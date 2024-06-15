Телеведущая Ольга Бузова в стихах ответила на критику Ксении Собчак после своего выступления на фестивале в Уфе, вызвавшего недовольство местных жителей и чиновников из-за откровенного костюма звезды. Бузова обвинила Собчак в желании «всех учить» правильному поведению и прикрепила к стихотворению видеоролик, где та целуется с Анастасией Ивлеевой и выступает на сцене в откровенном образе. RTVI вспоминает самые яркие моменты из стихотворных столкновений последних 14 лет.

Всплеск интереса к жанру эпиграммы в России пришелся на 2010-е годы. В 2011 году вышел первый выпуск программы «Гражданин поэт», а в 2013 году вышел первый выпуск интернет-шоу Versus Battle, в котором рэперы выясняли отношения в стихотворной форме. Многие из стихотворений, сочиненных в ходе конфликтов между звездами и политиками, по своему стилю также напоминают поэзию Всеволода Емелина, чье творчество отмечено склонностью к публицистичности, смешиванием лексики разных стилей и широким спектром отсылок к другим литературным произведениям.

2011 год

Одним из ранних примеров употребления стихотворной рифмы в ходе общественной дискуссии между публичными личностями в 2010-х годах стал ответ бывшего премьер-министра, президента России Владимира Путина на вопрос об отказе в регистрации партии Михаила Касьянова* в 2011 году. В своем ответе Путин слегка изменил последние строчки стихотворения Владимира Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»:

«Я знаю, город будет

Я знаю, саду цвесть,

Когда такие люди

В стане оппозиции есть».

2012 год

В 2012 году к стихотворной форме прибегнул генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, отвечая на открытое письмо министра культуры Владимира Мединского. В письме Мединский попросил Кулистикова снять с показа фильм «Служу Советскому Союзу», назвав его «более, чем спорным». В своем ответе Кулистиков обыграл стихотворение Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый»

«Министр Мединский, Вы большой ученый,

В киноискусстве Вы познали толк.

Наш зомбоящик, Вами обличенный,

Затравлен, точно серый брянский волк.

Неведомо, с какой ноги Вы встали,

Скорее с левой, чем с какой другой.

Чем Вас пленяет Джугашвили-Сталин?

Лаврентий Палыч чем Вам дорогой?

<…>

У нас для всех припасены подарки,

У нас любому есть что вставить в счет.

Когда нас в бой ведет товарищ Маркин,

Не то что Сталин — Бэтмен не спасет»

Позднее Кулистиков также ответил в стихах главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову* на претензии к фильму «Анатомия протеста». Венедиктов*, в частности, раскритиковал создателей фильма за то, что они не обозначали принадлежность упомянутых сотрудников к радиостанции. «Можно в стихах», — добавил он.

«Маджари — квас из винной бочки,

Чурчхела — жвачка из резины.

Не от того ль в 8-м годочке

Бежали робкие грузины?

<…>

Мой друг по холдингу до гроба,

Лексей Лексеич Венедиктов*!

Вам всякий скажет: „Гамарджоба!“

В тени колхидских эвкалиптов.

И там Вас ждет не для потехи

Все та же важная особа:

Ведь жизнь с рекламою на „Эхе“

Ему сплошная Тбилисоба!»

2014 год

В 2014 году глава республики Марий Эл Леонид Маркелов стихами ответил на претензии, связанные с состоянием дорог в регионе.

«Вчерашний вечер коротая с заботами наедине,

Печалью сердце разрываю в раздумьях о грядущем дне.

А день расписан на минуты, Атаки на мои редуты

Идут уже 13 лет. Переживая холод лютый, жестокий зной идет вослед

<…>

Дожди со снегом проливные, как прежде боли головные.

Зимой убитые дороги лежат, как трупы ледяные,

Летают разговоры злые и ждут команду „фас“ бульдоги

Найти на дне реки иголку и снова вой стального волка».

