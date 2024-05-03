Блогер Анастасия Ивлеева дала первое большое интервью после «голой» вечеринки. В разговоре с автором YouTube-канала «Лука Ебков» Андреем Третьяковым она рассказала о последствиях вечеринки, поездке в Донбасс и помощи участникам военной операции, а также об отношении к президенту России Владимиру Путину и оппозиционеру Алексею Навальному. RTVI собрал главные высказывания Ивлеевой.

О «голой» вечеринке

Мне бы хотелось ответить коротко. Это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте.

О хейте в интернете после «голой» вечеринки

Мне кажется, это вышло за пределы нормы по всем категориям. Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение — это равно приговор. <…> Вот есть одно мнение, оно в глазах общественности единственное верное — это заклеймить, зачмырить и не дать возможности оправдаться от слова «совсем».

Я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены на этом мероприятии, и в каком-то отношении ответственность и последствия, которые понесли участники этого мероприятия, были справедливы.

Но в целом и общем антивечеринка зашла слишком далеко. И эти массовые гонения на артистов, негатив, хейт, доносы — это за пределами добра и зла, это где-то за гранью.

О выводах после «голой» вечеринки

С одной стороны, и хорошо, что так случилось, потому что эта ситуация позволила пересмотреть многие вещи, понять, где было слабее, где перегнули, сделать правильные акценты.

20 декабря 2023 года Ивлеева провела вечеринку в московском клубе «Мутабор». На мероприятии с дресс-кодом almost naked («почти голый») присутствовали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова («Глюкоза»), Анна Asti и другие звезды российского шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки вызвали общественный резонанс. Участников мероприятия начали вырезать из новогодних шоу, отменять им концерты. После этого Ивлеева, Киркоров, Милявская и Билан записали видео с извинениями. Киркоров рассказал о поездке в Донбасс, Милявская — о помощи в восстановлении храмов.

Об отъезде из России

Желания покинуть Россию у меня не было никогда. И зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня всё: и друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов. Об этом вопрос не стоял никогда, ни разу.

О поездке в Донбасс в день рождения

Я не стала это афишировать. Я согласна с тем, что Донбасс ― это не прачечная. <…> Для меня это довольно интимный момент. <…> Мне было очень важно поехать самостоятельно ― без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. Чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами, с людьми, по возможности. Я это сделала, проехала несколько городов, пригородов.

О посещении Мариуполя

Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище — как из руин рождается новая жизнь. Я была под большим впечатлением.

О впечатлениях от поездки

Ты на протяжении всего времени <…> слышишь войну, она не прекращается там. Если ты находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать к линии соприкосновения, чтобы услышать звуки снарядов, оружия и так далее. <…>

Я была на линии соприкосновения. Мы стояли около 15 минут и просто молчали, слушали войну. <…> Ты немного отъезжаешь и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь, и ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы.

О публикации и удалении постов с призывами к миру

Я думаю, комментировать сами публикации, которые были два года назад, уже неактуально, потому что там не было никакого ни разбора, ни понимания, ни знания каких-то мало-мальских базовых исторических данных, чтобы, по крайней мере, провести какой-то анализ и сделать правильный выбор.

<…> Нормальный, адекватный человек будет всегда выступать за мир. А что касается удаления [постов] на недавнем этапе… Что ходить вокруг да около ― это обычный испуг. <…>

Из растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула. <…> Ты не рассудком действуешь, а просто эмоциями. <…> Мне нечего выдумывать: испугалась.

О видео с извинениями после вечеринки

Был такой период, когда я полностью винила только себя в произошедшем, я готова была нести ответственность за всех, и, в первую очередь, мне действительно было неловко перед аудиторией, потому что мне казалось, что связь наша потеряна.

<…> Реакция была искренне попросить прощения. То есть прям поговорить, извиниться, признать, что какие-то ниточки были утеряны. То, как это восприняла общественность, мне, честно говоря, плевать. Я была искренней. <…> Уж извините, я действовала на тот момент так, как считала нужным.

Об «открестившихся» после вечеринки коллегах

Каждый поступил так, как он считает нужным. Мы взрослые люди, жизнь продолжается. <…> Концентрировать на этом свое внимание не хочу, не буду и, в принципе, нет на это ни энергии, ни сил, поэтому идем дальше.

Об отношениях с бывшими коллегами из Украины

Если ты не занимаешь определенную позицию, то диалога никакого невозможно. Поэтому грустно осознавать, что братские народы разделились, но я искренне верю, что в скором времени обязательно все наладится.

Об отношении к Алексею Навальному

Я его никогда не поддерживала. У меня была публикация единожды, где желала ему скорейшего выздоровления. Но это просто человеческий фактор. И, опять таки, это был период, когда не было своего четкого сформированного мнения.

<…> Я не знала, как себя вести правильно, корректно и так далее. Поэтому, конечно, я была подвержена <…> модному течению. Какая-то политика мне никогда не была близка. <…>

То, что с ним произошло, с человеческой точки зрения, наверное, это грустно. Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно, но он мне не близок.

16 февраля Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным регионального УФСИН, после прогулки он потерял сознание, реанимировать политика не удалось. Навального похоронили 1 марта в Москве. В 2020 году Ивлеева пожертвовала средства организации «Альянс врачей»*, которую поддерживал Навальный. Политик в своих соцсетях благодарил ее за «честный и смелый поступок». После сообщений об отравлении Навального Ивлеева выложила пост, в котором пожелала ему скорее поправиться.

Об отношении к Путину

[Отношусь] с симпатией и уважением как к главе государства. <…> Я всегда с симпатией к нему относилась. У меня не было момента, чтобы я прямо сидела и злилась, за что-то его проклинала.

Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?

Чем помочь?

О патриотизме

Патриотизм ― это не только любовь к родине, которая тебе дана с рождения, а патриотизм ― это желание ее улучшить и быть чем-то полезным.

О посещении мемориала у «Крокус Сити Холла»

Атмосфера, конечно, тяжелейшая. <…> Мы пришли, там читал панихиду [священник Русской православной церкви, телеведущий] Павел Островский, и мы попали на нее. Стояли минут 20, плакали, молчали. Это было катастрофически тяжело.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Вооруженные люди открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек, более 550 получили ранения.

О помощи участникам военной операции

Я это делала и до вечеринки, и до Нового года, поскольку в моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту, и в, общем-то, на их примере я начала делать то же самое. Но это поддержка разного характера. И более того, у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарности. <…> Связь я поддерживаю, помощь оказывала и буду оказывать дальше.

О реакции бойцов после «голой» вечеринки

Те ребята, с которыми мы были в контакте, наоборот, говорили, что по факту ничего страшного не произошло. То есть сам момент, возможно, с точки зрения этики, морали был нарушен, но наоборот, поддерживали и говорили: «Настя, все будет хорошо. Ты только знай: если что, мы сразу пойдем, запишем, сделаем».

О бизнесе

Бизнес по снекам <…> поставлен на стоп. <…> Он был успешный, продуктивный. <…> Но просто странно поддерживать бизнес, когда ты в режиме тишины. Конечно, акценты были сфокусированы несколько на другие вещи, и было принято решение пока заморозить бизнес. Про будущее его сказать ничего не могу.