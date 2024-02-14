Многие представители власти дали понять, что одной поездки Филиппа Киркорова в ДНР недостаточно для того, чтобы все забыли о его присутствии на «голой» вечеринке Ивлеевой. Кто из государственных деятелей раскритиковал попытку артиста реабилитироваться за счет Донбасса — в материале RTVI.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что знает Киркорова много лет и по поводу его поездки в ДНР может сказать только одно:

«Можно войти не в ту дверь, но потом можно много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошел не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а осадочек, что называется, останется».

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что приезд Киркорова и его выступление в Горловской горбольнице №2 вызвали неоднозначную реакцию.

«Патриотизм и желание помочь должны идти от сердца. И если бы это от сердца шло, то приехал бы он [Киркоров] сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, разделяющие наши идеи, понимающие важность и значимость СВО для Родины, искренне желающие морально поддержать ребят на передовой», — рассуждает Гагин.

По его словам, поездка Киркорова — это вынужденная мера, предпринятая в попытке «отменить отмену», поэтому «крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание» певцом происходящего в Донбассе.

«Либо вы со страной, либо оревуар», — прокомментировал визит Киркорова в ДНР депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, эта поездка сможет себя оправдать, если не окажется в итоге разовой пиар-акцией.

Милонов назвал участников вечеринки Ивлеевой «залетевшими звездами», нуждающимися в общественной реабилитации, и подчеркнул, что от участников вечеринки Ивлеевой требуется «деятельное раскаяние», поскольку военная операция не допускает возможности «возврата в молчаливое прошлое».

Депутат изъявил готовность показать Киркорову передовую и познакомить его с бойцами, а также выразил надежду на то, что артист сможет стать примером для остальных представителей шоу-бизнеса.

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов заявил News.ru, что каждый человек «имеет право сделать все возможное для очищения от того поступка, который он совершил». В случае с участниками вечеринки Ивлеевой это, по его словам, актуально, поскольку «в то время как защитники нашего отечества отдают свои жизни для того, чтобы мы могли жить мирно, некоторые позволяют себе такие глупости».

Заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов считает, что поездку в ДНР Киркоров предпринял, чтобы за счет нее «вернуться в зону комфорта, где ему хорошо, к которой он привык».

По словам депутата, считать этот шаг артиста отрицательным было бы странно, но одной поездки «после десятков и сотен совершенно противоположных поступков» вряд ли достаточно для того, чтобы «переломить отношение общества».

Отношение общества — это, убежден Шолохов, «самое главное, а не то, что где-то скажут, что он прощен». Депутат напомнил, что из-за своего участия в вечеринке Ивлеевой Киркоров «потерял огромное количество людей, переставших ходить на его концерты». «Вот тут надо было думать», — посоветовал он.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов поддержал актрису Яну Поплавскую, которая ранее обвинила Киркорова в попытке «отмывания и обеления».

«Подобная реакция на это „чудо“ поступает отовсюду с фронта, только с более четкими, русскими выражениями. Не могу не поддержать. И добавить. Всех реальных героев, и киношных тоже, приглашаем в лучший центр по отбору граждан на контракт. Лучшие условия гарантируем. Или добровольцем в наш гуманитарный корпус. Гражданской работы тоже хватает. К примеру, в госпитали мы едем работать на две недели минимум. И не песни там петь, а помогать раненым», — написал Шипилов в своем телеграм-канале.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков усомнился в искренности Киркорова и задался вопросом, почему артист не ездил в зону военной операции раньше, а сделал это лишь после того, как столкнулся с проблемами из-за вечеринки Ивлеевой. «Тем не менее это показывает, что СВО лечит представителей нашей творческой верхушки. Не хочу ее называть элитой, интеллигенцией», — подытожил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что певец «всю свою жизнь жертвовал и помогал детям, раненым, социальным учреждениям».

О поездке Киркорова в Горловку стало известно 13 февраля. Певец выступил перед пациентами и сотрудниками местной горбольницы. Он привез в ДНР гуманитарную помощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую технику для местного детского центра, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.