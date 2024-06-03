Жалобы жителей Башкирии на откровенный наряд певицы Ольги Бузовой во время выступления в Уфе рассматривает региональное управление Следственного комитета (СК), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей в следственном управлении, приняты», — говорится в сообщении ведомства.

1 июня Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest 2024 в Уфе. В качестве сценического костюма артистка выбрала сплошной черный купальник и высокие сапоги. Некоторые местные жители оставили в соцсетях возмущенные комментарии, посчитав наряд певицы слишком откровенным в целом для региона и для концерта в День защиты детей в частности.

В числе прочих на сценический образ Бузовой обратил внимание замглавы Госсобрания Башкирии, депутат Рустем Ахмадинуров. В своем телеграм-канале он написал: «Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» Ахмадинуров пообещал направить депутатский запрос о том, «были ли какие-то согласования городских властей по поводу ее формы одежды и формата ее выступления в такое дневное время».

«Ко мне обратились жители. Они водили на этот концерт своих внуков и были неприятно поражены. Там примерно в 16:30 дня, когда она вышла на сцену, было еще очень много детей и подростков. Ну и в такой день в мусульманской преимущественно республике (у нас две трети мусульман) она вышла в таком наряде, ну конечно, мне показалось, что это очень неадекватно», — сказал депутат в разговоре с изданием «Подъем».

В администрации Уфы заявили, что фестиваль VK Fest был коммерческим мероприятием, а власти со своей стороны лишь предоставили для него площадку. Репертуар и сценические костюмы артистов заранее не обсуждались, заявили в пресс-службе мэрии.

В то же время уфимские власти отметили, что разделяют «обеспокоенность горожан и гостей столицы», но не уточнили, по какому поводу.

«Все поступившие обращения переданы организаторам фестиваля», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Уфы.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина в разговоре с RTVI выразила мнение , что наряд Бузовой на выступлении в Уфе был неуместным. Омбудсмен допустила, что организаторов фестиваля могут оштрафовать.

Сама Бузова пока не комментировала критические высказывания в свой адрес по поводу костюма. На следующий день после концерта в своем телеграм-канале артистка поделилась, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично поблагодарил ее за творчество и выступление на VK Fest. К посту она также прикрепила два видео с мэром города.