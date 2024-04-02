«Голая вечеринка», которая прошла в конце декабре 2023 года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО. Об этом в журнале «Арсенал Отечества» пишет советник министра обороны Андрей Ильницкий. Выдержку из статьи приводит РИА Новости (на момент публикации материала статья на сайте журнала опубликована не была).
Как пояснил Ильницкий, Вашингтон в качестве инструмента ментальной войны использует внедрение в общество атакуемого государства идеологических платформ деградации и безответственности. По его словам, такой метод, в частности, предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.
Говоря о примерах таких инструментах, советник главы Минобороны вспомнил «голую вечеринку», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. По словам Ильницкого такие «технологии деградации заходят и к нам».
«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — сказал советник министра.
Ильницкий подчеркнул, что характер и содержание военных действий сегодня радикально меняются, «захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией». По его словам, над новыми методами когнитивно-ментального доминирования работают специалисты Гарвардского и Принстонского университетов. Также, как отметил советник министра, эти технологии разрабатываются в командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов.
- 20 декабря 2023 года Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом almost naked. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита.
- После публикаций фото и видео с мероприятия в соцсетях поднялась волна возмущения. Участников вечеринки начали вырезать из новогодних телепроектов, отменять им концерты. Рэпер Vacio (Николай Васильев), который прибыл на вечеринку в одном носке, надетом на половой орган, отсидел 25 суток под арестом и получил повестку в военкомат. Роспотребнадзор закрыл «Мутабор» на три месяца, сославшись на нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
- «Звезды», посетившие «голую вечеринку», записали видео с оправданиями, съездили на Донбасс и «отчитались» в соцсетях о голосовании на президентских выборах.