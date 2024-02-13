Народный артист России Филипп Киркоров попал на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор», «по бартеру». Об этом в беседе с Инфо24 заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин утверждает, что Ивлеева «совершенно бесплатно» снялась в клипе Киркорова, после чего блогер «в качестве благодарности» пригласила певца на вечеринку. Артист, в свою очередь, обещал к ней прийти, но сам на мероприятие «не напрашивался», добавил продюсер.

По словам Пригожина, на вечеринке Киркоров появился в своем обычном наряде, который можно увидеть на федеральных каналах. Как отмечает продюсер, таких людей на мероприятии было много — по его оценкам, около 150 человек.

«И наверняка есть люди, которые пришли и ушли. Вот Аня Асти, например, выступала на сцене на коммерческой основе. Она что, могла предположить, что какой-нибудь урод придет голый и с носком? Это что за тренд такой? Или [Анастасия Ивлеева] будет рекламировать <…> свой бриллиант. Вот они да, они категорически вызывающе себя повели», — заключил Пригожин.

Вызвавшая скандал вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. Роскомнадзор усмотрел в некоторых снимках и роликах с мероприятия признаки ЛГБТ*-пропаганды.

После того, как фото и видео с «голой» вечеринки распространились в Сети, Анастасия Ивлеева и другие российские звезды, пришедшие в клуб, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел на мероприятие в одном носке, дважды арестовали, а позже вручили повестку в военкомат.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России