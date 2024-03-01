Оппозиционера Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Ранее прошло отпевание в церкви «Утоли моя печали» в районе Марьино.
На похоронах сыграли музыку из финальной сцены фильма «Терминатор-2». Как отметили соратники Навального, оппозиционер считал этот фильм «лучшим фильмом на земле».
Многочисленные желающие проститься с Навальным сначала выстроились в очередь у церкви, а затем пошли к кладбищу.
«Тысячи людей пришли проститься с Алексеем Навальным. Спасибо вам», — написала в телеграм-канале команда политика.
«Леша, мы с тобой!» — скандировали люди, дошедшие до Борисовского кладбища (видеозапись публикует Sota).
Пришедших не сразу пустили проститься с Навальным. «Пропустите проститься!» — кричала толпа.
Уже после того, как гроб спустили к земле, людей начали пропускать на кладбище, сообщала Sota. Издание опубликовало видео, на котором желающие попрощаться с Навальным идут мимо баннера ЦИКа; мужской голос на видео трижды скандирует лозунг «Россия будет свободной».
На кладбище люди возлагали цветы к портрету Алексея Навального. «Нас много! Нас много!» — скандировали люди, не попавшие на кладбище в момент захоронения.
«Спасибо за сына!» — кричали собравшиеся матери Навального Людмиле (видео публикует издание Astra).
- Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Навального 16 февраля. В сообщении ведомства говорится, что 47-летний политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.
- Соратники Навального считают его смерть «убийством» и винят в произошедшем российское руководство. Вдова Навального Юлия заявила, что считает виновным в гибели своего мужа президента России Владимира Путина, и пообещала продолжить дело оппозиционера. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».
- Тело Навального передали матери политика Людмиле 24 февраля. До этого Людмила Навальная рассказала, что ей «начали угрожать», настаивая на проведении тайных похорон. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* 22 февраля сообщала, что в показанном его матери медицинском заключении говорится о «естественных» причинах смерти.
- Соратники Навального сообщали, что при организации похорон и прощания с оппозиционером столкнулись с отказами ритуальных агентств и другими проблемами.
* внесена Минюстом в реестр иноагентов