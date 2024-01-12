Епископ курии Новары Франко Брамбилла может потребовать церковного суда над бывшим хранителем реликвий курии Франко Черутти из-за скандала с продажей мощей Николая Чудотворца владельцу клуба «Мутабор» Михаилу Данилову, которые он подарил храму Знамения иконы Божией Матери в Москве после «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Православный иподьякон Франко Черутти занимал должность хранителя реликвий в Новаре до 2016 года, а ранее он исполнял аналогичные обязанности в Ватикане. После появления публикаций в СМИ о наличии его подписи на сертификате, удостоверяющем подлинность мощей Николая Чудотворца, которые якобы приобрел в Ватикане владелец московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов, представители епархии потребовали объяснений от Черутти.

«Я поражен, что нет никаких доказательств, чтобы разобраться в этой истории, но на мой взгляд эти сертификаты — фальшивка», — сказал Черутти журналистам.

Он также отметил, что использовал специальные печати для того, чтобы обеспечить неприкосновенность реликвий.

«Когда я ушел, я все вернул — все печати, которые я использовал для этого задания по поручению епископа», — сказал он.

Отвечая на вопрос о происхождении сертификатов, бывший хранитель реликвий предположил, что для подделки документов были использованы компьютерные технологии, которыми он не владеет.

«Все знают, что я был единственным человеком в курии, у которого не было компьютера. Сегодня подделать документы очень просто. Необходимо провести дальнейшее расследование, чтобы определить имеем ли мы дело с подделкой, ошибкой в данных или с чем-то еще», — пояснил Черутти.

Как пишет газета, на текущий момент, никаких жалоб на исчезновение или повреждение церковных реликвий в Ватикане не поступало. Тем не менее, Черутти заявил о пропаже мощей Святого Николая.

«Мощи святителя Николая Мирликийского представляют собой небольшие аутентичные фрагменты, прибывшие из Гиффы. Их больше нет в шкафу», — сказал он.

Черутти также сообщил журналистам, что у него «есть кое-какие идеи» насчет того, как мощи Николая Чудотворца оказались в Ватикане, однако он готов поделиться ими с ответственными лицами лишь «в конфиденциальном порядке».

Вечеринка Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голые») прошла в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря 2023 года. После публикации фотографий и видеороликов с мероприятия, Роскомнадзор усмотрел в них признаки ЛГБТ*-пропаганды.

Участники «голой вечеринки» столкнулись с с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов и судебными исками. Рэпер Vacio (Николай Васильев), появившийся на вечеринке в одном носке, был дважды арестован, после чего ему вручили повестку в военкомат. Деятельность клуба была приостановлена на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России