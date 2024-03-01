Оппозиционера Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Ранее прошло отпевание в церкви «Утоли моя печали» в районе Марьино.

На похоронах сыграли музыку из финальной сцены фильма «Терминатор-2». Как отметили соратники Навального, оппозиционер считал этот фильм «лучшим фильмом на земле».

Многочисленные желающие проститься с Навальным сначала выстроились в очередь у церкви, а затем пошли к кладбищу.

«Тысячи людей пришли проститься с Алексеем Навальным. Спасибо вам», — написала в телеграм-канале команда политика.

«Леша, мы с тобой!» — скандировали люди, дошедшие до Борисовского кладбища (видеозапись публикует Sota).

Пришедших не сразу пустили проститься с Навальным. «Пропустите проститься!» — кричала толпа.

Уже после того, как гроб спустили к земле, людей начали пропускать на кладбище, сообщала Sota. Издание опубликовало видео, на котором желающие попрощаться с Навальным идут мимо баннера ЦИКа; мужской голос на видео трижды скандирует лозунг «Россия будет свободной».

На кладбище люди возлагали цветы к портрету Алексея Навального. «Нас много! Нас много!» — скандировали люди, не попавшие на кладбище в момент захоронения.

«Спасибо за сына!» — кричали собравшиеся матери Навального Людмиле (видео публикует издание Astra).

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Навального 16 февраля. В сообщении ведомства говорится, что 47-летний политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и винят в произошедшем российское руководство. Вдова Навального Юлия заявила, что считает виновным в гибели своего мужа президента России Владимира Путина, и пообещала продолжить дело оппозиционера. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Тело Навального передали матери политика Людмиле 24 февраля. До этого Людмила Навальная рассказала, что ей «начали угрожать», настаивая на проведении тайных похорон. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш* 22 февраля сообщала, что в показанном его матери медицинском заключении говорится о «естественных» причинах смерти.

Соратники Навального сообщали, что при организации похорон и прощания с оппозиционером столкнулись с отказами ритуальных агентств и другими проблемами.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов