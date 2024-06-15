Телеведущая Ольга Бузова в стихах ответила на критику Ксении Собчак после своего выступления на фестивале в Уфе, вызвавшего недовольство местных жителей и чиновников из-за откровенного костюма звезды. Бузова обвинила Собчак в желании «всех учить» правильному поведению и прикрепила к стихотворению видеоролик, где та целуется с Анастасией Ивлеевой и выступает на сцене в откровенном образе. RTVI вспоминает самые яркие моменты из стихотворных столкновений последних 14 лет.
Всплеск интереса к жанру эпиграммы в России пришелся на 2010-е годы. В 2011 году вышел первый выпуск программы «Гражданин поэт», а в 2013 году вышел первый выпуск интернет-шоу Versus Battle, в котором рэперы выясняли отношения в стихотворной форме. Многие из стихотворений, сочиненных в ходе конфликтов между звездами и политиками, по своему стилю также напоминают поэзию Всеволода Емелина, чье творчество отмечено склонностью к публицистичности, смешиванием лексики разных стилей и широким спектром отсылок к другим литературным произведениям.
2011 год
Одним из ранних примеров употребления стихотворной рифмы в ходе общественной дискуссии между публичными личностями в 2010-х годах стал ответ бывшего премьер-министра, президента России Владимира Путина на вопрос об отказе в регистрации партии Михаила Касьянова* в 2011 году. В своем ответе Путин слегка изменил последние строчки стихотворения Владимира Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»:
«Я знаю, город будет
Я знаю, саду цвесть,
Когда такие люди
В стане оппозиции есть».
2012 год
В 2012 году к стихотворной форме прибегнул генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, отвечая на открытое письмо министра культуры Владимира Мединского. В письме Мединский попросил Кулистикова снять с показа фильм «Служу Советскому Союзу», назвав его «более, чем спорным». В своем ответе Кулистиков обыграл стихотворение Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый»
«Министр Мединский, Вы большой ученый,
В киноискусстве Вы познали толк.
Наш зомбоящик, Вами обличенный,
Затравлен, точно серый брянский волк.
Неведомо, с какой ноги Вы встали,
Скорее с левой, чем с какой другой.
Чем Вас пленяет Джугашвили-Сталин?
Лаврентий Палыч чем Вам дорогой?
<…>
У нас для всех припасены подарки,
У нас любому есть что вставить в счет.
Когда нас в бой ведет товарищ Маркин,
Не то что Сталин — Бэтмен не спасет»
Позднее Кулистиков также ответил в стихах главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову* на претензии к фильму «Анатомия протеста». Венедиктов*, в частности, раскритиковал создателей фильма за то, что они не обозначали принадлежность упомянутых сотрудников к радиостанции. «Можно в стихах», — добавил он.
«Маджари — квас из винной бочки,
Чурчхела — жвачка из резины.
Не от того ль в 8-м годочке
Бежали робкие грузины?
<…>
Мой друг по холдингу до гроба,
Лексей Лексеич Венедиктов*!
Вам всякий скажет: „Гамарджоба!“
В тени колхидских эвкалиптов.
И там Вас ждет не для потехи
Все та же важная особа:
Ведь жизнь с рекламою на „Эхе“
Ему сплошная Тбилисоба!»
2014 год
В 2014 году глава республики Марий Эл Леонид Маркелов стихами ответил на претензии, связанные с состоянием дорог в регионе.
«Вчерашний вечер коротая с заботами наедине,
Печалью сердце разрываю в раздумьях о грядущем дне.
А день расписан на минуты, Атаки на мои редуты
Идут уже 13 лет. Переживая холод лютый, жестокий зной идет вослед
<…>
Дожди со снегом проливные, как прежде боли головные.
Зимой убитые дороги лежат, как трупы ледяные,
Летают разговоры злые и ждут команду „фас“ бульдоги
Найти на дне реки иголку и снова вой стального волка».
2015 г
В 2015 году вице-премьер России Дмитрий Рогозин ответил четверостишием американскому генерал-майору Роберту Скейлзу, выступившему в эфире телеканала Fox News с призывом убивать русских в Донбассе. К своему стихотворению Рогозин также прикрепил фотографию участников группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и Евгения Маргулиса.
