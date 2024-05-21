Суд в Москве оштрафовал на 200 тыс. руб. Павла Бабака, участника «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Лефортовский суд назначил Бабаку 14 суток ареста по делу о неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), срок наказания исчислялся с 6 мая. Как сказано в тексте постановления, опубликованного на официальном судебном портале, в этот день полицейские пришли по адресу проживания Бабака в рамках оперативно-розыскных мероприятий по делу об ЛГБТ*-пропаганде и доставили его в отделение. Согласно документу, там Бабак «категорически отказался выполнить законные требования сотрудников полиции, предоставить <…> паспорт» и «оттолкнул» оперуполномоченного. В суде он «признал вину полностью», объяснив свои действия тем, что «растерялся».

Адвокат Бабака настаивал, что состава правонарушения не было, потому что повестки из правоохранительных органов его подзащитному не приходили, он сам не скрывался, а в рапортах полицейских «содержатся недостоверные сведения». Суд не принял эти доводы и признал Павла Бабака виновным в неповиновении, при этом признание им вины счел смягчающим обстоятельством.

Статью о пропаганде ЛГБТ* Бабаку вменили уже после освобождения из спецприемника, пишут «Осторожно, новости». По данным канала, Бабак — 27-летний стилист, его дело связано с присутствием на видео с «голой» вечеринки вместе с рэпером Vacio (Николаем Васильевым), который пришел туда в одном носке на половом члене. Бабак и еще одна гостья мероприятия изображали на камеру, будто лижут этот носок, после чего в кадре видно, как рука Бабака срывает носок. Именно этот ролик, как писало «Агентство»**, был показан Владимиру Путину и разозлил его.

Vacio в конце декабря — начале января отсидел 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве с неповиновением сотруднику полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), после чего был снова задержан по такой же статье и получил еще 10 суток ареста. Ему был назначен штраф в 200 тыс. руб. по статье о пропаганде ЛГБТ*. Он также получил повестку в армию и в мае должен был явиться в военкомат, но затем появилась информация о его отъезде из России.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года, фото и видео разошлись по соцсетям. Военкоры, депутаты и патриотические общественники возмутились тем, что звезды развлекаются подобным образом, пока ведутся боевые действия на Украине. Участники вечеринки столкнулись с отменой концертов и эфиров, разрывом контрактов. Многие записали видео с извинениями и отметились поездками в Донбасс.

*движение признано в России экстремистским и запрещено

** внесено Минюстом в реестр иноагентов