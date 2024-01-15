Учредители ивент-агентства DEPARTÁMENT (ООО «Ивент департамент»), которое занималось организацией «голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», приняли решение о самоликвидации через несколько дней после скандального мероприятия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

По информации канала, решение о самоликвидации ивент-агентства DEPARTÁMENT было принято на общем собрании учредителей компании 28 декабря 2023 года, через неделю после «голой» вечеринки Ивлеевой.

В выписке из ЕГРЮЛ в графе «Сведения о состоянии юридического лица» указано, что юрлицо «находится в стадии ликвидации», а запись о ликвидации общества с ограниченной ответственностью была внесена в реестр 12 января. В качестве срока ликвидации указано 1 декабря 2024 года.

На сайте DEPARTÁMENT говорится, что агентство помогает своим клиентам с 2007 года, однако в выписке из ЕГРЮЛ в качестве даты регистрации указано 13 февраля 2013 года. Основателями компании указаны Петр Иванов и Павел Недостоев. Среди звезд, которые привлекались для участия в мероприятиях агентства, на портале перечислены режиссер Вуди Аллен, рэпер Снуп Догг, актер Жан-Клод Ван Дамм и другие.

RTVI не удалось дозвониться по контактному номеру, указанному на сайте DEPARTÁMENT.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в инвент-индустрии пишет, что объявившее о самоликвидации агентство «считалось премиальным, с высочайшим прайсом и высокой востребованностью».

11 января Shot сообщил, что Анастасия Ивлеева обвинила DEPARTÁMENT в скандале вокруг «голой» вечеринки. По данным канала, в договоре на проведение мероприятия ИП телеведущей числится заказчиком, а ивент-агентство — исполнителем. На основании этого защита Ивлеевой настаивает на том, что ответственность за последствия вечеринки лежит на DEPARTÁMENT, пишет Shot.

«Голая» вечеринка и ее последствия

Вечеринка Анастасией Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в клубе «Мутабор» в Москве в ночь на 21 декабря 2023 года. Опубликованные в Сети фотографии и видео с этого мероприятия вызвали волну возмущения у пользователей соцсетей, а также у российских официальных лиц. Роскомнадзор усмотрел в снимках и роликах с вечеринки и признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Знаменитости, посетившие «голую» вечеринку (Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Асти, Глюкоза и др.), столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на мероприятие в одном носке, был два раза подряд помещен под арест, после чего получил повестку в военкомат. 10 января деятельность клуба «Мутабор», в котором прошла скандальная вечеринка, была приостановлена на 90 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

После скандала с «голой» вечеринкой, владелец клуба Михаил Данилов преподнес в дар храму Знамения иконы Божией Матери в Москве частицы мощей святого Николая Чудотворца, якобы приобретенные в Ватикане. Однако бывший хранитель реликвий Ватикана Франко Черутти назвал «фальшивкой» сертификат со своей подписью, удостоверяющий подлинность мощей.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России