«Генерал Америки в запасе
Призвал убить русских на Донбассе
Вояки грозный хмурый взгляд
Испугал лишь этих двух ребят».
В том же году поэтический поединок развернулся между поэтом Андреем Орловым, также известным как Орлуша, и министром культуры Пермского края Игорем Гладневым. Стихотворная дуэль началась с того, что Орлов выразил скепсис относительно идеи министра провести чемпионат по метанию высохшего коровьего помета.
«Как-то утром министр пораскинул умом:
— Коль бюджетные деньги остались —
То не стоит ли нам покидаться дерьмом —
Так, как деды когда-то кидались?
Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,
Ведь при верном детей воспитании
Может встать в один ряд с городками, с лаптой
Возрождённое говнометанье!…»
В ответ на это Гладнев написал четверостишие, подражающее басням Крылова.
«Задумала свинья поэтом стать
И стала вдохновения искать
Ни пота пролила, ни слез
Нашла под стать себе — навоз».
2016 год
В мае 2016 года вице-премьер республики Крым Руслан Бальбек опубликовал в соцсетях стихотворный ответ президенту Украины Петру Порошенко, который заявил о намерении вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. Бальбек написал свой текст в виде рассуждений Порошенко.
«Крым — вернем, за нами станет,
И Донбасс уже в пути.
Мы их скоро всех обучим,
Как страну любить должны.
Да вот только есть проблема
У наших новых визави:
Крым — не наш, Донбасс — послал нас…
На тропинку европейского пути!»
В августе певец Олег Газманов стихами ответил на обвинения властей Литвы в пророссийской пропаганде.
«Здравствуй, Каунас, я снова вернулся
Из болота печали и грусти,
Я вернулся на Лайсвес аллею,
Развернулся навстречу судьбе.
В этот вечер по улицам сонным
Буду шляться опять, как бездомный,
И смотреть, как летят в темном небе
Стаи туч над музеем чертей.
Здравствуй, Каунас, вдоль улиц шагая,
Словно пёструю книгу листаю.
Представляю, как здесь же Чюрленис
Рисовал свою музыку снов.
<…>
Под гудящие струны проспекта
Я пою и, внезапно взлетая,
Вижу Каунас, всем сердцем желая,
Чтобы стоял город тысячи лет».
В ноябре лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук ответил стихотворной импровизацией на вопрос журналистов Орла о его отношении к установке в городе памятника Ивану Грозному.
«В Орле памятник грозный,
А я безмозглый
Лежу на диване,
А Грозный — в нирване».
Однако самой значительной перебранкой в стихах в 2016 году стал конфликт между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и руководством компании «Бургер Кинг». Конфликт начался с публикации Шнуровым стихотворения, где он критически отозвался о промо-кампаниях заведения.
«Мамочки в декрете
Или боты
Предлагали в интернете
Заработать.
Обращаясь то к Зине,
то к Гале,
Похудеть мне они
Предлагали.
„Бургер Кинг“, промокод
Не однажды,
Доводил до икот,
Тех кто слабже».
В ответ на негативное упоминание бренда представители компании сообщили о решении подать в суд на Шнурова. Узнав об этом, лидер «Ленинграда» написал новое стихотворение, сопроводив его комментарием: «Это успех! Поперло! Ни дня без суда!»
«Завертелось судилище века,
Хоть от прошлых дел шум не утих.
Бургер Кинг супротив человека,
Написавшего маленький стих.
Он же Бургер и Кинг, ну а кто ты,
Чтобы хаять его промокод
И писать про феномен икоты?
Он Кормилец Король , а ты скот!
Пишешь ты в Инстаграме** с *** ли?
Алкоголик, мерзавец и дрищ.
Не таких с Бургер Кинг увольняли,
Ну, короче, гони двести тыщ»
За час после публикации стихотворение набрало более 38 тысяч лайков и более тысячи комментариев, писала «Лента.ру».
