах.

Имя Киркорова пропало из списка актеров, снявшихся в новогодней комедии «Самоирония судьбы». Кроме того, в короткие сроки были пересняты некоторые сцены предновогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!» для телеканала ТНТ, в которой народный артист должен был сыграть Петра I. Вместо Киркорова в картине появился актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в образе Людовика XVI.

В конце декабря Российское авторское общество (РАО) подало в суд на Киркорова за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен, с которыми певец выступил на мероприятии в Кремле в апреле 2022 года.

8 января Киркоров заявил, что пожертвует свой гонорар за съемки в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах. Позднее стало известно, что артист перевел 5 млн рублей белгородской некоммерческой организации (НКО) «Синяя птица», которая помогает детям с ментальными особенностями.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России