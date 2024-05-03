Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после «голой» вечеринки в конце 2023 года приняла решение «уйти в режим тишины». Об этом она рассказала в интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову.

Ивлеева назвала вечеринку с дресс-кодом almost naked в московском баре «Мутабор» «мероприятием, которое произошло не в то время, не в том месте».

«Дальше приняла решение уйти в режим тишины для того, чтобы, как минимум, поправить свое психологическое и ментальное состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно то, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят», — пояснила телеведущая.

По ее словам, самым волнительным было покинуть свое привычное инфополе и погрузиться в другое, которое «оказалось не менее интересным».

«Все те шаги, действия и публикации в СМИ, которые я делала на протяжении четырех месяцев, это была исключительно моя инициатива. Несмотря на все догадки в СМИ», — отметила Ивлеева.

Она также подчеркнула, что свой телеграм-канал ведет самостоятельно. «Канал вела я сама и веду до сих пор», — добавила блогер.