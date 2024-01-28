Ксения Собчак утверждает, что видео с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой «дошли» до президента России Владимира Путина через режиссера Никиту Михалкова. Об этом журналистка написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на два источника.

«Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — утверждает Собчак.

По словам журналистки, Михалков имеет возможность донести Путину свою позицию, «привести аргументы, накрутить и убедить [президента] в своей точке зрения намертво», поскольку российский лидер «уважает и любит режиссера».

«Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», — заключила Собчак.

Журналистка добавила, что после участия в скандальной вечеринке «от извинений никто не отказывается». «Хочется знать, кому мы должны быть благодарны», — объяснила она свое стремление получить информацию о том, кто именно показал кадры с мероприятия президенту.

Реакция Путина на материалы с «голой» вечеринки

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. После публикации фото и видео с мероприятия Роскомнадзор усмотрел в них признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Участники «голой» вечеринки — Ксения Собчак, Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Асти и другие российские звезды — столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками.

О том, что видео с вечеринки Ивлеевой «дошли» до Владимира Путина, в конце декабря писал телеграм-канал Baza. По его данным, материалы с мероприятия российскому лидеру показали военные, принимающие участие в боевых действиях на Украине. Однако канал не уточнил, о каких именно кадрах идет речь.

Позднее «Агентство»** написало, что отстранения от телеэфиров и другие санкции в отношении российских звезд начали применять из-за ролика, на котором гости мероприятия изображали, будто лижут носок, надетый на гениталии рэпера Vacio.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» в одном белом носке, надетом на половой член. Кадры с ним распространили телеграм-каналы, в том числе Mash и Baza. Изначально Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера на 15 суток по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Затем Vacio дали еще 10 суток ареста по протоколу по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции). 16 января музыкант сообщил, что получил повестку в военкомат.

По словам собеседника «Агентства»**, российские власти сочли «голую» вечеринку Ивлеевой неуместной на фоне военной операции на Украине, выросшей инфляции и предстоящих президентских выборов, которые состоятся в марте 2024 года.

Среди прочего, проект «Можем объяснить»** со ссылкой на источники утверждал, что «гонения» на участников мероприятия начались по прямому указанию администрации президента (АП). По данным собеседников The Moscow Times** в Кремле, правительстве и Госдуме, в АП «посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов