Так называемый казанский феномен — культура молодежных банд столицы Татарстана позднесоветской эпохи — сегодня уже не может возродиться. Такое мнение высказал журналист Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана», которая легла в основу одноименного сериала Жоры Крыжовникова.

«Сегодня Казань совсем другая, хотя группировки на окраинах города все еще существуют. Однако на их территориях подросткам никто не позволит создать свои», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

По словам журналиста, сериал «Слово пацана» не ведет к идее возродить «казанский феномен»: внутри группировок молодежь проходила через ужасы — и, посмотрев на них, никто не захочет этого повторять.

«Я вообще считаю, что у современных подростков куда больше возможностей, чем у тех, кто жил в 1980-е годы», — отметил Гараев.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» поставил рекорд по популярности среди российских сериалов и стал предметом бурного обсуждения в обществе.

В Роскомнадзоре 11 декабря заявили, что не выявили в сериале Крыжовникова нарушений. С просьбами провести проверку криминальную драму на предмет пропаганды опасного образа жизни и романтизации бандитизма обращались председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Секретарь ОНК Москвы и член Совета по правам человека при президенте России Алексей Мельников в интервью RTVI выразил мнение, что влияние «Слова пацана» на молодежные субкультуры преувеличено.