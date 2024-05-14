Адвокат рэпера Vacio (Николай Васильев) Роман Попов заявил RTVI, что не располагает информацией о местонахождении своего подзащитного. Так он прокомментировал сообщение певицы Яны Джалю, которая написала в соцсетях, что Васильев уехал из России.

«Мне об этом ничего не известно, Николай не ставил меня в известность», — сказал адвокат.

Также Попов не смог подтвердить информацию источника «СтарХит», сообщившего, что Васильев 13 мая должен был явиться в военкомат по повестке. По данным издания, сейчас рэпер находится в США. «По-моему, на 15 мая была повестка», — сказал адвокат.

В январе Попов говорил, что Васильева признали годным к военной службе и что он пойдет в армию весной. «За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!», — заверил тогда адвокат.

Яна Джалю (также известная под псевдонимом Ясс) 14 мая рассказала в инстаграме*, что последние шесть месяцев они с Vacio работали над ее проектом «Я» и что теперь она прекращает с ним сотрудничать.

«Мне и всей моей команде очень жаль — Коля свалил из страны. И Vacio больше не существует. Не знаю, как передать горечь и разочарование от произошедшего. Говорить об этом правда больно. И я об этом узнала даже не от него лично…» — говорится в ее записи, которую перепостили в телеграм-канале фан-группы музыканта Vacío Family.

Как утверждает Джалю, в последнее время Vacio в голосовых сообщениях жаловался ей, что его «притесняют и ограничивают». По словам певицы, у рэпера была «полная свобода творчества», но его расстроило, что после нескольких музыкальных релизов «он не увидел миллионных лайков и пересылок».

«И вот еще один человек, прошитый Американской мечтой свалил! <…> Незрелость — что я еще могу сказать!» — заключила она.

Джалю считает, что в Vacio был большой творческий потенциал, но «он сбежал». Она называет Vacio «запутавшимся» человеком.

В телеграм-канале самого Vacio последняя запись датирована 8 мая, в ней он обещает «сделать эфир» через неделю.

Рэпер Vacio пришел на скандальную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года в одном белом носке на половом члене. Впоследствии он получил сначала 15, а затем еще 10 суток ареста по статьям о мелком хулиганстве с неповиновением сотруднику полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Также ему назначили штраф в 200 тыс. рублей.

После резонанса вокруг «голой» вечеринки Vacio извинился на камеру за то, что «оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны». В ролике, который распространило РИА Новости, рэпер заявил, что не поддерживает ЛГБТ* и осуждает его сторонников, а свое видео с вечеринки назвал ужасным.

О получении повестки в военкомат Vacio сообщил в январе.

*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена

**решением Верховного суда «международное движение «ЛГБТ»» признано экстремистским, его деятельность в России зарюпрещена