«Голая вечеринка», которая прошла в конце декабре 2023 года в московском клубе, была одним из примеров ментальной агрессии против России, такие инструменты агрессии разрабатывают США и НАТО. Об этом в журнале «Арсенал Отечества» пишет советник министра обороны Андрей Ильницкий. Выдержку из статьи приводит РИА Новости (на момент публикации материала статья на сайте журнала опубликована не была).

Как пояснил Ильницкий, Вашингтон в качестве инструмента ментальной войны использует внедрение в общество атакуемого государства идеологических платформ деградации и безответственности. По его словам, такой метод, в частности, предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.

Говоря о примерах таких инструментах, советник главы Минобороны вспомнил «голую вечеринку», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. По словам Ильницкого такие «технологии деградации заходят и к нам».

«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — сказал советник министра.

Ильницкий подчеркнул, что характер и содержание военных действий сегодня радикально меняются, «захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией». По его словам, над новыми методами когнитивно-ментального доминирования работают специалисты Гарвардского и Принстонского университетов. Также, как отметил советник министра, эти технологии разрабатываются в командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны Соединенных Штатов.