Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), которому дважды назначили арест после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил, что ему вручили повестку в военкомат. Об этом он рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексею Лобареву, сообщает «МК».

По словам Vacio, после того, как он отсидел 15 суток, которые ему назначили при первом аресте, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская». Там рэперу вручили повестку в военкомат на 9 января.

«В день явки, получается, артист будет находиться в спецприемнике, а служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК [военно-врачебная комиссия. — Прим. RTVI] по здоровью», — отмечает «МК».

20 декабря 2023 года Николай Васильев появился на «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», в одном белом носке, надетом на половой член. Лефортовский суд Москвы назначил рэперу 15 суток ареста и штраф в размере 200 тыс. рублей, признав его виновным в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). После выхода из спецприемника Васильеву назначили еще 10 суток ареста за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

Лобарев рассказал, что после вручения повестки Васильева отвезли в отделение полиции якобы для профбеседы, но «все разговоры в итоге сводились к тому, что Vacio подставили те, кто сдернул его самодельные стринги». Рэпер заявил члену ОНК, что причиной второго ареста стал его ответ на один из вопросов, связанный с «голой» вечеринкой.

«Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд», — рассказал Лобарев.

Комментируя обвинения в свой адрес, Vacio заверил, что не является представителем ЛГБТ* и «таковым никогда не являлся», а также не выкладывал ролик, на котором он предстает в обнаженном виде на вечеринке.

«А произошло на самом деле следующее: шел с другом по клубу, подошли несколько человек. Сразу не понял, что двое из них молодые люди, переодетые в женщин. И один из них нагло сорвал с меня носок. По моей задумке, женщины на мероприятии находились в своих минитрусиках, и у меня были такие же стринги, но самодельные — к носку были прикреплены резинки. Поругался за этот поступок на них. А видео это потом было выложено в Сеть», — приводит «МК» слова рэпера.

Как пишет издание, по предварительным данным, ролик с участием Vacio выложила в интернет экс-солистка группы «Блестящие», имя которой в статье не приводится.

В попытке оправдаться за произошедшее Васильев заявил, что «это культура рок-н-ролла, эпатаж, и была совершена провокация».

«Многие артисты так живут — например, Сергей Шнуров такой же! Я хотел обратить на себя внимание, я люблю женщин, ищу женщину, отрицаю ЛГБТ* и не понимаю, почему мне это приписывают», — сказал он.

После возникновения резонанса вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой агентство РИА Новости публиковало видео с извинениями Vacio за участие в мероприятии. В ролике рэпер заявляет, что «оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны».

Издание «Агентство»** со ссылкой на источник сообщало, что кадры с Vacio, снятые во время «голой» вечеринки, были показаны президенту России Владимиру Путину и вызвали у него «отвращение». До этого телеграм-канал Baza указывал, что фото и видео с вечеринки возмутили военных, после чего эти материалы «дошли» до российского лидера.

Российские звезды, принявшие участие в «голой» вечеринке Ивлеевой, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Федеральные телеканалы убрали некоторых участников мероприятия из своих новогодних. Речь, в частности, идет о Филиппе Киркорове, Лолите Милявской, Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) и Анне Асти (Анна Дзюба).

Пришедшая на «голую» вечеринку журналистка Ксения Собчак рассказала, что «потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий». По данным «Комсомольской правды», потери Киркорова составили по меньшей мере 50 млн рублей, Ивлеевой ― 25 млн рублей, Милявской ― «десятки миллионов рублей».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов