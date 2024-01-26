“Голую вечеринку” за месяц искали в Рунете 3,65 млн раз, обратил внимание RTVI, изучив данные сервиса Wordstat Yandex. До скандального мероприятия клубе “Мутабор” “голая вечеринка” почти не интересовала пользователей — в середине декабря это словосочетание запрашивали около 2500 раз в неделю.

После вечеринки Ивлеевой показатели подскочили до 884 тысяч в неделю, а к концу 2023 года — до пикового значения в 2,58 млн раз в неделю. С начала 2024 года интерес к “голой вечеринке” пошел на убыль и сейчас составляет около 173 тысяч запросов в неделю.

Ирина Бужор / Коммерсантъ

20 декабря в клубе «Мутабор» прошло мероприятие Анастасии Ивлеевой, где основным условием для гостей был дресс-код «almost naked» («почти голый»). «Голую вечеринку» посетило множество известных личностей, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская. Депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали провести проверку мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ*. В ответ на обвинения Ивлеева, Киркоров, Билан, Собчак и другие участники вечеринки записали видеоролики с объяснениями и извинениями. Вслед за скандалом участники вечеринки столкнулись и с реальными последствиями: судебные иски, исключение из коммерческих проектов и телевизионных программ, отмена концертов, расторжение рекламных контрактов.

Другое популярное словосочетание декабря-января — “Слово пацана” — в разы превосходит “голую вечеринку” по числу запросов. Сериал Жоры Крыжовникова искали 27,48 млн раз за последний месяц.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» / «НМГ Студия»

Пик интереса приходится на конец первой декады декабря, когда активность ищущих достигала 29,8 запросов в неделю. Далее начинается спад, однако и сейчас, в конце января, “Слово пацана” ищут около 4,35 млн раз в неделю.

«Слово пацана» оценили исполнители шансона

Премьера криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября 2023 года. Завершающий эпизод сериала был выпущен на онлайн-платформах 21 декабря 2023 года.

Сюжет сериала основан на реальных событиях, сценарий является адаптацией книги Роберта Гараева. Он описывает «жизнь улиц» Казани 1980-х гг. В то время в столице Татарстана набирали силу молодежные преступные группировки, сражавшиеся за контроль над районами города. По данным Кинопоиска, «Слово пацана» стал самым популярным сериалом в России, установив рекорд по числу просмотров.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России