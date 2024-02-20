Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска на 2 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову по делу о нарушении исключительных прав, говорится в картотеке арбитражных дел. Незадолго до этого артист совершил поездку в ДНР, где дал концерт в местной больнице.

Сообщение о том, что РАО подало иск к Киркорову, появилось на сайте Арбитражного суда в конце декабря 2023 года. Представители организации заявили, что певец не выплатил вознаграждение авторам композиций, которые он исполнил на концертах в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. В частности, речь шла о песнях авторства Alex Davia («Цвет настроения черный»), Дмитрия Маликова и Лилии Виноградовой («Еще, еще»), Андрея Алексина («Просто подари»), Татьяны Залужной («Полетели»), Ирины Дубцовой («Иллюзия», «Химия»), Олега Газманова («Единственная моя»), Раймонда Паулса и Ильи Резника («Радуйся»).

Как следует из данных картотеки арбитражного суда, в один день с иском к Киркорову, РАО также потребовало взыскать 537 тыс. рублей с клуба «Мутабор», где в конце декабря прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голые»). Фотографии с мероприятия, которое посетил в том числе Филипп Киркоров, вызвали широкое возмущение у пользователей социальных сетей и российских чиновников.

Киркоров публично принес извинения за участие в вечеринке через несколько дней. После публикации фотографий российские телеканалы убрали его из своих эфиров, а имя певца исчезло из списка актеров фильма «Самоирония судьбы». В феврале 2024 года стало известно, что артист посетил Донецкую народную республику, где выступил перед пациентами и сотрудниками городской больницы в Горловке. Представители российской власти позитивно оценили поступок Киркорова, несмотря на то, что его искренность вызвала у многих из них вопросы. Скандалы с Киркоровым из-за авторских прав

Ирина Ароян

Первым громким скандалом с Киркоровым, связанным с авторскими правами, стал конфликт с журналисткой Ириной Ароян, который произошел в Ростове-на-Дону 20 мая 2004 года. В ходе пресс-конференции с участием певца, Ароян спросила: «Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий, новых авторов…?».

В ответ на вопрос журналистки Киркоров потребовал «назвать количество ремейков» в его репертуаре. После того, как она затруднилась с ответом, певец сказал: «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон». Затем он перешел на нецензурную брань и потребовал от Ароян покинуть пресс-конференцию.

В июне 2004 года суд Ростова-на-Дону возбудил по просьбе Ароян иск по делу об оскорблении. Представители Киркорова представили в суд экспертизу профессора РАН, доктора филологических наук, профессора А. Н. Баранова, в которой говорилось, что народный артист использовал в своей речи не «неприличные», а «просторечные слова», прибегал к языковой игре, выражал безразличие, а его выражения «допускают различные интерпретации». Суд отказался признать официальный статус представленной экспертизе. В августе Киркорова признали виновным и потребовали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей в пользу государства.

Мини-альбом «Kirkorov MaZZDie!!!»

В июле 2004 года Киркоров отреагировал на скандал с Ароян выпуском мини-альбома «F…K Сам п…а?! или Kirkorov MaZZDie!!!». В его основу, в частности, легли аудиоматериалы с пресс-конференции, положенные на музыкальное сопровождение Левона Атояна. Позднее Атоян заявил, что не передавал Киркорову прав на публикацию этой композиции.

Помимо этого, на мини-альбоме также были размещены две версии композиции «Миллион против» петербургского исполнителя Алексея Вишни. По словам музыканта, он продал эту песню представителям Киркорова, однако не получил свой гонорар.

«Мы договорились, что в течении 3 дней после реализации проекта мне будут перечислены деньги. Более того, я в договор вписал штрафные санкции — 10% в день», — рассказал Вишня.

Болгарские композиторы

В 2012 году болгарские композиторы Александр Савелиев, Димитар Пенев, Иван Пеев и Найден Андреев подали к Киркорову иск в Софийскую районную прокуратуру. По словам представителя болгарского отделения «Европейского общества по защите прав человека» Чавдара Гагова, возмущение композиторов вызвало то, что Киркоров присвоил права на музыку к песням «Плюс и минус» Савелиева, «Настоящее время» и «Воспоминание из детства» Пенева, «Исповедь» Пеева, а также «Звездная фантазия» Андреева.

Пресс-секретарь Киркорова Ольга Алексеева заявила в ответ на обвинения, что юристы исполнителя смогли найти в архивах договоры, которые подтверждают его право на исполнение этих композиций. Она также отметила, что Киркоров не пел эти песни на своих концертах более 20 лет, а за отчисления с дисков отвечает компания «Мелодия».

Дидье Маруани

В ноябре 2016 года лидер французской группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск на 75 млн рублей к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову из-за песни «Жестокая любовь». Как утверждал Маруани, в этой композиции был использован фрагмент его произведения «Symphonic Space Dream». В конце месяца стало известно, что суд не принял иск к рассмотрению.

В ответ на иск Маруани Киркоров обвинил его в вымогательстве €1 млн. По словам юриста Игоря Трунова, представлявшего интересы французского композитора, позднее Киркоров согласился заключить мировое соглашение.

Однако 29 ноября 2016 года стало известно, что Маруани и Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка. По словам Трунова, в этот день стороны планировали заключить договор, после чего Киркоров должен был положить €1 млн в банк для последующего перевода этой суммы на счет Маруани.

Как сообщил адвокат Киркорова, российский певец не обсуждал с Маруани возможность уладить конфликт в досудебном порядке. По словам пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован), они вели переписку с французским композитором от имени Киркорова с целью «урегулировать конфликт». После задержания Трунов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В конце декабря ГУ МВД сообщило, что не обнаружило состава преступления в действиях Маруани и отказало Киркорову в возбуждении уголовного дела.

В марте 2019 года Маруани повторно потребовал взыскать с Киркорова компенсацию за нарушение авторских прав. Композитор лично подал в Таганский суд Москвы иск, сумма которого составила 272 млн рублей. В сентябре того же года суд вновь отказал в удовлетворении иска.

Жильбер Синуэ

В октябре 2017 года Игорь Трунов сообщил, что французский писатель и автор песен Жилбер Синуэ планирует подать к Киркорову иск о нарушении авторских прав на песню «Шелковую нить», сумма которого составила 15 млн рублей. По мнению Синуэ, Киркоров исполнял свою версию композиции «Helwa ya Baladi» («Моя прекрасная родина»), не получив согласия на перевод текста и переработку самой песни.

«Вот вы написали стихотворение. Перевести его можно, но переделывать своими словами нельзя. Поэтому это тоже нарушение, это абсолютно очевидно, и здесь не надо ничего доказывать. Мы сравниваем элементарно текст — и у него [Киркорова] он не совпадает даже близко по смысловому содержанию», — заявил Трунов.

В ходе суда представитель «Российского авторского общества» подчеркнула, что перевод или обработка песни может считаться самостоятельной композицией, что делает иск безосновательным. В марте 2018 года Савеловский суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении исковых требований Синуэ.