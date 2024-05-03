Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после «голой» вечеринки в конце 2023 года приняла решение «уйти в режим тишины». Об этом она рассказала в интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову.
Ивлеева назвала вечеринку с дресс-кодом almost naked в московском баре «Мутабор» «мероприятием, которое произошло не в то время, не в том месте».
«Дальше приняла решение уйти в режим тишины для того, чтобы, как минимум, поправить свое психологическое и ментальное состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно то, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят», — пояснила телеведущая.
По ее словам, самым волнительным было покинуть свое привычное инфополе и погрузиться в другое, которое «оказалось не менее интересным».
«Все те шаги, действия и публикации в СМИ, которые я делала на протяжении четырех месяцев, это была исключительно моя инициатива. Несмотря на все догадки в СМИ», — отметила Ивлеева.
Она также подчеркнула, что свой телеграм-канал ведет самостоятельно. «Канал вела я сама и веду до сих пор», — добавила блогер.
- В конце декабря 2023 года Анастасия Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». На мероприятии присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова («Глюкоза») и Анна Asti.
- После публикаций фото и видео с мероприятия в социальных сетях поднялась волна возмущения. Участников вечеринки начали вырезать из новогодних телепроектов, отменять им концерты. Рэпер Vacio (Николай Васильев), который прибыл на вечеринку в одном носке, надетом на половой орган, отсидел 25 суток под арестом и получил повестку в военкомат. Роспотребнадзор закрыл «Мутабор» на три месяца, сославшись на нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
- «Звезды», посетившие «голую вечеринку», записали видео с оправданиями, съездили на Донбасс и «отчитались» в соцсетях о голосовании на президентских выборах.
- В конце февраля Ивлеева заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и это вызвало в ней желание проголосовать на президентских выборах за действующего главу государства. 16 марта блогер опубликовала снимок у входа на избирательный участок, подписав его: «Та самая дверь».