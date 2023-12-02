Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не соответствует «той политике, которую мы преследуем». По его словам, эту позицию парламент республики должен донести до руководства России. Об этом руководитель региона заявил на заседании правительства Татарстана 1 декабря.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок. <…> К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит», — сказал Минниханов.

По его словам, власти не имеют права «допустить повторения событий прошлого».

«И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что озвученную им оценку подтверждают недавние события в Сармановском районе Татарстана.

По данным татарстанских СМИ, в конце ноября местные подростки создали телеграм-каналы, которые назвали в честь двух известных в республике группировок. Там они объявили «общие сборы», символически делили районы территории парка между собой и выкладывали видеозаписи, на которых устраивали драки под музыку из сериала «Слово пацана». «Татар-информ» отмечает, что участников роликов установили по записями видеокамер и пригласили с родителями в отделение полиции. Там, как пишет издание, школьники объяснили, что видео были шуточными. В результате «потасовок» никто не пострадал, добавили в полиции.

Также сериал «Слово пацана» подвергла критике зампред комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова. В разговоре с изданием «Подъем» она заявила, что вместо проблем 1990-х нужно транслировать историко-культурное наследие и достижения страны.

«Фильм не смотрела. Отношусь отрицательно. У нас уникальная страна, с богатым историко-культурным наследием, выдающимися достижениями, грандиозными проектами, историческими событиями, Героями. Именно это нужно и даже необходимо демонстрировать, популяризировать в СМИ, на экранах ТВ и соц.сетях как положительные примеры в воспитании подрастающего поколения», — приводит слова Рыбаковой «Подъем».

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отправила письмо в Роскомнадзор с требованием проверить сериал «Слово пацана». По ее мнению, он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи». Среди прочего, она указала, что, несмотря на маркировку 18+, доступ к просмотру сериала есть у детей и подростков, считает омбудсмен.

Волынец выразила мнение, что «Слово пацана» «противоречит» указу президента России об укреплении «традиционных ценностей», а также оказывает «идеологическое и психологическое воздействие на граждан», которое «ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей». Под «деструктивной идеологией» Волынец подразумевает «культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения отечеству».

В поддержку «Слова пацана» высказалась журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она назвала «шумиху» вокруг сериала «грамотным и управляемым пиаром продюсеров». По ее словам, в пятой серии становится «очевидно», что о романтизации подростковых банд «речи там не идёт, конечно». «Больше того, всё там наоборот», — добавила Собчак.