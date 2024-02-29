Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая резонансную «голую вечеринку», рассказала, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, и «пойдет голосовать» за озвученные инициативы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — сообщила Ивлеева.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. На мероприятии побывали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Наталью Чистякову-Ионову («Глюкозу») и Анну Asti.

После того, как фото и видео с мероприятия разошлись по соцсетям, депутаты Госдумы призвали проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ*. Военные блогеры раскритиковали участников вечеринки за ее проведение в разгар военной операции, а также призвали бойкотировать артистов, которые там побывали.

Ивлеева изначально отреагировала на скандал вокруг вечеринки с иронией. Она заявила, что «станет скучно, когда все друг друга будут любить, и принимать, и считать красивыми». Блогер также призвала оставлять «больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи».

Позже резонанс вокруг мероприятия набрал обороты, звездам начали отменять концерты и вырезать сцены с ними из новогодних голубых огоньков и фильмов. Киркоров, Лолита и Билан записали видео с извинениями и объяснениями.

Ивлеева выложила два подобных ролика: в первом она пообещала направить на благотворительность выручку от продажи билетов на вторую часть вечеринки. Во втором видео, которое длится 21 минуту, блогер извинилась перед артистами, которые пострадали после мероприятия, а также попросила «второй шанс у народа».

С конца декабря в соцсетях Ивлеевой стали появляться посты с комментариями по актуальным новостям. Она в частности выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при обстреле Белгорода и назвала «чудовищной трагедией» обстрел рынка в Донецке, в результате которого погибли 28 человек. 23 февраля Ивлеева поздравила с Днем защитника Отечества «тех, кто на фронте и в тылу».

Военный волонтер Алексей Живов сообщил RTVI, что готов отвезти Ивлееву на Донбасс, если бы она захотела посетить регион и привезти гуманитарную помощь. В середине февраля ДНР посетил Филипп Киркоров.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России