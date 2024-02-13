Визит Народного артиста России Филиппа Киркорова в ДНР, где он выступил перед ранеными военными, вызвал неоднозначную реакцию у российских официальных лиц и журналистов. Представители власти положительно оценили приезд певца в зону военной операции, тогда как некоторые спикеры упрекнули артиста в неискренности из-за желания таким образом оправдаться за участие в «голой» вечеринке. Подборка мнений о визите Киркорова в ДНР — в материале RTVI.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков:

Да, это положительно. Все-таки Киркоров понимает, что реакция будет не очень… Как-то не верится в его искренность. Возникает вопрос, а почему он раньше не ездил, а только после переделки? Тем не менее это показывает, что СВО лечит представителей нашей творческой верхушки. Не хочу ее называть элитой, интеллигенцией.

Член СПЧ Марина Ахмедова:

Филипп Киркоров в Горловке спасает себя, спасает свой образ жизни. Не будь той голой вечеринки, он бы в Горловку не поехал. Все это ясно. Но он туда поехал и выступил. В отличие от многих других. А мы все помним недавнее видео, на котором погибает прямо на сцене девушка, мало известная режиссер. Это всегда риск. Так что в камнях, которые дальше полетят в Киркорова, моего не будет. Я ценю этот поступок. Творчество его мне, по-прежнему, не близко. Но тут главное, что для людей в Горловке его приезд — поддержка. И все-таки он выбрал Горловку, а не Луганск, где значительно спокойней. И отдельное спасибо, что был одетым.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Киркоров излечился от двоежопия. Это конечно не подвиг, но, все-таки, поступок. Вынужденный или добровольный — дело десятое. Но именно так избавляют себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях.

Специальный корреспондент издания «Украина.ру» Игорь Гомольский:

Эти вот командировки проштрафившихся «звёзд» в прифронт напоминают американскую практику отправки юных геев в летние христианские лагеря.

Журналистка Анна Монгайт*:

Бойцам Киркоров исполняет песню «Снег», [которую] написала украинка Ирина Билык и поет она ее на украинском. Опять не та дверь?

Политолог Сергей Марков:

Киркоров приехал в ДНР. Спасать свои концерты в России, которые сами собой отменились после его участия в голой вечеринке. Значит правильные были меры. Но что будет, если все участники голой вечеринки теперь поедут в ДНР и ЛНР? Ужас, ужас.

Актриса Яна Поплавская:

Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны. Кулек с конфетами и две песни дрожащим голосом — не искупление за всё, что вытворил «голый король». Вынужденная поездка, совершенная под давлением — не повод вернуться на телевидение, давать концерты и разгуливать по светским вечеринкам.

Но судя по тому, как преподносят поездку Киркорова и хвалят его ряд Z-каналов, понятно, что организовал это всё «Тотктонадо» и сверху дана разнарядка разрядить обстановку. Стыдно и мерзко, если честно, коллеги.

А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто всё это провернул, лишь бы отбелить «голубой бриллиант». Лучше бы вы за народ и за настоящих патриотов так старались, как рвете задницу за павлина в перьях.

Мы, казаки Донецкой народной республики, выражаем свое негодование по поводу приезда к нам певца Филиппа Киркорова. В то время когда наши бойцы на передовой борются с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Мы требуем отмены концертов Филиппа Киркорова в Донецкой Народной Республике.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов