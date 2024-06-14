Федеральная налоговая служба (ФНС) не блокировала личные счета блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил RTVI ее адвокат Калой Ахильгов.

«Налоговая заблокировала еще на прошлой неделе счет ИП. Там задолженность была за 2023-й год, но это не связано с текущей проверкой и не связано с ее личными счетами», — заявил адвокат.

Ранее телеграм-канал Shot написал, что счета Ивлеевой заморожены с 14 июня из-за долгов перед налоговой на сумму более 11,3 млн рублей.

Позднее РИА Новости сообщило, что, по данным электронного сервиса БИР-Аналитик, решение о приостановке операций по счетам индивидуального предпринимателя Ивлеевой было принято 4 июня.

Как отмечает агентство, блогер является соучредителем ООО «Коленки пчелы», которая производит чипсы и газировку. На нем также числится налоговая задолженность на сумму 398,2 тыс. руб. по НДС, 1,303 млн — по налогу на прибыль и еще 1,115 млн — по страховым взносам. При этом выручка компании за 2023 год составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 26,87 млн.

Ранее Ивлеевой принадлежали еще несколько компаний, в том числе «Ивлеева продакшн» (видеоконтент и телепрограммы) и ООО «Блеск» (ресторанный бизнес, доставка и торговля продуктами питания). В апреле стало известно, что блогер передала «Ивлеева продакшн» в единоличное владение другому человеку. Адвокат Кирилл Прозоров тогда не исключил, что переоформление было сделано ради того, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Попавшие под уголовные дела Валерия Чекалина (Лерчек) и Елена Блиновская, по версии следствия, использовали упрощенную схему или совершали действия, нацеленные на ее использование для уклонения от уплаты налогов.

В мае Ивлеева заявила в интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову, что « вышла из числа акционеров» бара и лапшичной Nudles в центре Москвы — проекта, который запустило ООО «Блеск». Она также вышла из числа учредителей этой компании. Ее единственным владельцем остался партнер Ивлеевой по бизнесу Александр Пичугин, который, по словам блогера, совершил «грубую ошибку», решив при тестовом открытии бара без согласования с ней использовать в названии позиций в меню намеки на скандальную «голую вечеринку» и ее последствия.