2017 год
В 2017 году Шнуров написал стихи в ответ на заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который обвинил бакланов в порче светоотражающей пленки на крыше стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»).
«Надежд полны, в мечтах мы строим планы,
Проект в фантазиях был несомненно крут.
Но прилетят к нам вездесущие бакланы,
И в сущности все смачно обосрут.
Говна полно в этих небесных птицах.
Они за планами следят и с облаков,
Насрут. И бесполезно на них злиться.
Ведь у бакланов план был именно таков»
В том же году певец Иван Дорн в стихах ответил на критику, которую вызвала его оценка конфликта между Россией и Украиной.
«Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране
Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.
Хотя тут все закономерно, я говорю не так як всi
А значит, будут непременно вертеть меня вокруг оси
<…>
Ребят, я слишком бородатый для ваших выбритых постов
Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков
Пусть знают те, кто желал мне страстно: „Покойся с миром, Дорн Иван“
Со мной в гробу — мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман».
2018 год
В 2018 году разгорелся один из ключевых стихотворных скандалов второй половины 2010-х годов — между Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным. Все началось с критики в адрес нецензурной брани в текстах песен Шнурова, с которой выступил Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва». В ответ на это лидер «Ленинграда» пообещал начать слушать певицу Валерию.
«Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю,
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию».
Пригожин, в свою очередь, заявил о готовности принять участие в «словесном баттле». В результате, обмен колкостями между ними растянулся на несколько лет.
«Баттл словесный смогу поддержать
Привык то, что думаю прямо бросать
Хороший ты парень, Серега!
Цветаеву знаешь и Блока,
Но матом торговать сейчас — мода
Так почем опиум для народа?»
В июне рэпер Баста отреагировал в стихах на сатирический текст Шнурова, посвященный возможным нарушениям на концерте артиста в Санкт-Петербурге.
«Тех в войну, кто наживали,
Называли „полицаи“.
Кто в блокаду заграбастал,
Тоже был как полицай.
В их ряду теперь есть Баста
Отрицай — не отрицай».
В ответ на это Баста назвал Шнурова «комсомольцем-стукачком».
«У Сережи завсегда и про все стишок есть
И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть
А по сути — дурачок, комсомолец-стукачок.
Пишет вирши ради смеху под диктовку дяди „сверху“».
Шнуров в следующем стихе поставил под сомнение моральную чистоту самого Басты, а также напомнил о том, что рэпер поддержал решение властей о проведении пенсионной реформы.
«Ну, подумаешь, раз дал
Пенсионную реформу?
А потом другой и третий:
Там неловкость, здесь косяк
Ну, сказал слова он эти,
И забрал. На всякий сяк».
После дальнейшего обмена эпиграммами, Баста решил закончить их спор и пообещал «не газовать».
«Я закончу этот баттл покаянным репрезентом,
А то страшно, вдруг ты станешь новым президентом…
Говорят, что точно станешь, не ходи голосовать,
И поэтому, на всякий, я решил не газовать».
В декабре депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил Шнурову войти в состав жюри конкурса для рэперов, который музыкант ранее высмеял в соцсетях. Свое предложение он также оформил в стихах.
«В Госдуме дума не о рэпе,
Лишь о поддержке молодых.
Не все же фондам при Госдепе
Влиять на наших и чужих.
Быть может в Северной столицей
Известный всем ШнурОК-поэт
Даст шанс на славу новым лицам,
Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?»
В том же году в непривычном для себя амплуа впервые выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который решил в стихах ответить на песню Семена Слепакова*, посвященную чемпионату мира по футболу. По сюжету песни, участие Кадырова в подготовке российской сборной не помогло спортсменам одержать победу в поединке с Саудовской Аравией.
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
<…>
И четко ложится в ответе строфа:
В команде „Ахмат“ я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
<…>
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу»
2019 год
В 2019 году Шнуров вновь оказался в центре нескольких скандалов, связанных с публицистическими эпиграммами. Одна из них была посвящена расставанию телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, которое музыкант назвал «траги-драма-фарсом в духе „я ****“». В ответ на это Собчак вызвала Шнурова «на батл».
«Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!!
В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!
Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,
Рассказать на всю страну, что я за зараза».
Еще одной звездой, которую Шнуров выбрал в качестве объекта сатиры, стала балерина Анастасия Волочкова. После того, как он раскритиковал ее за нехватку таланта и привычку садиться на шпагат, Волочкова написала, что «не умеет столько пить».
«Я конечно не поэт, как Сережа Шнуров,
Я умею пируэт и молчать про дружбу
Не умею столько пить и выглядеть фигово
Собирать охват и хайп на стихах про Волочкову».
В том же году произошел конфликт между вокалистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным из-за прав на песни группы. Шатунов иронично назвал Разина «божьим одуванчиком» и упрекнул его в нечестном способе ведения дел.
«Этот божий одуванчик, продал песни, вуаля!!!
Положил в свой чемоданчик лям бабла, и на меня
Наезжает, заставляет, подписать договора.
Чтобы пел я песни эти, и спонсировал царя.
Ну, а я не согласился на условия его.
Стал на весь инет орать он, аж становится смешно.
На ютуб мне страйки шлет, удаляет видео,
Только в толк я не возьму, что его обидело?»
В том же году Шнуров заявил, что считает исчерпавшим себя жанр рэп-баттлов, после чего количество конфликтов между знаменитостями в стихотворной форме стало сокращаться.
2021 год
В 2021 году мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал в ДТП и опубликовал стихи о произошедшем в соцсети «Вконтакте».
«Приключился тут друзья вот такой кошмарик
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,
Тем не менее он сам правила нарушил
И толкнул чужой седан центнеровой тушей
Слава Богу живы все и водитель тоже
Помним, правила, друзья, нарушать негоже»
В комментариях к тексту Любарского оставил стихотворный ответ один из жителей города.
«Знак повесить не успели
«Мэр здесь бегает всегда»
Потому так и случилось
Хорошо, что зарастет нога.
Есть у нас еще Глава
Тоже бегает всегда
Я с мигалкой предлагаю,
Чтоб помощники его
Перед ним всегда бежали
Так надежней от всего!»
2023 год
Рамзан Кадыров вновь посвятил стихотворение Семену Слепакову* в 2023 году, после того как тот записал песню с критикой спецоперации на Украине.
«Сеня, не двигай бровями так строго,
Сядь, посиди — отойдёшь понемногу.
Ты, как я понял, стремишься в поэты,
Дерзким глаголом рифмуя сонеты?
<…>
Помните чудную песню с Рамзаном?
(Друг наш тогда переел пармезана).
Он посчитал, что надежнее сыром
Взять все трофеи футбольного мира).
Он тут недавно, нацистам в угоду,
Сбацал про «русскую маму» народу.
Вот и узнали все матери враз —
Кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь.
<…>
Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты — где-нибудь «дома»,
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?»
2024 год
После появления Ольги Бузовой в откровенном костюме на фестивале в Уфе, Собчак заявила в Телеграм, что не видит разницы между «голой вечеринкой» Ивлеевой и выступлением звезды «Дома-2». В ответ на это Бузова написала стихотворение, в котором обыграла образ «белого пальто» (человека, считающего себя вправе давать другим моральные оценки) по отношению к бывшей соведущей.
«Всех всегда учило белое пальто.
Всё всегда так просто было у него.
Но в идеальном облике есть маленький прокол —
У пальто в заплатках подкладка и подол.
Да, оно всё знало, всё могло, умело,
Но в шкафу частенько в темноте висело.
Выходило в свет порой, на митинг собиралось,
А потом в крови-грязи с кутузки возвращалось.
И обратно в старый шкаф, полный нафталина,
Доживать недолгий век, яркий и былинный.
Было право, хоть топтали, но сильней всего
Сожалело о народе белое пальто…
Цвет его хорош для свадьбы и для похорон:
Так, сидЯ над рюмкой водки с тазом макарон,
Каждый модник и левак пусть знает про резон —
Белому пальто в России вечно не сезон!»
* внесен Минюстом России в список иноагентов
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