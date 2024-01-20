Отменен юбилейный концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 31 марта в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, говорится на сайте учреждения.

Причина отмены концерта, приуроченного к 60-летию артистки, не названа. Пресс-служба Дома ученых заверила, что купившие билеты зрители могут вернуть их по месту их приобретения.

Еще один концерт Лолиты должен был состояться 2 апреля в новосибирском Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Однако информация о нем исчезла из афиши ДКЖ. При этом издание «СибМедиа» отмечало, что все билеты на концерт были распроданы еще в декабре 2023 года.

13 января новосибирский Союз отцов предложил отменить концерты Лолиты в городе. «СибМедиа» писало, что это связано с участием артистки в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Лолита, в свою очередь, заявила ТАСС, что информацию об отмене концертов в Новосибирске лучше получать на местах. «Нам никто не присылает официальных бумаг», — подчеркнула певица.

Концерты Лолиты стали отменять после «голой» вечеринки Ивлеевой

С 12 января были отменены уже три выступления Милявской. Тогда стало известно, что не состоится запланированный на 27 марта концерт певицы в Омске. Минкульт региона объяснил это тем, что команда артистки якобы не заключила договор на предоставление площадки, хотя договоренность на ее аренду была достигнута полгода назад. Перед этим в ведомство обратился «Совет атаманов казачьего народа», призвав не допустить выступления Лолиты в городе.

«Нам непонятно, кому в Министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой “рекламировать” данные персонажи на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья и нашими соседями — Тюменской областью», — говорилось в обращении Совета.

Отмену своего выступления Лолита прокомментировала РБК фразой: «Это уже концерт казаков». Порталу «Супер Омск» певица сказала, что отмена концерта была «предсказуемой».

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю», — подчеркнула певица.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), устроенная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Когда фото и видео с мероприятия распространились по соцсетям, его участники подверглись резкой критике, а депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Бутина и Виталий Милонов потребовали проверить всех попавших в кадр на пропаганду ЛГБТ*.

Многие участники мероприятия, в том числе Ивлеева и Лолита, принесли извинения и попытались объяснить свое присутствие на вечеринке. Несмотря на это, появившихся той ночью в «Мутаборе» артистов начали вырезать из телеэфиров, отстранять от концертов и корпоративов, разрывать с ними рекламные контракты. Некоторые СМИ утверждали, что наказать участников вечеринки якобы было решено на высшем уровне, причем с подачи силовиков.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России