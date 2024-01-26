“Голую вечеринку” за месяц искали в Рунете 3,65 млн раз, обратил внимание RTVI, изучив данные сервиса Wordstat Yandex. До скандального мероприятия клубе “Мутабор” “голая вечеринка” почти не интересовала пользователей — в середине декабря это словосочетание запрашивали около 2500 раз в неделю.

После вечеринки Ивлеевой показатели подскочили до 884 тысяч в неделю, а к концу 2023 года — до пикового значения в 2,58 млн раз в неделю. С начала 2024 года интерес к “голой вечеринке” пошел на убыль и сейчас составляет около 173 тысяч запросов в неделю.

20 декабря в клубе «Мутабор» прошло мероприятие Анастасии Ивлеевой, где основным условием для гостей был дресс-код «almost naked» («почти голый»). «Голую вечеринку» посетило множество известных личностей, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская. Депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали провести проверку мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ*. В ответ на обвинения Ивлеева, Киркоров, Билан, Собчак и другие участники вечеринки записали видеоролики с объяснениями и извинениями. Вслед за скандалом участники вечеринки столкнулись и с реальными последствиями: судебные иски, исключение из коммерческих проектов и телевизионных программ, отмена концертов, расторжение рекламных контрактов.

Другое популярное словосочетание декабря-января — “Слово пацана” — в разы превосходит “голую вечеринку” по числу запросов. Сериал Жоры Крыжовникова искали 27,48 млн раз за последний месяц.

Пик интереса приходится на конец первой декады декабря, когда активность ищущих достигала 29,8 запросов в неделю. Далее начинается спад, однако и сейчас, в конце января, “Слово пацана” ищут около 4,35 млн раз в неделю.

Премьера криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября 2023 года. Завершающий эпизод сериала был выпущен на онлайн-платформах 21 декабря 2023 года.

Сюжет сериала основан на реальных событиях, сценарий является адаптацией книги Роберта Гараева. Он описывает «жизнь улиц» Казани 1980-х гг. В то время в столице Татарстана набирали силу молодежные преступные группировки, сражавшиеся за контроль над районами города. По данным Кинопоиска, «Слово пацана» стал самым популярным сериалом в России, установив рекорд по числу просмотров.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России