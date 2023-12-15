Накануне, в день выхода предпоследнего эпизода первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», RTVI обсудил его с двумя исполнителями шансона — Олегом Протасовым и Александром Шапиро. Они поделились своим мнением о реалистичности сюжета криминальной драмы Жоры Крыжовникова, образе жизни героев и о требованиях запретить сериал.

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«Многое — правда»

Певец и актер Олег Протасов, неоднократно участвовавший в съемках сериалов в качестве криминального консультанта и описавший свой уголовный опыт в книге «Два по 25. До и после», признался, что «Слово пацана» — сериал о его молодости и назвал многое показанное там правдой.

«Немножечко, конечно, накручено — в плане того, когда там девочку изнасиловали и от нее все отвернулись, типа «позор». Такого не было, я не помню такого. К насильникам плохо относились всю жизнь — и раньше, и сейчас, и потом так будет», — сказал он.

Исполнитель романтического шансона Александр Шапиро отметил, что сцена расправы с насильниками снята реалистично. При этом он предположил, что на действия героя Вовы Адидаса вряд ли «так сильно повлияло изнасилование [школьницы]».

«Вы вспомните — у него же брату отрезали ухо. Это мне кажется, на него куда сильнее повлияло. Его же на колени поставили, его заставили извиняться. Там куда больше мотивов, чем месть за изнасилование».

Протасов также прокомментировал конфликт «воровских», «армейских» и «пацанских» понятий, который разворачивается в сериале. В одной из сцен «Слова пацана» ветеран войны в Афганистане выгоняет отсидевшего за воровство «группировщика», с которым они конкурируют за лидерство в банде.

«Да почему нет? Сколько их было, группировок афганских, когда люди приходили с войны и, *****, никому не нужны были? И они, соответственно, начинали заниматься тем, что лучше всего умеют — это убивать, *****», — пояснил он.

Шапиро согласился с тем, что факт службы в Афганистане мог сказаться на действиях героя. Вместе с этим, он отметил, что в сериале не показана жизнь «банд».

«Это именно «уличные». То есть — это не ОПГ, и у них все-таки несколько своя специфика», — сказал он.

Несмотря на наличие региональной специфики, атмосфера фильма будет узнаваема для тех, кто жил в конце 1980-х, уверен Протасов.

«Не знаю, как в Татарстане, я там не жил, не был. Я в Сибири вырос, в Барнауле, у нас было похоже: тоже двор на двор, район на район дрались. В другой район ты просто так не попадешь один. Единственное, что — если ты с девчонкой идешь, то тебя не тронут. А потом, когда будешь возвращаться, то обязательно выхватишь», — добавил он.

«Это для молодежи»

Как отмечает Протасов, за последние 20 лет на телевидении практически не было аналогичных проектов:

«А что на эту тему снимали подобного? «Бригада» была, которая тоже ажиотаж навела. Чего-то такого подобного я не помню. Были «Пацаны», что ли, или как-то так, где герои были в трудовом лагере, но это тоже немножко другое. Нет, подобного я не помню. Сериал хочется смотреть, не знаю, правда, сколько там серий. Вчера шесть серий я посмотрел», — сказал он.

По мнению певца, криминальная драма Жоры Крыжовникова может представлять особый интерес для молодой аудитории, так как показывает жизнь тех, «кому 55 или чуть больше».

Оба исполнителя прониклись тем, как создатели сериала показали печальный жизненный итог тех персонажей, которые решили пойти по пути насилия.

«Результаты там плачевные. Допустим, в шестой серии показано, когда они там на площадке, что один — погиб, этого — убили, тот — без вести пропал. Это же не просто так. Какой бы образ жизни ни вели, концовка — одна. Это для молодежи, они должны понять. <…> Этот сериал показывает: „Так не нужно жить“. А не „как нужно жить“. Это же очевидно», — сказал Протасов.

Шапиро тоже выделил сцену на тренировочной площадке и отметил внимание, что проект подводит зрителя к правильным мыслям.

«Что интересно, когда все это вспоминаешь, — мы ж там жили, все-таки, в конце концов, и тоже лично видели банды, под крышами ходили, чего только не было, — действительно, ощущаешь как хорошо, что все это прошло. Причем прошло стопроцентно, даже кусочков не осталось».

Требования запретить сериал

Узнав о том, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и глава региона Рустам Минниханов просили запретить его, опасаясь вредного влияния на общество, Протасов выразил удивление и настоял на том, что этот проект играет «поучительную» роль.

«Ну так это только дебилы могут [начать повторять]. Когда в 2006 году вышел сериал «Зона», где я снимался, считай, в главной роли — он для чего был снят? Не для того, чтобы кто-то чему-то там подражал, а наоборот — чтобы молодежь смотрела и понимала, что там нехрен делать, в той зоне. Там есть такой майор Шверник, который ломает, *****, и кости, и жизнь, и всё остальное. Это же, наоборот, поучительный сериал», — заявил актёр.

Шапиро объяснил интенсивную критику в адрес проекта «истеричностью» и «зашуганностью» его критиков.

«Самый простой, самый хороший пример к этой ситуации, я бы сказал, это когда в советское время показали фильм «Фантомас». Ведь мальчишки же тоже пошли по стопам этого Фантомаса. Потом, вспомните, выпустили фильм «Анискин и Фантомас», где все очень даже хорошо показано — что мальчишки работают «под Фантомаса», а Анискин с ними борется. Но ни слова, нигде в Советском Союзе не звучало о том, чтобы запретить фильм «Фантомас». Ну не было такого. И вот это, мне кажется, очень правильный посыл», — подчеркнул он.

Шапиро добавил, что даже если кто-то из зрителей повторит увиденное в сериале, это будет означать, что такой человек «уже заранее был к этому готов», а не совершил свой поступок под влиянием произведения.