2015 г

В 2015 году вице-премьер России Дмитрий Рогозин ответил четверостишием американскому генерал-майору Роберту Скейлзу, выступившему в эфире телеканала Fox News с призывом убивать русских в Донбассе. К своему стихотворению Рогозин также прикрепил фотографию участников группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и Евгения Маргулиса.

«Генерал Америки в запасе

Призвал убить русских на Донбассе

Вояки грозный хмурый взгляд

Испугал лишь этих двух ребят».

В том же году поэтический поединок развернулся между поэтом Андреем Орловым, также известным как Орлуша, и министром культуры Пермского края Игорем Гладневым. Стихотворная дуэль началась с того, что Орлов выразил скепсис относительно идеи министра провести чемпионат по метанию высохшего коровьего помета.

«Как-то утром министр пораскинул умом:

— Коль бюджетные деньги остались —

То не стоит ли нам покидаться дерьмом —

Так, как деды когда-то кидались?

Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,

Ведь при верном детей воспитании

Может встать в один ряд с городками, с лаптой

Возрождённое говнометанье!…»

В ответ на это Гладнев написал четверостишие, подражающее басням Крылова.

«Задумала свинья поэтом стать

И стала вдохновения искать

Ни пота пролила, ни слез

Нашла под стать себе — навоз».

2016 год

В мае 2016 года вице-премьер республики Крым Руслан Бальбек опубликовал в соцсетях стихотворный ответ президенту Украины Петру Порошенко, который заявил о намерении вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. Бальбек написал свой текст в виде рассуждений Порошенко.

«Крым — вернем, за нами станет,

И Донбасс уже в пути.

Мы их скоро всех обучим,

Как страну любить должны.

Да вот только есть проблема

У наших новых визави:

Крым — не наш, Донбасс — послал нас…

На тропинку европейского пути!»

В августе певец Олег Газманов стихами ответил на обвинения властей Литвы в пророссийской пропаганде.

«Здравствуй, Каунас, я снова вернулся

Из болота печали и грусти,

Я вернулся на Лайсвес аллею,

Развернулся навстречу судьбе.

В этот вечер по улицам сонным

Буду шляться опять, как бездомный,

И смотреть, как летят в темном небе

Стаи туч над музеем чертей.

Здравствуй, Каунас, вдоль улиц шагая,

Словно пёструю книгу листаю.

Представляю, как здесь же Чюрленис

Рисовал свою музыку снов.

<…>

Под гудящие струны проспекта

Я пою и, внезапно взлетая,

Вижу Каунас, всем сердцем желая,

Чтобы стоял город тысячи лет».

В ноябре лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук ответил стихотворной импровизацией на вопрос журналистов Орла о его отношении к установке в городе памятника Ивану Грозному.

«В Орле памятник грозный,

А я безмозглый

Лежу на диване,

А Грозный — в нирване».

Однако самой значительной перебранкой в стихах в 2016 году стал конфликт между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и руководством компании «Бургер Кинг». Конфликт начался с публикации Шнуровым стихотворения, где он критически отозвался о промо-кампаниях заведения.

«Мамочки в декрете

Или боты

Предлагали в интернете

Заработать.

Обращаясь то к Зине,

то к Гале,

Похудеть мне они

Предлагали.

„Бургер Кинг“, промокод

Не однажды,

Доводил до икот,

Тех кто слабже».

В ответ на негативное упоминание бренда представители компании сообщили о решении подать в суд на Шнурова. Узнав об этом, лидер «Ленинграда» написал новое стихотворение, сопроводив его комментарием: «Это успех! Поперло! Ни дня без суда!»

«Завертелось судилище века,

Хоть от прошлых дел шум не утих.

Бургер Кинг супротив человека,

Написавшего маленький стих.

Он же Бургер и Кинг, ну а кто ты,

Чтобы хаять его промокод

И писать про феномен икоты?

Он Кормилец Король , а ты скот!

Пишешь ты в Инстаграме** с *** ли?

Алкоголик, мерзавец и дрищ.

Не таких с Бургер Кинг увольняли,

Ну, короче, гони двести тыщ»

За час после публикации стихотворение набрало более 38 тысяч лайков и более тысячи комментариев, писала «Лента.ру».

