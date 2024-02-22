Поездки участников «голой» вечеринки Ивлеевой в Донецкую народную республику — это попытки политической администрации россии « урегулировать конфликт между звездами и обществом и подвести общество к политическому консенсусу, который был грубо нарушен», заявил RTVI военный волонтер Алексей Живов.

Так он прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что в Донбасс скоро отправится сама Анастасия Ивлеева. Об этом, в частности, пишет со ссылкой на «информированные источники» телеграм-канал «Политический обозреватель». По их словам, Ивлеева «совершенно точно» посетит Донецк и мемориальный комплекс «Аллея ангелов», побывает в больницах и детских домах, пообщается с местной молодежью и встретится с ранеными.

«Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. <…> Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ», — утверждает автор канала. Он пишет, что этой поездкой Ивлеева якобы рассчитывает нивелировать последствия «голой» вечеринки в Mutabor и «решить свои проблемы».

Алексей Живов заявил RTVI, что Ивлеева не обращалась к нему с просьбой оказать содействие в поездке, но если бы обратилась — он согласился бы. «Я бы ее свозил без проблем, особенно если с помощью бы приехала», — заверил военный волонтер. По его словам, главное — чтобы такие визиты звезд «не были показушными».

«Та сторона [представителей шоу-бизнеса] считает, что она может один раз куда-то приехать, светануться на камеры и все — галочка поставлена, грех закрыт. Но это не так. Они должны втягиваться в помощь армии, быть с народом, признавать важность и ценность специальной военной операции. <…> Те люди, которые не готовы вступать в консенсус по защите своего Отечества, не должны зарабатывать деньги в России», — поделился мнением Живов.

Тем, кто не готов поддерживать «государственный курс на суверенитет», военный волонтер посоветовал эмигрировать и искать источники дохода в других странах «рядом со своими идейными союзниками».

«А если ты планируешь дальше в России зарабатывать деньги, то будь добр — помогай армии и разделяй с народом все его тяготы. Ведь эти люди [из шоу-бизнеса] на народе заработали свою известность, популярность, деньги. На тех же самых парнях, которые сейчас штурмуют населенные пункты за Авдеевкой или на Запорожье. Ну как бы надо быть благодарным своему зрителю и слушателю», — подытожил Живов.

С ним заочно не согласился член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, который назвал поездки участников вечеринки Ивлеевой в Донбасс «дешевой показухой», не способной нивелировать последствия устроенного в Mutabor «бала Сатаны». «Все знают, что им не до людей и не до их жизней. Их забота — это постоянная жажда наживы и создание все новых инфоповодов. Чем грязнее и скандальнее, тем лучше. Если раньше черный пиар работал, то сейчас на этом больше не вытянуть. Общество меняется, настроения в стране тоже», — заявил сенатор NEWS.ru.

В середине февраля в ДНР побывал другой участник вечеринки Ивлеевой — Филипп Киркоров, который с самого начала пытался выставить себя случайным гостем мероприятия и в свое оправдание заявлял, что «зашел не в ту дверь». Вскоре после поездки в эфир телеканала НТВ вышел первый выпуск нового сезона шоу «Маска», где певец вновь возглавил жюри. Киркоров появился на экране в нехарактерном для него строгом костюме. Кроме того, Российское авторское общество (РАО) после поездки артиста в Донбасс отказалось от ранее поданного к нему иска на 2 млн рублей.