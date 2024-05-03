Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в первом после «голой» вечеринки интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову рассказала, что на свое 33-летие посетила Донбасс и специально не афишировала поездку.

«Такое было принято решение <…> Я не стала это афишировать», — сказала Ивлеева, отметив, что Донбасс — это не прачечная.

По словам блогера, ей было «очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее».

«То есть, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, и в целом познакомиться с регионом, с людьми, которые там проживают, и я это сделала. Проехала несколько городов, пригородов», — рассказала Ивлеева.

Блогер отметила, что посетила Мариуполь. «Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город — это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь. Я была под большим впечатлением», — отметила телеведущая.

По словам Ивлеевой, она была на линии соприкосновения.

«Мы стояли нам около минут 15. Просто молчали, слушали войну <…> И ты понимаешь, что в радиусе около километра гуляют дети, люди ходят по своим делам, в магазин, на свидание, сидят на лавочке <…> Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы», — добавила блогер.