2017 год

В 2017 году Шнуров написал стихи в ответ на заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который обвинил бакланов в порче светоотражающей пленки на крыше стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»).

«Надежд полны, в мечтах мы строим планы,

Проект в фантазиях был несомненно крут.

Но прилетят к нам вездесущие бакланы,

И в сущности все смачно обосрут.

Говна полно в этих небесных птицах.

Они за планами следят и с облаков,

Насрут. И бесполезно на них злиться.

Ведь у бакланов план был именно таков»

В том же году певец Иван Дорн в стихах ответил на критику, которую вызвала его оценка конфликта между Россией и Украиной.

«Не смог бы никогда подумать, что все ведомые в стране

Сведут причину всех конфликтов и всей политики на мне.

Хотя тут все закономерно, я говорю не так як всi

А значит, будут непременно вертеть меня вокруг оси

<…>

Ребят, я слишком бородатый для ваших выбритых постов

Я никогда не буду правдой для тех, кто сам не есть таков

Пусть знают те, кто желал мне страстно: „Покойся с миром, Дорн Иван“

Со мной в гробу — мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман».

2018 год

В 2018 году разгорелся один из ключевых стихотворных скандалов второй половины 2010-х годов — между Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным. Все началось с критики в адрес нецензурной брани в текстах песен Шнурова, с которой выступил Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва». В ответ на это лидер «Ленинграда» пообещал начать слушать певицу Валерию.

«Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю,

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию».

Пригожин, в свою очередь, заявил о готовности принять участие в «словесном баттле». В результате, обмен колкостями между ними растянулся на несколько лет.

«Баттл словесный смогу поддержать

Привык то, что думаю прямо бросать

Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока,

Но матом торговать сейчас — мода

Так почем опиум для народа?»

В июне рэпер Баста отреагировал в стихах на сатирический текст Шнурова, посвященный возможным нарушениям на концерте артиста в Санкт-Петербурге.

«Тех в войну, кто наживали,

Называли „полицаи“.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай — не отрицай».

В ответ на это Баста назвал Шнурова «комсомольцем-стукачком».

«У Сережи завсегда и про все стишок есть

И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть

А по сути — дурачок, комсомолец-стукачок.

Пишет вирши ради смеху под диктовку дяди „сверху“».

Шнуров в следующем стихе поставил под сомнение моральную чистоту самого Басты, а также напомнил о том, что рэпер поддержал решение властей о проведении пенсионной реформы.

«Ну, подумаешь, раз дал

Пенсионную реформу?

А потом другой и третий:

Там неловкость, здесь косяк

Ну, сказал слова он эти,

И забрал. На всякий сяк».

После дальнейшего обмена эпиграммами, Баста решил закончить их спор и пообещал «не газовать».

«Я закончу этот баттл покаянным репрезентом,

А то страшно, вдруг ты станешь новым президентом…

Говорят, что точно станешь, не ходи голосовать,

И поэтому, на всякий, я решил не газовать».

В декабре депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил Шнурову войти в состав жюри конкурса для рэперов, который музыкант ранее высмеял в соцсетях. Свое предложение он также оформил в стихах.

«В Госдуме дума не о рэпе,

Лишь о поддержке молодых.

Не все же фондам при Госдепе

Влиять на наших и чужих.

Быть может в Северной столицей

Известный всем ШнурОК-поэт

Даст шанс на славу новым лицам,

Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?»

В том же году в непривычном для себя амплуа впервые выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который решил в стихах ответить на песню Семена Слепакова*, посвященную чемпионату мира по футболу. По сюжету песни, участие Кадырова в подготовке российской сборной не помогло спортсменам одержать победу в поединке с Саудовской Аравией.

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

<…>

И четко ложится в ответе строфа:

В команде „Ахмат“ я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

<…>

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу»

2019 год

В 2019 году Шнуров вновь оказался в центре нескольких скандалов, связанных с публицистическими эпиграммами. Одна из них была посвящена расставанию телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, которое музыкант назвал «траги-драма-фарсом в духе „я ****“». В ответ на это Собчак вызвала Шнурова «на батл».

«Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!

Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,

Рассказать на всю страну, что я за зараза».

Еще одной звездой, которую Шнуров выбрал в качестве объекта сатиры, стала балерина Анастасия Волочкова. После того, как он раскритиковал ее за нехватку таланта и привычку садиться на шпагат, Волочкова написала, что «не умеет столько пить».

«Я конечно не поэт, как Сережа Шнуров,

Я умею пируэт и молчать про дружбу

Не умею столько пить и выглядеть фигово

Собирать охват и хайп на стихах про Волочкову».

В том же году произошел конфликт между вокалистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным из-за прав на песни группы. Шатунов иронично назвал Разина «божьим одуванчиком» и упрекнул его в нечестном способе ведения дел.

«Этот божий одуванчик, продал песни, вуаля!!!

Положил в свой чемоданчик лям бабла, и на меня

Наезжает, заставляет, подписать договора.

Чтобы пел я песни эти, и спонсировал царя.

Ну, а я не согласился на условия его.

Стал на весь инет орать он, аж становится смешно.

На ютуб мне страйки шлет, удаляет видео,

Только в толк я не возьму, что его обидело?»

В том же году Шнуров заявил, что считает исчерпавшим себя жанр рэп-баттлов, после чего количество конфликтов между знаменитостями в стихотворной форме стало сокращаться.

2021 год

В 2021 году мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал в ДТП и опубликовал стихи о произошедшем в соцсети «Вконтакте».

«Приключился тут друзья вот такой кошмарик

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей

Слава Богу живы все и водитель тоже

Помним, правила, друзья, нарушать негоже»

В комментариях к тексту Любарского оставил стихотворный ответ один из жителей города.

«Знак повесить не успели

«Мэр здесь бегает всегда»

Потому так и случилось

Хорошо, что зарастет нога.

Есть у нас еще Глава

Тоже бегает всегда

Я с мигалкой предлагаю,

Чтоб помощники его

Перед ним всегда бежали

Так надежней от всего!»

2023 год

Рамзан Кадыров вновь посвятил стихотворение Семену Слепакову* в 2023 году, после того как тот записал песню с критикой спецоперации на Украине.

«Сеня, не двигай бровями так строго,

Сядь, посиди — отойдёшь понемногу.

Ты, как я понял, стремишься в поэты,

Дерзким глаголом рифмуя сонеты?

<…>

Помните чудную песню с Рамзаном?

(Друг наш тогда переел пармезана).

Он посчитал, что надежнее сыром

Взять все трофеи футбольного мира).

Он тут недавно, нацистам в угоду,

Сбацал про «русскую маму» народу.

Вот и узнали все матери враз —

Кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь.

<…>

Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.

Я на Кавказе, ты — где-нибудь «дома»,

Жги, хайпоед, на предательской ниве.

Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?»

2024 год

После появления Ольги Бузовой в откровенном костюме на фестивале в Уфе, Собчак заявила в Телеграм, что не видит разницы между «голой вечеринкой» Ивлеевой и выступлением звезды «Дома-2». В ответ на это Бузова написала стихотворение, в котором обыграла образ «белого пальто» (человека, считающего себя вправе давать другим моральные оценки) по отношению к бывшей соведущей.

«Всех всегда учило белое пальто.

Всё всегда так просто было у него.

Но в идеальном облике есть маленький прокол —

У пальто в заплатках подкладка и подол.

Да, оно всё знало, всё могло, умело,

Но в шкафу частенько в темноте висело.

Выходило в свет порой, на митинг собиралось,

А потом в крови-грязи с кутузки возвращалось.

И обратно в старый шкаф, полный нафталина,

Доживать недолгий век, яркий и былинный.

Было право, хоть топтали, но сильней всего

Сожалело о народе белое пальто…

Цвет его хорош для свадьбы и для похорон:

Так, сидЯ над рюмкой водки с тазом макарон,

Каждый модник и левак пусть знает про резон —

Белому пальто в России вечно не сезон!»

* внесен Минюстом России в список иноагентов

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