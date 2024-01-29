Рэпер Vacio (Николай Васильев), который участвовал в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, признан годным к военной службе и сейчас проходит комиссию. Об этом рассказал НСН его адвокат Роман Попов.

По данным издания, Екатеринбургский военкомат не призвал Vacio из-за проблем со здоровьем, однако сотрудники московских военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в армии.

«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают», — отметил Попов.

По словам адвоката, служба музыканта будет зависеть от категории годности, которая еще не определена.

«За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!», — отметил Попов.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. После того, как фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, Ивлеева и участники мероприятия подверглись критике; депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*.

Многие участники мероприятия, в том числе Ивлеева и Vacio, после резонанса принесли извинения и попытались объяснить свое присутствие на мероприятии. Несмотря на это, участников вечеринки начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, отказывать им в рекламных коллаборациях.

Рэпер Vacio пришел на «голую» вечеринку в одном белом носке, надетом на половой член. Кадры с ним распространили телеграм-каналы, в том числе Mash и Baza. Изначально Лефортовский суд Москвы арестовал музыканта на 15 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Затем Vacio дали еще 10 суток ареста по протоколу по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции). 16 января рэпер сказал, что получил повестку в военкомат.

28 января Ксения Собчак заявила, что видео с «голой» вечеринки Ивлеевой «дошли» до президента России Владимира Путина через Никиту Михалкова. Сам режиссер обвинения журналистки отрицал отрицает. По его словам, во время «нечастых» встреч с Путиным у него есть «более важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе “Мутабор”».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России