Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в первом после «голой» вечеринки интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову рассказала, что на свое 33-летие посетила Донбасс и специально не афишировала поездку.
«Такое было принято решение <…> Я не стала это афишировать», — сказала Ивлеева, отметив, что Донбасс — это не прачечная.
По словам блогера, ей было «очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее».
«То есть, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, и в целом познакомиться с регионом, с людьми, которые там проживают, и я это сделала. Проехала несколько городов, пригородов», — рассказала Ивлеева.
Блогер отметила, что посетила Мариуполь. «Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город — это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь. Я была под большим впечатлением», — отметила телеведущая.
По словам Ивлеевой, она была на линии соприкосновения.
«Мы стояли нам около минут 15. Просто молчали, слушали войну <…> И ты понимаешь, что в радиусе около километра гуляют дети, люди ходят по своим делам, в магазин, на свидание, сидят на лавочке <…> Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы», — добавила блогер.
- 20 декабря декабря 2023 года Ивлеева устроила «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. На ней присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых был Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова («Глюкоза») и Анна Asti.
- После публикаций фото и видео с вечеринки в соцсетях поднялась волна возмущения. Участников вечеринки начали вырезать из новогодних телепроектов, отменять им концерты. После этого «звезды», посетившие «мероприятие, записали видео с оправданиями, съездили в Донбасс и «отчитались» в соцсетях о голосовании на президентских выборах.
- В конце февраля Ивлеева заявила, что первый раз посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и это вызвало в ней желание проголосовать на президентских выборах за действующего главу государства. 16 марта она опубликовала фотографию у входа на избирательный участок, подписав ее: «Та самая дверь».